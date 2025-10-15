Führender AI Claude prognostiziert den Preis von XRP, Shiba Inu, Solana bis Ende 2025

Claude, Anthropics Anwärter auf den KI-Thron von ChatGPT, glaubt, dass XRP, Shiba Inu und Solana die digitalen Phönixe sein könnten, die aus dem Flash-Crash vom letzten Freitag auferstehen und möglicherweise einen Höhenflug erleben, wenn die Weihnachtszeit naht.

Historisch gesehen hat der „Uptober“ oft den Beginn eines längeren Bullenmarktes angezeigt. Erst am vergangenen Montag stieg Bitcoin auf ein neues Allzeithoch, bis Trumps Ankündigung von 100%igen Zöllen auf chinesische Importe die Rallye zum Erliegen brachte und einen der stärksten Rückschläge an einem einzigen Tag auslöste, den der Markt je erlebt hat.

Erfahrene Anleger argumentieren jedoch, dass dies der gesunde Reset war, den die Kryptowährung brauchte. Im Laufe seiner Geschichte hat der Markt immer wieder steile Korrekturen erlebt, bevor er in eine große Hausse eintrat. Viele sehen den Crash als eine Reinigungsphase, die schwache Hände und übermäßig fremdfinanzierte Trader aus dem Markt gespült hat.

XRP ($XRP): Claude prognostiziert einen Sprung in Richtung $20

Claude AI prognostiziert, dass XRP ($XRP) von Ripple bis zum Jahresende auf eine Spanne zwischen $5 und $20 klettern könnte. Das entspricht einer potenziellen Verachtfachung des aktuellen Kurses von $2,46, wenn das obere Ziel erreicht wird.

Quelle: Claude AI

Ripple, das Unternehmen hinter XRP, hat in diesem Jahr nach einer fünfjährigen juristischen Auseinandersetzung mit der US-Börsenaufsicht (SEC) einen bahnbrechenden Sieg errungen. Der Sieg trieb XRP am 18. Juli auf $3,65 und markierte damit das erste Allzeithoch seit 2017.

In den letzten 12 Monaten ist der Wert von XRP um 355% gestiegen und hat damit jede andere Kryptowährung mit hoher Marktkapitalisierung, die nicht an einen Fiat-Kurs gebunden ist, übertroffen. Im gleichen Zeitraum stieg Bitcoin um 72%, während Ethereum um 57% zulegte.

Die Chartanalyse zeigt drei bemerkenswerte zinsbullische Flaggenformationen im Jahr 2025, von denen zwei im Sommer auftraten, Muster, die häufig vor größeren Ausbrüchen zu sehen sind, die im Fall von XRP noch ausstehen.

Marktbeobachter gehen davon aus, dass die typisch zinsbullische Saisonalität des Oktobers in Verbindung mit möglichen ETF-Zulassungen, einer klareren Regulierung der Kryptowährungen in den USA und neuen Partnerschaften von Ripple eine kräftige Rallye auslösen könnte, die XRP näher an das von Claude gesetzte Ziel von 20 Dollar heranbringt.

Shiba Inu ($SHIB): Claude sieht Potenzial für eine 10-fache Rallye

Der 2020 eingeführte Shiba Inu ($SHIB) ist nach wie vor der engste Konkurrent von Dogecoin und verfügt über eine Marktkapitalisierung von über 6 Milliarden Dollar.

SHIB notiert derzeit bei $0,00001043 und hat sich in den letzten 24 Stunden stabil gehalten, was die Pause des breiten Marktes widerspiegelt.

Aus technischer Sicht muss SHIB in diesem Jahr noch einen Ausbruch aus seinem zinsbullischen Flaggenmuster bestätigen.

Wenn der Token bis November den harten Widerstand bei $0,000025 überwinden kann, könnte er die Voraussetzungen für die optimistische Jahresendprognose von Claude zwischen $0,00005 und $0,0001 schaffen und Gewinne bis zum Zehnfachen seines aktuellen Wertes realisieren.

Über seine Meme-Ursprünge hinaus hat sich Shiba Inu zu einem breiteren Ökosystem entwickelt, das von Shibarium, seinem Layer-2-Netzwerk, angetrieben wird, das kostengünstige Transaktionen, dezentrale App-Integration und verbesserte Datenschutzfunktionen bietet und dazu beiträgt, SHIB von anderen Meme-basierten Token zu unterscheiden.

Solana (SOL): Claude prognostiziert einen Anstieg über $1.000

Solana ($SOL) festigt weiterhin seinen Ruf als eines der führenden Smart-Contract-Netzwerke mit einer Marktkapitalisierung von über $105,5 Mrd. und einem Gesamtwert von über $11,3 Mrd. in seinem Ökosystem.

Die Spekulationen nehmen zu, dass die US-Aufsichtsbehörden noch vor Ende des Monats einen Spot-Solana-ETF genehmigen könnten, eine Entwicklung, die ähnliche institutionelle Zuflüsse auslösen könnte, wie sie nach der Einführung von Bitcoin- und Ethereum-ETFs zu beobachten waren.

Solana wird auch stark von der Tokenisierung realer Assets und dem rasanten Wachstum von Stablecoins profitieren, beides Trends, die auch bei institutionellen Anlegern ankommen. Das Netzwerk von Solana ist nach wie vor schneller und billiger als das von Ethereum, was ihm einen Wettbewerbsvorteil verschafft, wenn die Akzeptanz zunimmt.

Der Kurs von Solana kletterte im Januar auf $250, fiel im April auf $100 zurück und wird jetzt für rund $196 gehandelt, was auf einen weiteren Aufwärtsschub hindeutet. Der niedrige RSI von 43 und die Tatsache, dass der Wert etwas südlich seines gleitenden 30-Tage-Durchschnitts gehandelt wird, deuten darauf hin, dass der Wert derzeit mit einem relativen Abschlag gehandelt wird.

Nachdem Claude kürzlich aus einer zinsbullischen Flaggenformation ausgebrochen ist, prognostiziert er einen möglichen Anstieg auf $367 bis $500 bis zum Jahresende, was einem Anstieg von 70% gegenüber dem bisherigen Allzeithoch von $293,31 entspricht.

Maxi Doge (MAXI): Der neue Meme-Anwärter, angetrieben von Hype und Gemeinschaftsenergie

Ein neuer Herausforderer von Dogecoin hat die Vorverkaufsarena betreten: Maxi Doge ($MAXI). Frühe Investoren haben bereits mehr als 3,6 Millionen Dollar in den Vorverkauf gesteckt, angezogen von der viralen Energie und dem gemeinschaftsorientierten Ethos des Projekts.

Der spielerischen Erzählung des Projekts zufolge hat Maxi Doge es satt, seinem Cousin Dogecoin beim Ruhm zuzuschauen, und hat beschlossen, sich zu vergrößern und ins Rampenlicht zu treten, angetrieben von der Kraft der Meme und der Begeisterung der Degens.

MAXI wurde als ERC-20 Token im Ethereum-Netzwerk entwickelt, das schneller und umweltfreundlicher ist als das Dogecoin-eigene Netzwerk. MAXI fördert das Engagement durch aktive Telegram- und Discord-Communities, Trading-Wettbewerbe und bevorstehende Markenkooperationen.

Von den insgesamt 150,24 Milliarden Token sind 25% für den „Maxi Fund“ reserviert, der Marketing und strategische Partnerschaften unterstützt. Staking ist bereits verfügbar und bietet bis zu 84% APY, wobei sich die Renditen dynamisch anpassen, wenn der Staking-Pool wächst.

Der Vorverkaufspreis von MAXI liegt derzeit bei $0,000263, wobei sich der Preis je nach Finanzierungsziel schrittweise erhöht. Anleger können über MetaMask oder Best Wallet teilnehmen.

Verpassen Sie nicht den bisher größten Herausforderer von Dogecoin!

Bleiben Sie auf den offiziellen X- und Telegram-Seiten von Maxi Doge auf dem Laufenden.