Coinbase第二季XRP交易超以太坊 7月XRP涨逾30％交易活跃

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 八月 4, 2025

美国加密货币交易所 Coinbase 于 7 月 31 日公布 2025 年第二季度财报，显示瑞波币（Ripple）在个人交易收入中超越以太坊。

瑞波币（XRP）在该季度的个人交易收入中占比 13%，略高于以太坊（ETH）的 12%，该季度总营收达到 15 亿美元，较去年同期的 14.5 亿美元小幅增长，但低于分析师预期的 16 亿美元，交易相关收入为 7.64 亿美元，环比下降 39%。

监管明朗化推动 XRP 反弹

XRP 于 2023 年 7 月重新在 Coinbase 上市，此前因与美国证券交易委员会（SEC）的诉讼而被暂停交易两年。

2023 年 7 月，瑞波公司获得法律胜利，法院作出 XRP 非证券的关键裁定，这一裁定消除了长期的不确定性，吸引了个人和机构投资者的新兴趣，2025 年上半年数据显示，XRP 的交易收入份额上升至 16%，而以太坊维持在 11%，这一趋势表明交易动态正在发生持续变化。

ETF 预期与价格飙升拉动需求

7 月，数字资产研究员 Anderson 暗示贝莱德（BlackRock）可能申请 XRP 现货 ETF，引发市场新的期待情绪，这些猜测助推了对 XRP 的乐观预期。

7 月期间，XRP 价格上涨逾 30％，零售交易活跃度显著提高，季度中，瑞波的收入份额在峰值时达到 18%，显示出强烈的主题性热度。

与此同时，Coinbase 整体的个人交易量同比增长 16% 至 430 亿美元，但仍低于分析师预期的 480.5 亿美元，公司维持 13 亿美元的比特币（BTC）持仓，并表示稳定币收入年初至今增长 44%，部分抵消了现货交易下滑的影响。

Bitcoin Hyper预售突破620万美元，价格上涨即将来临

Bitcoin Hyper（$HYPER），首个基于Solana虚拟机（SVM）的BTC原生二层网络，已在其公开预售中筹集超过620万美元，当前金额为627.8761万美元，目标为2164.4097万美元。代币定价为0.0115美元，下一价格层级预计将很快公布。

Bitcoin Hyper旨在结合比特币的安全性和Solana的速度，支持快速、低成本的智能合约、去中心化应用（dApps）和迷因币创建，并实现无缝BTC桥接。该项目经过Consult审计，设计注重可扩展性、信任度和简洁性。

迷因吸引力与实际效用的”黄金交叉”，使得Bitcoin Hyper成为2025年最值得关注的Layer 2竞争者。