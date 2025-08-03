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文件显示：特朗普今年净收超2600万美元加密捐款

Trump 加密货币 区块链 特朗普 迷因币
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根据最新披露的竞选财务文件，加密行业今年已向唐纳德·特朗普捐款超2600万美元。

关键要点：

  • 加密行业在2024年为特朗普的竞选活动捐款超过2600万美元。
  • 主要捐款方包括Blockchain.com、Gemini、Andreessen Horowitz和Paradigm。
  • 特朗普的亲加密政策获得了支持，同时也引发了关于潜在利益冲突的担忧。

竞选财务记录显示，根据Axios的最新报道，支持特朗普的超级政治行动委员会MAGA Inc.的捐款来自加密行业的一些大佬。

Blockchain.com以500万美元的捐款领跑。风险投资家马克·安德森和本·霍洛维茨各捐款300万美元，而Gemini Trust贡献了近300万美元。

温克莱沃斯双胞胎亲自向特朗普竞选捐款100万美元加密货币

Gemini联合创始人卡梅伦·温克莱沃斯和泰勒·温克莱沃斯各自个人捐款50万美元。

其他主要捐款方包括Ondo Finance，捐款210万美元，以及Paradigm，捐款120万美元。

这一资金涌入表明特朗普与加密行业参与者之间的联系日益加深，前总统正定位自己为该行业的捍卫者。

自重返白宫以来，特朗普政府已推动多项亲加密举措，包括签署《GENIUS法案》，这是首部针对稳定币的联邦立法。

特朗普政府还在向国会施压，要求通过《CLARITY法案》，这是一个针对数字资产的全面监管框架。

此外，特朗普推出了战略比特币储备，并发布了一份160页的报告，概述了支持开源加密基础设施和捍卫用户隐私的计划。

虽然政策势头获得了行业领导者的赞扬，但也引发了关于潜在利益冲突的批评。

特朗普家族成员参与了从稳定币、迷因币到NFT和比特币挖矿等一系列加密项目，引发了人们对其通过受政府决策直接影响的行业获利的担忧。

文件显示，在监管不确定性仍是核心关切之际，特朗普已成为加密行业大部分人士的首选候选人。

特朗普的加密资产构成其财富的重要部分

特朗普与加密相关的资产也是其个人财富的重要组成部分

彭博亿万富翁指数估计，特朗普媒体与科技集团（TMTG）股票占特朗普66亿美元财富中的22亿美元。

据信，他更广泛的加密货币投资在近几个月至少增值了6.2亿美元。

然而，这一举措引发了一些行业人士的担忧。Castle Island Ventures的普通合伙人、特朗普支持者尼克·卡特表示，特朗普的政治影响力与其在加密市场的财务敞口重叠，可能会造成利益冲突。

他在接受彭博采访时表示：“拥有利益冲突的业务总是令人头疼。”

据报道，特朗普政府中近70名提名人和官员持有加密货币或区块链公司的投资，持仓规模从少量到超过1.2亿美元不等。

这群人包括副总统JD·万斯以及七名内阁成员或提名人，他们总共披露了至少200万美元的加密资产。

批评者警告称，这可能造成利益冲突，并使公职人员投资高风险的加密资产正常化

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