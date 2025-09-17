Führender AI Claude prognostiziert den Preis von XRP, Dogecoin und Pi Coin bis Ende 2025

Claude AI von Anthropic, ein Konkurrent von ChatGPT, prognostiziert eine Welle starken Preiswachstums für XRP, Dogecoin und Pi Coin, da der Kryptohandel auf die Ferienzeit zusteuert.

Die jüngsten Marktaktivitäten unterstützen diese Ansicht. Bitcoin erreichte ein neues Allzeithoch von 124.128 $, bevor er nach den unerwartet guten US-Inflationsdaten wieder zurückfiel. Trotz des Rückschlags erholen sich die Kryptomärkte langsam wieder. Die Gesamtkapitalisierung stieg in den letzten Tagen um 0,4% auf 4,11 Billionen Dollar.

Auf der regulatorischen Seite hat Präsident Trump vor kurzem den GENIUS Act erlassen, Amerikas erstes Gesetz, das eine volle Reservesicherung für Stablecoins vorschreibt, während die SEC das Project Crypto vorstellte, das die Einhaltung der Vorschriften für Blockchain-Projekte vereinfachen soll.

Da nun klarere Regeln gelten, sind Analysten der Ansicht, dass die Bedingungen für eine Wiederholung der explosiven Altcoin-Rallye von 2021 gegeben sind. Hier erfahren Sie, wie Claude AI die Entwicklung von XRP, Pi Coin und Dogecoin in den kommenden Monaten einschätzt.

XRP (Ripple): Claude AI prognostiziert dreifaches Wachstum, mögliches $10-Ziel

Claude AI prognostiziert, dass XRP ($XRP) bis Ende 2025 auf $9-$10 ansteigen könnte, was etwa dem Dreifachen der aktuellen Handelsspanne um $3 entspricht. Der Token erreichte im Juli einen Rekordwert von $3,65, den ersten Rekord seit 2018, bevor er um 17% auf etwa $3,03 fiel.

Ripple profitiert weiterhin von starken institutionellen Beziehungen. Im Jahr 2024 befürwortete der UN Capital Development Fund XRP für grenzüberschreitende Abrechnungen, und Anfang dieses Jahres ließ die SEC offiziell ihre langjährige Klage fallen und bestätigte, dass XRP-Verkäufe an Kleinanleger keine Wertpapiere sind.

Claude geht davon aus, dass XRP zwischen 5 und 10 Dollar gehandelt werden wird. Er weist darauf hin, dass die politische Dynamik in den USA, mögliche ETF-Zulassungen im nächsten Monat und die weitere Akzeptanz durch institutionelle Anleger XRP in Richtung eines ehrgeizigeren oberen Ziels von 20 Dollar treiben könnten.

Die technischen Indikatoren stimmen mit diesen Aussichten überein: Der Relative Strength Index liegt bei 54, während drei zinsbullische Flaggenmuster – zwei davon im Spätsommer – auf einen möglicherweise bevorstehenden Ausbruch hindeuten.

Die Performance von XRP ist im letzten Jahr um 429 % gestiegen und hat damit Bitcoin (+96 %), Ethereum (+96 %) und Solana (+77 %) deutlich übertroffen.

Pi Network ($PI): Tap-to-Mine Coin könnte Mond werden, prognostiziert Claude

Pi Network ($PI) hat mit seinem einzigartigen mobilen Mining-System für Aufsehen gesorgt, bei dem Nutzer Coins verdienen, indem sie jeden Tag die App antippen.

Der Kurs notiert derzeit bei $0,3556. Claude AI sieht einen aggressiven Anstieg in Richtung $500 noch vor Jahresende, was einem unerhörten Anstieg von 1.400× in nur wenigen Monaten entspricht. Angesichts des viel langsameren Marktwachstums im Vergleich zum Zyklus 2021 und früher ist dies äußerst unwahrscheinlich.

Seit seiner Einführung im Februar 2025 war PI sehr volatil und ist allein Mitte Mai um 171 % gestiegen. Der aktuelle RSI liegt bei neutralen 48, was darauf hindeutet, dass der Token fair bewertet ist und Raum für weitere Wertsteigerungen hat. Das Team hofft auch auf neuen Schwung, da es aktiv eine Reihe von Updates eingeführt hat, die das Pi Network auf Version 23 bringen werden, mit einem möglichen Start des Mainnets in den kommenden Wochen.

Marktbeobachter sind der Meinung, dass PI bei einer weiterhin positiven Stimmung sein Februarhoch von $2,99 erneut erreichen und möglicherweise weiter steigen könnte. Selbst wenn das extreme Aufwärtsziel nicht erreicht wird, scheint eine Rückkehr in den Bereich von $3 bis zum Jahresende erreichbar, insbesondere bei fortgesetzter Akzeptanz und günstiger Regulierung in den USA.

Dogecoin ($DOGE): Claude AI prognostiziert für den Original Meme Coin einen möglichen Anstieg zum Greenback

Dogecoin ($DOGE), der 2013 als Scherz-Kryptowährung geschaffen wurde, hat sich zu einem Top-10-Digital-Asset mit einer Marktkapitalisierung von $40,1 Mrd. im heutigen 4-Billionen-Dollar-Markt entwickelt. Seine Langlebigkeit ist sowohl auf eine begeisterte Community als auch auf seinen wachsenden Nutzen als Zahlungsmittel zurückzuführen.

Obwohl der Kurs von DOGE oft im Schatten von Bitcoin steht, haben seine hohe Liquidität und seine treue Anhängerschaft es ihm ermöglicht, mehrere Marktabschwünge zu überstehen. Mit einem Kurs von $0,2652 hat sich der Wert von Dogecoin im letzten Jahr mehr als verdoppelt und übertrifft damit Bitcoin, Ethereum, Shiba Inu und Pepe.

Dogecoin hat in den letzten zwei Wochen um 28 % zugelegt, was seinen RSI am Wochenende auf 75 ansteigen ließ. Inzwischen ist er auf 59 gesunken, was auf eine recht schnelle Gewinnmitnahme hindeutet. Es könnte jedoch bald wieder aufwärts gehen. Chartanalysten stellen wiederholt zinsbullische Falling-Wedge-Muster fest, zunächst von November bis April, dann erneut im Juli und August.

Die niedrigere Schätzung von Claude AI sieht DOGE bis Dezember bei $0,40, was einem Anstieg von 50% entspricht. Dennoch bleibt der langjährige Traum der Community von einem 1-Dollar-Dogecoin ein symbolischer Meilenstein für die „Doge-Armee“, und Claude sagt voraus, dass Doge bei einer Hausse diese Marke übertreffen könnte.

Die Akzeptanz im Mainstream nimmt stetig zu: Tesla akzeptiert DOGE für ausgewählte Waren, während Zahlungsanbieter wie PayPal und Revolut Dogecoin-Überweisungen ermöglicht haben.

Maxi Doge ($MAXI): Ein Meme-Spin-Off mit höherem Risiko

Außerhalb von Claude’s Kernauswahl schlägt der Neueinsteiger Maxi Doge ($MAXI) als humorvoller Degen-Spin-Off von Dogecoin Wellen auf dem Vorverkaufsmarkt. MAXI basiert auf Ethereum und setzt auf die Einbindung der Community durch Telegram-Aktivitäten, Wettbewerbe und Partnerschaften mit Influencern.

Das Projekt hat während des laufenden Vorverkaufs bereits über 2,2 Millionen Dollar eingenommen. Von den 150 Milliarden sind 25% für Partnerschaften und Marketing vorgesehen. Frühentschlossene können ihre Anteile für Belohnungen von bis zu 146% APY gestakt haben, wobei die Renditen mit zunehmender Teilnehmerzahl sinken.

Der Vorverkaufspreis liegt derzeit bei $0,0002575 und wird mit jeder Finanzierungsrunde leicht ansteigen. Die nächste Runde beginnt in weniger als 36 Stunden.

Käufe sind über die offizielle Maxi Doge Website mit Geldbörsen wie MetaMask oder Best Wallet möglich.

Bleiben Sie auf dem Laufenden über die offiziellen Seiten von Maxi Doge auf X und Telegram.