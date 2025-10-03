Analysten warnen: Könnte Bitcoin nach der Rallye zurück auf 70.000 US-Dollar fallen?

Bitcoin hat in den vergangenen Tagen erneut an Dynamik gewonnen. Innerhalb einer Woche legte die Kryptowährung rund zehn Prozent zu und erreichte am Freitagnachmittag mit 120.415 US-Dollar ein Niveau nur knapp unterhalb des bisherigen Allzeithochs. Viele Beobachter werten dies als Bestätigung der intakten Aufwärtsbewegung und halten Kursziele von 150.000 Dollar und mehr für realistisch. Doch wie realistisch ist eine derartige Bitcoin Prognose? Und noch wichtiger: wie nachhaltig könnte eine solche Rallye sein?

Gleichzeitig gibt es Mahner, die auf den historischen Zyklus verweisen. In der Vergangenheit markierte Bitcoin seine Höchststände meist rund 500 Tage nach einem Halving. Ausgehend vom letzten Halving im April 2024 deutet vieles darauf hin, dass der laufende Bullenmarkt spätestens im vierten Quartal 2025 seinen Höhepunkt erreicht. Danach, so die Argumentation einiger, die sich von der aktuellen Euphorie nur bedingt anstecken lassen, folgt mit hoher Wahrscheinlichkeit eine längere Korrekturphase.

Bitcoin kaufen oder verkaufen?

Eine aktuelle Analyse legt nahe, dass die Rückgänge prozentual betrachtet mit zunehmender Marktgröße zwar kleiner ausfallen, ein Rücksetzer auf rund 70.000 Dollar wäre im Rahmen der üblichen Zyklen jedoch plausibel. Dies würde einem Rückgang von etwa 40 Prozent entsprechen – ein Wert, der in früheren Bärenmärkten keineswegs ungewöhnlich war.

Allerdings hat sich die Marktstruktur verändert. Institutionelle Investoren, börsengehandelte Produkte und eine deutlich breitere Akzeptanz sorgen für stabilere Kapitalzuflüsse. Diese könnten mögliche Rückgänge abfedern und die Volatilität verringern. Zugleich bleibt der Markt anfällig für abrupte Richtungswechsel, sollten die ETF-Zuflüsse nachlassen oder die makroökonomischen Rahmenbedingungen drehen.

Bitcoin Prognose: Optimismus überwiegt

Damit ergibt sich ein ambivalentes Bild: Kurzfristig sprechen Zuflüsse, Marktstimmung und Momentum für weitere Hochs. Mittel- bis langfristig mahnt der Blick auf die Historie jedoch zur Vorsicht – ein Rückfall in einen deutlich niedrigeren Bereich um 70.000 Dollar wäre nicht ausgeschlossen, sondern eine typische Begleiterscheinung eines auslaufenden Zyklus. Anleger stehen damit vor der bekannten Herausforderung, zwischen Euphorie und Disziplin die Balance zu halten.

Nichtsdestotrotz: wer Bitcoin kaufen möchte, findet viele gute Argumente hierfür. Wie so oft lohnt es sich jedoch, auch kritische Argumente in seine Entscheidung mit einzupreisen, und sich von der Markteuphorie nicht blind anstecken zu lassen.