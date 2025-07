Altcoin-Hype: Suchvolumen auf Rekordhoch – auf diese Coins setzen Anleger jetzt

Transparenz Jede Form von Investment birgt Risiken. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie Ihr eingesetztes Kapital teilweise oder vollständig verlieren. Der Zugang zu dieser Plattform ist auf Personen beschränkt, die sich in Ländern oder Regionen befinden, wo die angebotenen Handels- und Anlageformen gesetzlich erlaubt sind. Die Nutzung unserer Dienste ist ausschließlich für Individuen vorgesehen, die nach den geltenden Gesetzen und Vorschriften dazu berechtigt sind. Bitte prüfen Sie sorgfältig, ob die hier angebotenen Investmentmöglichkeiten in Ihrem Land oder Ihrer Region dem Anlegerschutz unterliegen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, eine gründliche Prüfung (Due Diligence) durchzuführen. Bitte beachten Sie, dass wir möglicherweise Provisionen von den auf dieser Website präsentierten Unternehmen erhalten.

Das Interesse an Altcoins nimmt spürbar Fahrt auf. Wie aus aktuellen Google-Daten hervorgeht, ist das weltweite Suchvolumen für den Begriff „Altcoins“ in den vergangenen Tagen regelrecht explodiert: Der Google-Trend-Score stieg von 15 auf den Maximalwert von 100 – ein Niveau, das zuletzt vor über fünf Jahren erreicht wurde.

Zahlreiche Token konnten in den vergangenen Tagen deutlich zulegen – ein Hinweis darauf, dass Anleger längst nicht mehr nur Bitcoin kaufen, sondern auch verstärkt auf Altcoins setzen. Das gestiegene Interesse zeigt sich somit nicht nur in den Suchanfragen.

Altcoin News: Season Index mit hoher Dynamik

Auch der sogenannte Altcoin Season Index, der misst, wie stark Altcoins im Vergleich zu Bitcoin performen, signalisiert wachsende Marktverschiebungen. Mit einem aktuellen Stand von 51 wurde zwar die formale Schwelle zur sogenannten „Altcoin Season“ (ab einem Wert von 75) bisher nicht überschritten – allerdings ist der Anstieg innerhalb kurzer Zeit bemerkenswert. Noch Ende Juni lag der Wert bei lediglich 12 Punkten. Die Dynamik erinnert an Phasen früherer Marktzyklen, in denen Altcoins zunehmend in den Fokus der Anleger rückten.

Renaissance bekannter und bewährter Altcoins

Besonders auffällig: Es sind vor allem auch die bekannten Coins aus den Top 20, die derzeit profitieren. Ethereum legte innerhalb von sieben Tagen um rund 25 Prozent zu, XRP um 22 Prozent. Ethereum galt zuletzt insbesondere im Vergleich zu hochvolatilen Small Caps als eher träge – doch das scheint nun der Vergangenheit anzugehören: immer mehr wollen ETH kaufen, manche sprechen sogar schon von einer echten FOMO. Der jüngste Anstieg deutet darauf hin, dass institutionelle und langfristig orientierte Investoren wieder verstärkt Kapital in bewährte Altcoins umschichten – möglicherweise auch in Erwartung einer anhaltenden Rotation weg von Bitcoin.

Die Grafik zeigt die Kursentwicklung der nach Marktkapitalisierung 10 größten Kryptowährungen. Dabei wird deutlich: Der Altcoin-Sektor hatte zuletzt für deutlich höhere Renditen gesorgt, als BTC. Bildquelle: Coingecko

Comeback der Meme Coins – DOGE als Stimmungsbarometer

Parallel dazu erleben auch Meme Coins eine Renaissance. Dogecoin etwa konnte in den vergangenen sieben Tagen um mehr als 33 Prozent zulegen – ein deutliches Signal für die Rückkehr spekulativer Kräfte in den Markt. Historisch gesehen gelten Meme Coins wie DOGE als Frühindikatoren für Euphoriephasen, in denen sich auch kleinere Projekte plötzlich großer Aufmerksamkeit erfreuen. Ob sich dieser Trend fortsetzt und die Anleger auch in den kommenden Monaten verstärkt Meme Coins wie Dogecoin oder Shiba Inu kaufen möchten, bleibt offen – doch die Zahlen sprechen für eine zunehmende Risikobereitschaft.

Presale Coins rücken wieder stärker in den Fokus

Auffällig ist auch, dass Anleger sich offenbar vermehrt für Frühphasen-Projekte interessieren. Sowohl Suchmaschinenauswertungen als auch die Trends in den Sozialen Medien machen deutlich, dass Presale Coins wieder vermehrt Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Sollte sich diese Entwicklung fortsetzen, könnte die aktuelle Phase einen neuen Nährboden für spekulative Preisbewegungen im niedrigen Preissegment schaffen.

Zu den großen Gewinnern der vergangenen Wochen zählt Pudgy Penguins (PENGU). Innerhalb von nur 30 Tagen stieg der Kurs des Altcoins um satte 300 Prozent – eine Entwicklung, die selbst im volatilen Krypto-Umfeld auffällt. Der Token profitiert offenbar von einem wachsenden Interesse an NFT-basierten Ökosystemen, gepaart mit starker Markenbindung und viraler Community-Dynamik. Ob sich der Aufwärtstrend fortsetzen lässt, bleibt abzuwarten.

Fazit: Altcoin-Markt in Bewegung

Obwohl die Altcoin Season im klassischen Sinne noch nicht begonnen hat, zeigen zahlreiche Indikatoren eine wachsende Risikobereitschaft im Markt. Das explodierende Suchvolumen, steigende Preise etablierter Coins und das Comeback spekulativer Assets deuten darauf hin, dass sich eine neue Marktphase ankündigen könnte. Für Anleger bedeutet das vor allem eines: massive selektive Chancen – aber auch erhöhte Volatilität.