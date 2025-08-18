BTC $115,361.43 -2.04%
Solana价格预测：SOL本周上涨4.5%　市场是否忽视了SEC延误？

Solana 加密货币 区块链
Esther Hui
Esther Hui
Solana (SOL) 本周上涨4.5%后重回焦点，交易价格接近193.33美元。即使美国监管机构延迟对基于Solana的交易所交易基金（ETF）作出关键决定，这波涨势依然出现。最近，美国证券交易委员会（SEC）宣布将Bitwise和21Shares的Solana ETF申请截止日期延长至2025年10月16日，这是批准或拒绝的最后日期。

SEC表示需要更多时间来审查市场完整性、投资者保护以及Solana是否被归类为证券还是商品的问题。

这种做法与比特币和以太坊ETF的处理方式相似，这些ETF在最终获得批准前也多次面临延误。然而，关于Solana相对网络成熟度和控制分布的担忧仍然是焦点。

机构需求展现信心

尽管监管不确定性存在，机构对Solana的兴趣持续增长。REX Shares Solana质押ETF的受托管理资产已超过1.5亿美元，其中单日流入资金1300万美元，交易量达6600万美元。

这些数据凸显了投资者愿意通过有限的受监管产品获得Solana曝光的意愿。

其他大玩家，包括Grayscale、Fidelity、ProShares和Canary Funds，已提交了与Solana相关的ETF申请。而BlackRock则有意避开该市场，坚持专注于比特币和以太坊产品。这种分歧凸显了Solana在机构管理者中独特的风险回报特性。

对于加密投资者来说，有三大关键要点引人注目：

  • 尽管监管延误，机构资金流入依然强劲。
  • REX Shares ETF的活动显示出对Solana未来的早期信心。
  • 主要公司意见分歧，BlackRock选择旁观。

Solana (SOL/USD) 技术展望与市场预测

Solana的价格预测呈现建设性态势，该代币从190美元反弹后，目前保持在50日简单移动平均线（SMA）188美元上方，看涨结构未受破坏。

价格走势遵循了一条上升趋势线，表明更高的低点正在形成——这是买盘兴趣持续的常见信号。

相对强弱指数（RSI）目前位于53，显示仍有上行空间且未进入超买区域。MACD柱状线在零轴附近徘徊，可能出现金叉。这些领先指标共同表明，市场动能正在积聚，可能为突破行情蓄力。

关键阻力位位于198美元，该水平构成了上升三角形形态的上沿。若K线能站稳该价位上方，则可能打开通往205美元乃至214美元的路径，延续Solana的看涨趋势。

若价格未能突破198美元，交易者需关注188-186美元区间的强支撑。若跌破174美元，则可能预示趋势转弱。

全新预售项目 Bitcoin Hyper ($HYPER) —— 融合比特币安全性与Solana速度的革命性方案

Bitcoin Hyper ($HYPER) 是首个基于Solana虚拟机（SVM）构建的原生比特币Layer 2网络，旨在通过高速、低成本的智能合约、去中心化应用（dApp）和 meme 币创建功能，为比特币生态系统注入全新活力。

该项目将比特币的顶级安全性与Solana的高性能相结合，同时支持无缝的BTC跨链桥接，从而解锁前所未有的应用场景。

该项目已通过Consult审计，专为可扩展性、简易性和可信度而构建。

投资者兴趣激增，预售金额已突破970万美元，仅剩少量配额可供认购。

目前HYPER代币售价仅为0.012725美元，但价格即将上调。

您可通过Bitcoin Hyper官网使用加密货币或银行卡直接购买HYPER代币。

