Bitcoin, Apple, Google, Microsoft, Meta, Tesla und Nvidia in einem Superindex

Bitcoin Ethereum Kryptowährung
Coinbase bringt Tech-Aktien und Kryptowährungen zusammen
Georg Steiner
Georg Steiner
Das gab es noch nie. Coinbase hat gestern einen neuen Superindex angekündigt, der die größten Namen aus der Welt der Hi-Tech-Aktien und jener der Kryptowährungen zusammenführen soll. So können die Anleger nicht nur vom Wachstumspotenzial der Tech-Giganten, sondern auch von Kryptowährungen profitieren.

Alle Giganten versammelt

Mit im Boot sind neben Apple, Google, Microsoft, Tesla und Nvidia auch der Facebook-Mutterkonzern Meta und die großen Bitcoin- und Ethereum-ETFs. Der Hybrid-Index trägt den Namen „Mag 7 + Crypto Eqzity Index Futures“.

Apple Geschäft

Mit ihm haben die Investoren Zugang zu den wachstumsstärksten Marktsegmenten der Finanzwelt, denn er führt Kryptowährungen mit der Tech-Welt zusammen.

Die Unternehmen und Kryptowährungen sind gleich gewichtet

Damit nicht genug, sind in dem Index von Coinbase alle Komponenten gleich gewichtet. Damit befinden sich die Kryptowährungen auf Augenhöhe mit den Giganten der Aktienwelt. So haben die Kursbewegungen von Bitcoin und Ethereum den gleichen Einfluss auf die Kursentwicklung des Index wie jene von Apple und Co.

Start am 22. September

Das Produkt selbst soll am 22. September offiziell auf den Markt kommen. Geplant ist eine schrittweise Einführung, daher kann man den neuen Superindex vorerst nicht über die Coinbase-App kaufen. Die Kryptobörse plant zunächst den Handel über Partnerplattformen. Welche das sein werden, will Coinbase erst bekannt geben.

Bitcoin schwankt weiter

Für Bitcoin und Ethereum ist dieses Produkt der neuerliche Beweis, dass es die größten und wichtigsten Kryptowährungen mitten in den Finanzmainstream geschafft haben. Unterdessen kämpft Bitcoin weiterhin damit, seine Kursrückgänge zu bremsen.

Bitcoin kaufen oder nicht

Seit zwei Tagen bewegt sich Bitcoin in einer Bandbreite zwischen 110.000 und 112.000 Dollar mit einer Tendenz nach unten. Ob Coinbase mit seinem neuen Index ein Coup gelungen ist, wird sich bald zeigen.

Logo

Georg Steiner
