比特币价格预测：替代币狂飙　BTC为何停滞？图表解析市场动向

作者 Sze Lam 作者 Sze Lam 关于作者 Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 八月 25, 2025

免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

昨天，比特币（BTC）曾在114,700美元附近震盪，交易者心中只有一个简单问题：为何BTC陷入横盘，而以太坊（ETH）、XRP等替代币却大放异彩？答案藏在市场资金流向的转变、机构佈局的调整，以及技术面显示的BTC正在酝酿下一波大动作的讯号中。让我们来抽丝剥茧！

为何比特币落后于替代币？

过去两週，比特币的主导率（Bitcoin Dominance）下滑至59%，这是资金流向替代币的明确信号，标誌着“替代币季节（altcoin season）”的开启。历史数据显示，当BTC主导率下降时，以太坊（ETH）、索拉纳（SOL）等主要替代币往往表现更强。

机构资金流向进一步证实了这一趋势。上週，加密货币基金总流入37.5亿美元，其中以太坊独揽77%（约28.88亿美元），而比特币仅吸引5.52亿美元的资金流入。这显示机构投资者正在将资金重新配置到替代币，寻求更高的回报潜力。

比特币主导率图表 – 来源：CoinMarketCap

昨天比特币在114,700美元附近震盪，宏观信号也在发挥作用。在杰克逊霍尔研讨会上，联储会主席杰罗姆·鲍威尔暗示未来可能降息，激发了风险偏好。以太坊在这一消息推动下飙升近14%，而比特币仅温和上涨4%。

原因很简单：比特币在长期上涨后正在盘整，交易者正转向高贝塔值的替代币以追求更大回报。但这并不意味着比特币正在失去重要性。

事实上，这段冷却期可能为其下一次突破奠定基础。机构投资者仍在通过ETF积累比特币，而散户参与者则转向了替代币。这种分化为比特币再次成为更广泛市场的“跳板”创造了条件。

比特币价格预测：关键支撑位持稳 牛市目标121,000美元突破

比特币价格预测略偏看跌，因为自八月中旬以来，比特币一直处于下降通道中，表现为较低的低点和较低的高点。最近一次被拒绝的价格接近117,000美元，位于通道上边界和50周期均线附近。目前，这一区域是关键的枢纽水平。

比特币价格图表 – 来源：TradingView

动量指标显示出犹豫不决，但也展现出韧性。相对强弱指数（RSI）停留在49附近——中性但稳定，从超卖区域恢復后保持平稳。MACD柱状图正在趋平，表明看跌动量正在减弱。或许最重要的是，最近的K线图在112,000美元的支撑位附近显示出类似锤形线的形态，带有长下影线，显示买家正在进场。

#Bitcoin is holding $112K support after hammer candles signaled buyer defense. A break above $117K could unlock targets at $120.9K–$124.4K, with $130K in play. 📊 pic.twitter.com/zgjCHY14F4 — Arslan Ali (@forex_arslan) August 24, 2025

未来路径显而易见。如果比特币能守住112,000美元并突破117,000美元，多头将掌控下降通道。

从那里开始，上行目标将出现在120,900美元和124,450美元——斐波那契回撤区间的上沿。确认突破将指向127,500美元，这是TradingView路径工具突出显示的水平。

反过来，如果失守112,000美元，将暴露108,700美元的水平，而更深的下跌至105,150美元将考验定义本轮牛市周期的长期上升趋势线。

交易设置与展望

对于交易者来说，技术设置看起来很简单。在117,000美元以上做多，止损设在112,000美元以下，提供了一个有利的风险回报结构。如果得到确认，这可能会引发比特币的下一轮上涨，短期目标接近130,000美元。

