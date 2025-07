269%-Rallye katapultiert Conflux (CFX) in Top 100 – Krypto-Comeback und Kaufgelegenheit des Jahres?

Conflux (CFX) zählt derzeit zu den auffälligsten Altcoins auf dem Markt – mit einem Kursplus von 269 Prozent innerhalb von nur 30 Tagen. Allein auf 24-Stunden-Sicht legte der Coin um mehr als 45 Prozent zu und notiert aktuell bei rund 0,27 US-Dollar. Damit rangiert CFX inzwischen auf Platz 92 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung. Trotz der massiven Gewinne notiert der Coin noch immer deutlich unter dem Allzeithoch – rund 84 Prozent beträgt die Differenz zur historischen Bestmarke. Gleichzeitig liegt Conflux mehr als 1.100 Prozent über seinem Tiefstand, was bei vielen Marktbeobachtern Spekulationen über das fulminante Comeback befeuert.

Die Grafik zeigt die CFD-Performance im 3-Monats-Rückblick. Bildquelle: Coingecko.com

Bullishe Altcoin News rund um CFX

Die aktuelle Kursdynamik geht einher mit einer Reihe strategischer Entwicklungen im Conflux-Ökosystem. Besonders ins Gewicht fallen neue Partnerschaften im Bereich Künstliche Intelligenz und dezentraler Finanzen. So integriert das Netzwerk derzeit KI-basierte Zahlungslösungen gemeinsam mit OrcaMind.AI. Darüber hinaus soll eine Kooperation mit der Perpetuals-Plattform Fufuture die technischen Möglichkeiten von Conflux im Bereich fortgeschrittener Handelsprodukte erweitern. Beide Schritte dürften den Einsatzbereich von CFX langfristig vergrößern.

Hinzu kommt ein Vorstoß in Richtung tokenisierte Stablecoins. Gemeinsam mit AnchorX und Eastcompeace Technology arbeitet Conflux an einem Stablecoin, der an den Offshore-Yuan gekoppelt ist. Gerade im Kontext wachsender geopolitischer Bestrebungen zur Entdollarisierung könnte dieses Projekt strategisch bedeutsam werden. Analysten verweisen in diesem Zusammenhang auf die enge Verbindung von Conflux nach China – einem der wenigen Märkte, in denen die Blockchain offiziell unterstützt wird.

Beste Kryptowährung der Stunde

Technisch sorgt ein bevorstehendes Mainnet-Upgrade für zusätzlichen Rückenwind. Das Update soll unter anderem die Skalierbarkeit verbessern und den Weg für neue Anwendungen im Bereich Real-World-Assets und Cross-Border-Zahlungen ebnen. Marktteilnehmer werten diese Entwicklungen als Zeichen dafür, dass Conflux nicht nur kurzfristig von spekulativem Kapital profitiert, sondern sich mittelfristig als Plattform mit realem Nutzen etablieren könnte.

Die Mischung aus Kursdynamik, technologischem Fortschritt und wachsender Infrastruktur verleiht CFX derzeit einen besonderen Reiz. Ob daraus tatsächlich das Krypto-Comeback des Jahres entsteht, bleibt offen – doch die Chancen scheinen besser denn je. Beachtlich ist, dass CFX in puncto Performance nicht nur Branchengrößen wie Bitcoin und Etheruem, sondern sogar Meme Coins wie DOGE und allen voran PENGU hinter sich gelassen hat – letzterer hat in den vergangenen Wochen und Monaten für besonders hohe Renditen gesorgt und ging viral.