XRP大涨逾13%　Ripple与SEC在里程碑式案件中撤回最终上诉

专注于研究加密货币市场及区块链等领域，凭借以往的采访及写作经验，敏锐捕捉经济和科技领域的最新动向。

Ripple Labs与美国SEC正式结束了长达近四年的法律争斗，这起案件是加密货币历史上最受关注的案件之一。消息公布后，XRP应声上涨逾13%。

周四，双方向美国第二巡回上诉法院提交了一份联合通知，表示将自愿撤回各自的上诉。

SEC撤回了对2023年裁决的质疑，该裁决认定Ripple的XRP代币在公共交易所出售时不属于证券。作为回应，Ripple也撤回了交叉上诉。双方同意各自承担法律费用。

瑞波诉讼引发美国法院对数字代币认定方式的重大考验

该案件始于2020年，当时在时任主席杰伊·克莱顿的领导下，美国SEC起诉Ripple，指控该公司通过出售XRP进行未注册证券发行融资。该诉讼在纽约南区联邦法院提起，并迅速成为美国法律应如何界定数字代币的测试案例。

2023年7月，美国地方法院法官安娜丽萨·托雷斯作出一项分割性裁决。她认定Ripple在直接向机构投资者出售XRP时，确实违反了证券法。

但她同时表示，通过公共交易所向散户投资者的销售并不符合证券发行的定义，这一结论被普遍视为加密行业的一次部分胜利。

SEC在去年对裁决中有关散户销售的部分提出上诉，而Ripple则提交交叉上诉，试图全面维护自身立场。

随着SEC收缩激进的加密法律策略，Ripple诉讼正式落幕

但在唐纳德·特朗普重返白宫并任命SEC新领导层后，该机构开始从多起执法行动中抽身。此后，已有十余起与加密相关的案件和调查被撤销。

Ripple与SEC在去年6月同意解决案件剩余的处罚问题。托雷斯法官裁定Ripple需支付1.25亿美元罚款，并永久禁止其在未来的XRP机构销售中违反证券法。该罚款现已存入托管账户，并将在上诉结束后转交美国财政部。

今年早些时候，双方为降低罚款金额进行的谈判失败，托雷斯法官因程序性问题驳回了多项提议。此次撤回上诉使和解条款最终确定，为这场持续多年的争端画上句号。

如今，随着2023年的裁决得以保留，法律界人士表示，该案或将成为法院评估加密资产是否构成证券的重要参考。对Ripple而言，这为其拓展业务扫清了障碍，尤其是在那些已采纳更明确监管指引的司法辖区。

