Analysten mit bullisher Solana Prognose: Neues Allzeit-Hoch noch im Oktober?

Solana rückt wieder ins Rampenlicht. Am Montagvormittag notiert der Kurs bei 232,66 US-Dollar – das entspricht einem Wochenplus von 11,3 Prozent. Zwar steht auf 24-Stunden-Sicht ein leichtes Minus von 1,4 Prozent, doch Marktbeobachter sprechen eher von gesunden Gewinnmitnahmen als von einem beginnenden Rücksetzer. Das Handelsvolumen von SOL zieht gleichzeitig um 8,6 Prozent an – ein Indiz dafür, dass die Marktaktivität keineswegs abflaut.

Auch das Sentiment spricht für eine Fortsetzung des Trends. In der aktuellen Tagesumfrage von CoinGecko teilen 80 Prozent der Teilnehmer eine bullishe Solana Prognose, was auf ein breites Anlegervertrauen hinweist. Besonders bemerkenswert ist dabei die Kombination aus steigender Liquidität, technischer Skalierbarkeit und wachsender institutioneller Aufmerksamkeit – eine Mischung, die Solana derzeit von vielen anderen Altcoins abhebt.

Die Grafik zeigt die SOL-Performance im 12-Monats-Rückblick. Bildquelle: Coingecko.com

Experten sehen Solana vor goldener Zukunft

Der Chief Investment Officer des Krypto-Asset-Managers Bitwise, Matt Hougan, geht sogar noch einen Schritt weiter. In seiner Einschätzung bezeichnet er Solana als das potenzielle Fundament einer neuen Finanzarchitektur – mit der Aussage, Solana könne zur “neuen Wall Street” werden. Gemeint ist vor allem die Rolle des Netzwerks als bevorzugte Plattform für Stablecoins und tokenisierte Realwerte – ein Bereich, der gerade bei institutionellen Investoren an Dynamik gewinnt.

Tatsächlich sind bereits konkrete Entwicklungen sichtbar: Mehrere Fondsanbieter – darunter auch VanEck – haben Anträge auf Spot-ETFs auf Solana gestellt. Eine Zulassung solcher Produkte könnte enorme Kapitalzuflüsse nach sich ziehen, ähnlich wie zuvor bei Bitcoin und Ethereum. In Kombination mit der Tatsache, dass Solana sich inzwischen als zweitgrößtes Netzwerk für Stablecoins etabliert hat – mit einem zirkulierenden Volumen von über 11 Milliarden US-Dollar – ergibt sich ein solides Fundament für langfristiges Wachstum.

Technologisch setzt die Blockchain ohnehin Maßstäbe. Mit über 65.000 Transaktionen pro Sekunde bei extrem kurzen Bestätigungszeiten ist Solana nicht nur schneller als viele Mitbewerber im Krypto-Sektor, sondern auch weit effizienter als klassische Systeme wie etwa die Nasdaq. Diese Performance macht das Netzwerk besonders attraktiv für dezentralisierte Finanzanwendungen (DeFi), die auf Geschwindigkeit und niedrige Gebühren angewiesen sind.

SOL mit Momentum

Ein Blick auf die jüngsten Nutzungsdaten untermauert die Entwicklung: Im dritten Quartal 2025 erreichte das Handelsvolumen dezentraler Börsen (DEX) auf Solana einen Rekordwert von über 326 Milliarden US-Dollar – ein Anstieg von rund 21 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Die Aktivität im Ökosystem nimmt spürbar zu, nicht nur auf dem Papier, sondern im realen Geldfluss.

Auch im langfristigen Chartbild ist Solana ein Ausreißer. Innerhalb der letzten fünf Jahre legte der Token massiv zu. Eine Investition von 1.200 Euro im Jahr 2020 wäre heute über 92.000 Euro wert – ein seltener Wertzuwachs selbst für Krypto-Verhältnisse. Diese Performance zieht Investoren an, aber auch Analysten, die den Coin zunehmend als potenziellen Outperformer im weiteren Verlauf des Bullenmarktes einstufen.

Marktbeobachter wie Ted Pillows sehen dabei vor allem eine mögliche Sondersituation: Sollte Bitcoin in absehbarer Zeit in eine Konsolidierungsphase übergehen, könnte Solana als dynamischer Altcoin mit starker Infrastruktur und wachsender institutioneller Nachfrage überproportional profitieren. Die Voraussetzungen dafür scheinen gegeben – ob das neue Allzeithoch noch im Oktober fällt, bleibt offen. Doch die Chancen stehen besser als bei vielen anderen, so der Tenor bei vielen.

Weitere Coins mit Potenzial

Indes rücken neben Solana auch weitere Altcoins in den Fokus der Anleger. Aktuelle Daten zeigen, dass sich allen voran neue Kryptowährungen aus dem Meme-Sektor wieder großer Beliebtheit erfreuen. Für Furore scheint aktuell etwa der PEPENODE Token zu sorgen, von dem sich zahlreiche Anleger fulminante Renditen erhoffen.