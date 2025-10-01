BTC $117,364.72 3.62%
XRP价格预测：季度收官创纪录　或引爆15美元拉盘　复刻2017年37800%暴涨行情

Esther Hui
Esther Hui
XRP季度K线自2017年以来首次翻绿转红，这或许是历史重演下的超级利好，预示XRP价格将迎来强势行情。

过去3个月的28%涨幅，可能只是山寨币史诗级突破前的最后一波蓄力，正如Miky Bull Crypto的分析所言。

复制2017年XRP暴涨37800%前的走势，本季度收官正式确认突破多年压制区间，技术面全面翻多。

分析师预计XRP潜在目标直指15美元，随着Q4牛市叙事持续发酵，这一观点愈发具备说服力。

与此同时，XRP正在加深其在美国TradFi市场的立足，新版SEC加密ETP通用上市标准为多家发行方加速获批铺平道路。

美国宏观叙事再添柴火。市场预期年底前将有0.5%的降息，这可能刺激包括XRP在内的风险资产需求。

XRP价格预测：本轮周期15美元XRP是否即将上演？

日线级别走势进一步强化看涨结构，自年初以来形成的“杯柄形态”正逼近顶点。

在柄部下沿2.70美元附近已走出三重底，这一强力反转形态让最新反弹有望成为突破行情的起点。

XRP / USD 1-day chart, cup-and-handle pattern nears apex. Source: TradingView.
XRP/USD 日线图：杯柄形态逼近爆发点。来源：TradingView

动能指标进一步强化这一看涨前景。RSI正蓄势突破中轴50，显示多头正在重新掌控局面。

MACD柱状图同样释放趋势反转信号，向上逼近金叉，暗示新一轮上升趋势或已在早期阶段。

关键突破点在3.60美元附近，一旦成功转化为支撑，杯柄形态将全面释放突破动能，目标上看165%涨幅至7.50美元。

叠加美国降息、现货ETF批量获批、以及401(k)纳入等多重催化剂，行情有望延续至2026，最终实现430%拉升，冲击Miky预期的15美元目标。

牛市开启，持币党正纷纷转移到新钱包——原因在这里

随着加仓潮来临，长期持有者正在把资产从交易所提走，转入 MetaMask、Exodus，以及热度不断攀升的 Best Wallet ($BEST)

它的吸引力在于为牛市量身打造的前瞻功能。“即将上线代币”工具相当于加密筛选器，能在项目走向主流前就提前捕捉，而这往往是获取最大收益的关键。

但它的价值不止于此，还切中本轮周期最火的叙事——TradFi。

其原生 Best Card 打通了 TradFi 与 Web3，用户可在所有支持 Mastercard 的场景使用稳定币支付。

因此，其原生代币 $BEST 有望在本轮牛市中获得强劲势能。

投资者已经提前布局，当前预售资金已筹集超过1550万美元。

你现在可以在官网抢购 Best Wallet 代币（$BEST）。由于交易所需求尚未释放，当前价格或许正处于折扣区间。

想要了解更多关于 Best Wallet 的信息，请关注其官方 X（原 Twitter） Telegram

点击这里查看更多详情

Esther Hui
Cryptonews China团队由Esther领导，她是加密货币和经济领域的公认专家，拥有超过10年的新闻报道经验。Esther持有国际新闻学学士学位，毕业后便投身新闻行业，涉猎广泛，涵盖财经、时事新闻、体育等多个领域。
阅读更多
