Bereitet BlackRock bereits einen eigenen XRP-ETF vor?

Die Teilnahme hochrangiger Manager von BlackRock und NASDAQ an einer Ripple-Konferenz befeuert Gerüchte

Ripple ist anders, das zeigt sich immer wieder. Die aktuelle Nummer 3 der Kryptowelt musste jahrelang als Schutzschild der Branche gegen die SEC herhalten. Daneben sind die Coins von Ripple bei weitem nicht so stark auf unterschiedliche Investoren verteilt wie beispielsweise bei Bitcoin.

Das Unternehmen dominiert die Investoren

Ripple kontrolliert mehr als 40 Prozent aller XRP und dominiert damit den Markt seines eigenen Coins. Doch das ist noch lange nicht alles. Rund 100 Adressen kontrollieren fast 70 Prozent des Coins.

Das gibt diesen Eigentümern enorme Macht über ein Netzwerk, das sich anschickt, die Finanzwelt zu verändern. XRP als zentraler Bestandteil von internationalen Überweisungen ermöglicht rasche und sichere Transfers weltweit.

SWIFT-Killer?

Damit hätte Ripple das Potenzial, um das internationale Transaktionssystem SWIFT abzulösen. Dieses ist schwerfällig und teuer, aber gut im Bankensystem integriert. Doch bei institutionellen Investoren gewinnt Ripple mit XRP zunehmend an Interesse, denn die Zahl der großen Wallets steigt.

Doch die Verteilung der Coins wirft immer wieder Fragen zu den Themen Unabhängigkeit und Dezentralisierung auf. Dem könnten erfolgreiche XRP-Spot-ETFs entgegenwirken. Diese liegen derzeit bei der SEC zur Genehmigung, die Wahrscheinlichkeit einer Freigabe ist groß.

Arbeitet BlackRock an einem ETF-Antrag?

Allerdings zeigten sich Analysten zuletzt besorgt darüber, dass der größte Vermögensverwalter der Welt, BlackRock, bisher noch keinen entsprechenden Antrag gestellt hat. Jetzt tauchen in den USA Gerüchte auf, dass BlackRock mit Beginn des Jahres 2026 nachziehen könnte.

Befeuert werden diese Gerüchte von der Speakers-Liste von Ripple Swell. Dabei handelt es sich um die jährliche Konferenz von Ripple Labs, bei der die Teilnehmer über die Zukunft des globalen Finanzwesens, digitale Vermögenswerte und grenzüberschreitende Zahlungen diskutieren.

Zwei Speaker stechen aus der Liste heraus. Es handelt sich dabei um Maxwell Stein, den Director, Digital Assets von BlackRock, und Adena Friedman, Chair and CEO Nasdaq. Die beiden Persönlichkeiten in Kombination sind nicht nur zwei der wichtigsten Player, sondern haben bereits bei der Platzierung der BlackRock-Krypto-ETFs zusammengearbeitet.

BlackRock ist der klare Marktführer bei Bitcoin-ETFs, und entsprechend gespannt blickt die Branche auf den Auftritt des BlackRock-Managers bei der Ripple-Konferenz. Ein BlackRock-XRP-ETF könnte dem Markt neue Impulse verleihen und den Kurs von XRP weiter nach oben befördern.