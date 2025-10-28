中美两日后举行贸易谈判！财库公司随即购入390枚比特币！BTC能突破12.5万美元？

比特币价格 在川普与习近平会晤的环境中稳步回升。历史上其价格对于美中贸易关系反应强烈，当贸易战情况有所改善时，会出现一系列的上涨热潮。随着两国重新讨论关税，市场预期缓解贸易紧张局势，将能促进全球流动性和风险偏好。如果10月30日的贸易谈判宣布关税减免，比特币价格的结构将获得理想的宏观刺激。

BREAKING: 🚨



🇺🇸🇨🇳 PRESIDENT TRUMP SAYS “A STRONG TRADE DEAL WITH CHINA IS HAPPENING” pic.twitter.com/jtJlVD2yX5 — CEO (@Investments_CEO) October 27, 2025

比特币价格结构显示买方掌控局面

当然，贸易摩擦消退通常会提高全球流动性预期和风险偏好，这历史上有助于比特币价格。10月28日凌晨时份，比特币价位 在115,500美元左右，日内上涨 1.6%，加强短期牛市动能值得注意的是，DMI 指标显示强劲的买盘主导，正DI为 37.7超过负DI的9.8。此外，ADX 约为26.3，显示趋势强度足够持续上涨而无疲惫信号。比特币自106,000美元以来的更高低点确认需求控制的转移，114,000美元附近的影线显示急切的吸纳。绿色蜡烛的成交量扩大，然后在回调期间冷却，这支持健康的持续概率。

‼️ JUST IN: Bitcoin reclaims Short-Term Holder Cost Basis at $114,000



First time since Trump’s tariff comments and the $19B crypto crash



The last STH-MVRV reclaim ended the spring sell-off in May 👀 pic.twitter.com/3FXImuLaqj — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) October 27, 2025

具体而言，收盘价高于117,000美元，将迅速开放至121,000美元至125,000美元的报价。这些读数支持长期比特币价格 的正面预测，风险控制在112,000美元以下。具体而言，若每天能够稳定在121,000美元以上，则可能会迎来125,000美元的测试。未能达成协议则有风险在112,000美元和117,000美元之间范围震荡。然而，改善的环境也支撑股票，且加密货币在上升期间通常会跟随促进增长的资金流。同时，随着紧张局势缓解，美元的疲软将进一步帮助加密货币的需求。

比特币财库公司延续购买热潮

在Strategy近期的新闻稿中，该公司确认又一次进行了重大的比特币收购，这进一步加强了其作为全球最大企业比特币持有者的地位。公司透露已购买390个比特币，价值4300万美元，平均每个硬币的价格为114,562美元。随着这次最新的收购，该公司的总持有量现在为640,808个比特币，估值约为474.4亿美元，平均每个比特币的成本为74,032美元。该公司还报告到年初至今的比特币收益为26%。

🚨 JUST IN: Strategy has added 390 $BTC, bringing its total holdings to 640,808 BTC. pic.twitter.com/gA4PfjIpe9 — Cointelegraph (@Cointelegraph) October 27, 2025

Michael Saylor 昨天在X上分享了Strategy的投资组合，并标注今天是橙点日。有趣的是，该公司的最新购买并未依赖于出售自己的MSTR股份。根据美国证券交易委员会的文件，策略公司反而通过出售其他股份类别，STRF、STRK和STRD，筹集资金，产生了4470万美元的流动资金。这标志着在本月初至今的连续第三周进行购买。如之前报导，策略在10月20日至26日之间增加了168个比特币，花费1880万美元。该公司的股票表现也保持强势，根据TradingView数据，MSTR上涨了近2%，交易接近289美元。此期间比特币持续上涨，达到了116,000美元。现在连续3天处于上涨状态。

功能型比特币新时代开端

Bitcoin Hyper（$HYPER）成为本轮市场复甦中最具代表性的创新项目。自预售启动以来，该项目已筹集近2,500万美元，并吸引了鲸鱼级投资者的关注，最引人注目的，是日前一笔来自单一地址的鲸鱼级大额交易，单笔金额高达31万美元，刷新该项目预售以来的单日个人买入纪录，而于10月6日也录得一笔巨鲸购入超过26万美元，引发广泛关注。

这股资金热潮并非短线投机，而是对比特币Layer2发展潜力的集体押注。 項目採用Solana虚拟机器架构，结合比特币的安全共识与Solana的高效吞吐性能，使比特币首次具备可编程性与应用延展性，打破其作为「储值资产」的单一定位。技术层面上，Bitcoin Hyper透过非托管桥接系统实现BTC在Layer2上的封装与解封，全流程透明、安全且即时。这项设计让BTC能进入DeFi、游戏与NFT等领域，成为真正能参与应用层运作的资产，标志着比特币生态从储值转向功能型资产的转变。此举不仅提升了比特币的实用价值，也为投资人开启全新收益模式。

Bitcoin Hyper finally unlocks fast and cheap Bitcoin transactions.⚡️



Fly High. Stack Higher. 🔥https://t.co/VNG0P4FWNQ pic.twitter.com/Lv8iWRCkHA — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) October 26, 2025

HYPER代币 经济同样具吸引力。预售价0.013175美元，采三日自动涨价模式，总量封顶且无增发机制，供需结构明确。质押报酬率高达47%，代币持有者可参与治理投票、收益分配与技术决策，并兼具实用与治理属性。主网预定2025年第四季上线，届时流动性与应用层将全面开放，为Layer2市场注入新的活力。 Bitcoin Hyper不仅是技术升级，更像征比特币真正迈入Web3功能化时代。

