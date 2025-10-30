Anthropic’s Claude AI prognostiziert den Preis von LTC, ADA, XRP für November 2025

Claude AI von Anthropic hat eine ehrgeizige Prognose für November veröffentlicht, die besagt, dass Litecoin, Cardano und XRP noch vor Weihnachten deutlich zulegen könnten.

Die viel beschworene „Uptober“-Rallye im Oktober endete bald, nachdem Präsident Donald Trump weitreichende 100%ige Zölle auf chinesische Importe eingeführt hatte. Nach der gestrigen Auflegung von Solana-, Litecoin- und Hedera-ETFs in den USA und der Erwartung, dass die US-Notenbank heute eine weitere Zinssenkung ankündigen wird, geht Claude davon aus, dass der November der Beginn der Altsaison sein wird.

Litecoin (LTC): Veteranen-Kryptowährung bereit für einen großen Ausbruch

Litecoin (LTC) wurde 2011 von Charlie Lee, einem ehemaligen Google-Ingenieur, als schnellere und billigere Abspaltung von Bitcoin ins Leben gerufen. Litecoin wird oft als „digitales Silber“ im Gegensatz zum „digitalen Gold“ von Bitcoin bezeichnet und wickelt Transaktionen zu einem Bruchteil der Zeit und Kosten ab.

Quelle: Claude AI

Durch die Übernahme des Scrypt-Hashing-Algorithmus eröffnete Litecoin alltäglichen Nutzern den Zugang zum Mining, während seine 2,5-minütige Blockzeit (viermal schneller als die von Bitcoin) ihn zu einer praktischen Wahl für alltägliche Peer-to-Peer-Transfers machte.

Laut Claude AI könnte die Litecoin Prognose bis 2026 auf $142 klettern und damit um fast 50 % von seiner aktuellen Bewertung um $99 wachsen.

Im Gegensatz zu vielen anderen Kryptowährungen, die den Rückgang von Bitcoin bis Ende 2024 und Anfang 2025 widerspiegelten, zeigte Litecoin relative Stärke und testete immer wieder den Widerstand in der Nähe von $140, während er eine feste Unterstützungszone um $100 hielt.

Wenn sich die allgemeine Marktdynamik verstärkt, könnte LTC die Widerstandsniveaus durchbrechen und sich möglicherweise über Claudes Ziel hinaus erholen, um bis zum Jahresende die Marke von $200 zu erreichen.

Obwohl er oft nicht im Rampenlicht steht, bleibt Litecoin eine der etabliertesten, zuverlässigsten und händlerfreundlichsten Kryptowährungen. Seine Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und Einfachheit sichern ihm weiterhin seinen Platz im sich entwickelnden Ökosystem der digitalen Zahlungen.

Cardano ($ADA): Claude AI prognostiziert bis zu 1.200% Aufwärtsentwicklung in diesem Quartal

In der DeFi-Arena entwickelt sich Cardano ($ADA) weiterhin zu einem ernsthaften Konkurrenten von Ethereum, unterstützt von einer aktiven Entwicklergemeinschaft, die Innovationen bei dezentralen Anwendungen vorantreibt.

Quelle: Claude AI

Cardano wurde vom Ethereum-Mitbegründer Charles Hoskinson ins Leben gerufen und zeichnet sich durch sein akademisches und von Experten geprüftes Entwicklungsmodell aus, bei dem Skalierbarkeit, Nachhaltigkeit und mathematisch verifizierte Sicherheit im Vordergrund stehen.

Mit einer Marktkapitalisierung von rund 23,6 Milliarden Dollar ist Cardano nach wie vor eine dominierende Kraft im Bereich der Smart Contracts, müsste aber seine Größe vervierfachen, um Solana ernsthaft herauszufordern oder die Führung von Ethereum zu gefährden.

Wer Cardano kaufen möchte, für den sieht die Cardano Prognose von Claude AI einen Anstieg von ADA auf $0,92 im November, was einem potenziellen Gewinn von 44% gegenüber dem aktuellen Kurs von $0,64 entspricht.

Aus technischer Sicht hat Cardano bereits den Ausbruch aus einem zinsbullischen Flaggenmuster bestätigt, das sich Anfang des Sommers gebildet hatte, und steht nun vor einem ersten Widerstand bei $1,10.

Wenn sich die Dynamik der Erholung im Oktober fortsetzt, könnte ADA bis 2026 die Marke von $2 erreichen und möglicherweise sein Rekordhoch von $3,09 aus dem Jahr 2021 übertreffen, wenn es im nächsten Monat zu einem Bullenlauf kommt.

XRP ($XRP): Claude AI sieht zweistelliges Potenzial

Die Datenmodelle von Claude AI sehen auch einen Ausbruch bei der ($XRP) Ripple-Prognose und prognostizieren einen Anstieg in Richtung einer Spanne von $4 bis zum Ende des Jahres, was einem Anstieg von 51% gegenüber dem aktuellen Wert von $2,65 entspricht.

Quelle: Claude AI

Der entscheidende juristische Sieg von Ripple gegen die SEC Anfang des Jahres hat das Vertrauen der Anleger wiederbelebt und XRP im Juli auf ein Sieben-Jahres-Hoch von $3,65 getrieben. In den letzten 12 Monaten ist XRP um 406% gestiegen und hat damit die Gewinne von Bitcoin um das 6-fache und die von Ethereum um das 8-fache übertroffen.

Die Einführung des RLUSD-Stablecoins von Ripple in Verbindung mit den angeblich engen Beziehungen von CEO Brad Garlinghouse zu Präsident Trump hat den Ruf des Unternehmens in Bezug auf die Zusammenarbeit mit der Regulierungsbehörde gestärkt und macht XRP zu einer bevorzugten Wahl für Anleger, die auf konforme digitale Zahlungslösungen setzen.

Mehrere zinsbullische Flaggenformationen haben sich im Laufe des Jahres 2025 auf den Charts von XRP herausgebildet und signalisieren eine anhaltende technische Stärke.

Sollten sich zusätzliche Katalysatoren wie die erfolgreiche Einführung von ETFs, institutionelle Partnerschaften oder die Klarheit der US-Regulierung entfalten, dann sind $10 ein realistisches Bullen-Szenario.

