Führender AI Claude prognostiziert den Preis von XRP, PENGU und Dogecoin bis Ende 2025

Das fortschrittliche Sprachmodell von Anthropic, Claude AI, prognostiziert, dass XRP, Pudgy Penguins und Dogecoin zu Beginn der Weihnachtssaison starke Gewinne für Anleger erzielen könnten.

Die Markttrends scheinen diese Prognose zu unterstützen. Ende letzten Monats stieg Bitcoin auf ein Rekordhoch von 124.128 $ und übertraf damit seinen bisherigen Höchststand von 122.838 $, der nur wenige Wochen zuvor erreicht worden war. Diese Rallye verlangsamte sich jedoch, als der Inflationsbericht des Bureau of Labor Statistics für den Monat Juli besser ausfiel als erwartet.

Auf der regulatorischen Seite hat Präsident Trump vor kurzem das GENIUS-Gesetz verabschiedet, das erste umfassende Gesetz des Landes für Stablecoins, das deren vollständige Unterlegung mit Reserven vorschreibt. Gleichzeitig stellte die SEC das Project Crypto vor, einen breit angelegten Reformplan, der die Wertpapiergesetze modernisieren und den Blockchain-Firmen klarere Vorgaben machen soll.

Diese Entwicklungen haben viele Analysten dazu veranlasst, auf den möglichen Beginn einer neuen Hausse hinzuweisen. Wenn die Prognosen von Claude zutreffen, könnten XRP, Pudgy Penguins und Dogecoin an der Spitze der nächsten großen Welle von Meme Coins und Altcoins stehen.

XRP (Ripple): Claude prognostiziert einen möglichen 17-fachen Anstieg in Richtung $50

Claude AI prognostiziert, dass XRP ($XRP) bis Ende 2025 auf bis zu $50 klettern könnte, was fast dem 17-fachen seines aktuellen Wertes von etwa $3 entspricht.

Der Coin hat sich bereits als widerstandsfähig erwiesen und erreichte am 18. Juli einen Höchststand von $3,65 und durchbrach seinen Rekordwert von $3,40 aus dem Jahr 2018, bevor er um etwa 18 % zurückfiel.

Die globale Reichweite von Ripple nimmt weiter zu. Im Jahr 2024 befürwortete der UN Capital Development Fund XRP als vielversprechende Option für grenzüberschreitende Zahlungen in Entwicklungsregionen.

Anfang dieses Jahres hat Ripple auch seinen langwierigen Streit mit der SEC beigelegt, nachdem die Behörde ihren Fall aufgegeben hatte. Damit wurde das Urteil von 2023 bestätigt, dass XRP-Handel für Privatkunden keine Wertpapierverkäufe sind. Dieses Ergebnis sorgte nicht nur für Klarheit und Zuversicht bei Ripple, sondern auch bei den großen Altcoins im weiteren Sinne.

Das konservative Szenario von Claude sieht XRP zwischen $3,20 und $5, während der bullische Ausblick $50 als Stretch-Ziel angibt, abhängig von der US-Zulassung von Spot-XRP-ETFs.

Die technischen Indikatoren bestätigen dies: Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 55 und signalisiert damit, dass der Verkaufsdruck vorbei ist und eine zunehmende Kaufdynamik besteht. Darüber hinaus deutet das Auftreten mehrerer zinsbullischer Flaggenformationen an den Unterstützungs- und Widerstandslinien im Laufe des Jahres auf die Wahrscheinlichkeit weiterer Kurssteigerungen hin.

Im vergangenen Jahr hat XRP um 467% zugelegt und damit die Marktführer Bitcoin (104 %) und Ethereum (88%) überholt.

Pengu ($PENGU): Der kettenübergreifende Penguin Token ist jetzt der größte Meme Coin von Solana. Claude AI sagt weiteres Wachstum voraus

Pudgy Penguins ($PENGU) wurde im Dezember von Ethereum auf Solana übertragen und ist bereits jetzt der größte Meme Coin auf Solana mit einer Marktkapitalisierung von knapp 2,2 Milliarden Dollar.

Nach einem Kursanstieg von 18 % in der vergangenen Woche liegt PENGU derzeit bei $0,03465 und ist damit der fünftgrößte Meme Coin in der Kryptowelt. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels notiert er 49 % unter seinem Allzeithoch von $0,06845, das am 17. Dezember 2024 erreicht wurde.

Der RSI ist auf 57 gesunken und tendiert nach unten, was darauf hindeutet, dass kurz- bis mittelfristig noch viel Spielraum für Wachstum vorhanden ist, da die Anleger weiterhin das psychologische Niveau von $0,05 anpeilen, wodurch der Token über frühere Widerstände steigen würde.

Auch die technischen Muster sind einen Blick wert. Zwischen Januar und April bildete PENGU einen zinsbullischen absteigenden Keil, ein Setup, das häufig mit zinsbullischen Umkehrungen verbunden ist.

Claude geht davon aus, dass der Token bis zum Jahreswechsel auf $0,0791 steigen könnte, wenn die Dynamik anhält. Dies würde einen Anstieg von 123 % in 5 Monaten bedeuten, mehr als eine Verdoppelung des aktuellen Kurses.

Dogecoin ($DOGE): Der ursprüngliche Meme Coin beherrscht immer noch den Markt

Der 2013 als Parodie gestartete Dogecoin ($DOGE) hat sich zu einem Top-Ten-Kryptowährungswert entwickelt, der 36,3 Milliarden Dollar des 4-Billionen-Dollar-Marktes umfasst. Sein Durchhaltevermögen verdankt er einer engagierten Community und seiner Verwendung als Zahlungsmittel auf einer wachsenden Zahl von Plattformen.

Obwohl DOGE häufig den Bewegungen von Bitcoin folgt, haben seine hohe Liquidität und seine starke Basis von Anhängern ihm geholfen, mehrere Marktzyklen zu überstehen. Derzeit wird er bei $0,2417 gehandelt und hat seinen Wert im letzten Jahr verdoppelt und damit Bitcoin, Ethereum, Shiba Inu und Pepe übertroffen.

Nachdem Dogecoin im Juli einen RSI von 80 erreicht hatte, fiel er im letzten Monat inmitten eines marktweiten Ausverkaufs fast auf 40, obwohl er jetzt wieder auf 60 gestiegen ist, was auf eine schnell wachsende Kaufdynamik hindeutet. Während seine große Marktkapitalisierung seine Bewegungen an die der großen Kryptowährungen bindet, hat DOGE eine Geschichte von plötzlichen, überdimensionalen Erholungen.

Analysten haben festgestellt, dass sich zwischen November und April, Mitte Juli und erneut im August fallende Keilmuster gebildet haben, ein wiederkehrendes Zeichen für mögliche Aufwärtsbewegungen.

Claudes High-End-Projektion sieht DOGE bis zum Jahresende bei $0,39, was einem ordentlichen Anstieg von 62 % entsprechen würde. Für die „Doge-Armee“, für die der Gedanke, dass Dogecoin $1 erreicht, ein langjähriger Schlachtruf ist, ist dies jedoch etwas enttäuschend.

Auch die Akzeptanz nimmt weiter zu. Tesla akzeptiert jetzt DOGE für ausgewählte Waren, und große Plattformen wie PayPal und Revolut erlauben Dogecoin-Überweisungen.

Maxi Doge (MAXI): Ein neuer Herausforderer auf den Dogecoin-Thron

Für diejenigen, die auf der Suche nach neueren Meme Coins außerhalb von Claudes Prognose sind, hat sich Maxi Doge ($MAXI) als eine faszinierende Option herausgestellt. MAXI wird als „verstärkter Cousin“ von Dogecoin bezeichnet und bietet eine neue Variante der Meme Coin-Formel.

Dogecoin mit seiner enormen Marktkapitalisierung spiegelt oft die Bewegungen von Bitcoin und Ethereum wider und hat viel von seiner explosiven Volatilität früherer Zyklen verloren. Maxi Doge hingegen wurde entwickelt, um den Reiz des höheren Risikos und der höheren Rendite einzufangen, und hat nur wenige Wochen nach dem Vorverkauf bereits fast 2 Millionen Dollar eingesammelt.

MAXI basiert auf dem ERC-20-Standard von Ethereum und konzentriert sich stark auf den Aufbau starker Community-Kanäle über Telegram und Discord, einschließlich Wettbewerben und projektübergreifender Zusammenarbeit.

Von den 150,24 Milliarden sind 25 % für den Maxi Fund vorgesehen, der Marketing und Partnerschaften finanziert. Investoren können die Token auch staken, wobei die Rendite derzeit 161 % APY beträgt, die jedoch sinken wird, je mehr Nutzer sich beteiligen.

Der Vorverkaufspreis beträgt $0,0002565, wobei eine leichte Erhöhung innerhalb von 60 Stunden vorgesehen ist.

Interessierte Käufer können über die Maxi Doge Website mit Wallets wie MetaMask oder Best Wallet teilnehmen.

Bleiben Sie auf dem Laufenden über die offiziellen X- und Telegram-Seiten von Maxi Doge.