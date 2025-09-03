Führender AI Claude sagt den Preis von XRP, MemeCore und TRUMP bis Ende 2025 voraus

Der Markt sackte stark ab und Panik machte sich schnell breit, mit viel bärischem Geschwätz. Dennoch blieben sowohl die Analysten als auch Claude AI ruhig. Claude AI prognostiziert einen bullischen Langzeitausblick und verweist auf das reale Wachstum von XRP, das expandierende Ökosystem von Memecore und den anhaltenden Hype um Trump Memecoin trotz der Einführung des neuen WLFI Coins.

Ethereum hat gerade ein neues ATH bei $4.950 erreicht und damit bewiesen, dass es immer noch der führende Altcoin ist. Diese Bewegung hat ETH-basierte Meme Coins angekurbelt und die gesamte Altcoin-Szene nach oben getrieben, bevor sie sich abkühlte.

In der Zwischenzeit hat Bitcoin gerade 110K zurückerobert und liegt derzeit bei $111K – etwa 8% unter seinem Höchststand von $124K im August. Dennoch ist die Stimmung dank des freundlichsten regulatorischen Umfelds, das wir bisher gesehen haben, eher bullisch, und die Vorhersagen von Claude AI passen zu dieser Stimmung.

XRP (Ripple): Claude AI prognostiziert eine große Rallye – geht es im September los?

2025 war das Jahr, in dem XRP den Durchbruch schaffte, die SEC schlug, die Marke von einem Dollar durchbrach und in nur zwölf Monaten um 400 % stieg. Claude sagt voraus, dass die Rallye immer noch anhält und bereit für eine weitere Etappe ist.

Die Adoption wird durch die steigende Zahl von Nutzern immer interessanter. Die XRP Mastercard wurde gerade eingeführt, wodurch sie direkt in das Kreditkartengeschäft einsteigt. Ein ETF im Oktober ist ebenfalls wahrscheinlich, was den Hype noch weiter anheizt.

Ein hochrangiger Analyst von Coinbase sagte, dass, wenn die Fed mit der Lockerung beginnt, Risikokapital zurück in Kryptowährungen fließen wird und XRP wird dann glänzen. Mit seinen Vorteilen im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr und den stetigen Fortschritten bei der Einhaltung von Vorschriften entwickelt sich XRP zu einer erstklassigen Anlagemöglichkeit.

Quelle: XRPUSD / TradingView

Langfristig sieht es zwar immer noch bullisch aus, aber der September ist ein historisch schwacher Monat für den Kryptomarkt. Obwohl erwartet wird, dass XRP auf über $5 steigt, müssen Trader vorsichtig bleiben.

Das Momentum ist immer noch wackelig. Der RSI liegt bei 39, was auf eine schwache Nachfrage hindeutet, und der MACD ist knapp unter neutral. Die Kerzen drucken Kreisel direkt am Widerstand, was normalerweise darauf hindeutet, dass ein Ausbruch kurz bevorsteht.

Langfristig ist eine Bewegung in Richtung $10 möglich, doch muss zunächst der Widerstand bei $3,66 überwunden werden, ein Niveau, von dem aus der Kurs zurückgewiesen wurde, bevor er wieder unter $3 abtaucht.

Memecore Pumping inmitten von Marktblut beweist, dass Claude AI Recht hatte

Wie aus dem Nichts begann Memecore zu pumpen und brachte mit einem Sprung von 20 % an einem einzigen Tag wieder frischen Wind in die Memecoin-Szene.

Die Gemeinschaft sagt es am besten: „Memecore (M) zu halten bedeutet nicht nur zu investieren, sondern Teil einer Bewegung zu sein.“ Mit dem Wachstum des Ökosystems und dem Erreichen neuer Meilensteine fühlt sich dieser Satz langsam real an.

Memecore nähert sich einer Marktkapitalisierung von $1B und hat gerade ein Allzeithoch von $0,87 erreicht. Es sieht nicht so aus, als würde sich die Dynamik verlangsamen, und der Chart passt zur Stärke des Ökosystems.

Quelle: MEMECOREUSD / TradingView

Memecore (M) hat gerade um 100 % zugelegt und ist auf ein Allzeithoch von $0,88 gestiegen. Mit einer Marktkapitalisierung von fast 1 Milliarde Dollar hat er Floki als größten Memecoin auf der BNB Chain abgelöst.

Seit dem Token Generation Event (TGE) ist der Kurs von Memecore beeindruckend stark geblieben, unterstützt von einer massiven Community-Welle in Asien. Viele sind der Meinung, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis Memecore den Bereich der Marktkapitalisierung von mehreren Milliarden erreicht, wenn er bei Upbit gelistet wird.

Darüber hinaus betreibt Memecore eine eigene Plattform, um mit neuen Memecoins zu experimentieren, und das führende Projekt dort hat bereits eine Marktkapitalisierung von 4 Millionen Dollar erreicht.

Trump Memecoin nach WLFI-Start: Claude prognostiziert $15 bis Ende 2025

Die Einführung dieses mit Spannung erwarteten digitalen Assets, das von Trump unterstützt wird, hat eine Rallye für Official Trump ($TRUMP) ausgelöst. In den letzten fünf Tagen hat der Meme Coin des Präsidenten jeden anderen Token in den Top 10 seiner Kategorie übertroffen und ist um 3,1% gestiegen.

Auch das Handelsvolumen ist in den letzten 24 Stunden vor dem Debüt von $WLFI um 180% gestiegen, was die Aussichten für Trump Coin steigert, da die technischen Indikatoren auf eine Beschleunigung der Dynamik hindeuten.

Quelle: TRUMPUSD / TradingView

Der RSI zeigt an, dass sich ein zinsbullisches Momentum aufbaut. Der Oszillator bewegt sich jetzt im überkauften Bereich.

Obwohl dies in der Regel auf einen kurzfristigen Rückschlag hindeutet, zeigt es auch, dass der Kaufdruck stark ist. Das spricht für einen zinsbullischen Ausblick für Trump Coins, die bald in Richtung $30 steigen könnten.

Ein bestätigter Ausbruch über $17,5 würde die Tür für diesen Anstieg öffnen, aber das tatsächliche Aufwärtspotenzial für $TRUMP sieht von hier aus viel höher aus.

