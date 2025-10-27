比特币价格预测：清崎称通往财务自由之路由比特币铺就——他是对的吗？

比特币目前以轻微的看涨倾向交易在约112,280美元附近。根据《富爸爸》作者罗伯特·清崎（Robert Kiyosaki）的言论，BTC获得了一定支撑。清崎近日在社交平台X上再次引发讨论，他表示通往财务自由的道路如今是通过比特币和以太坊，而不是储蓄账户或退休计划。

他认为，通货膨胀、就业不稳定以及“假钞”扩大了贫富差距，使得像BTC和ETH这样的数字资产成为“真实货币”的新标准。

旧思维与新思维

清崎对比了“旧思维者”和“新思维者”。前者依赖传统教育、长时间工作以及法币储蓄；而后者则投资于稀缺资产并创立自己的事业。他警告说，这种思维方式的转变已使贫富差距扩大成一条“巨大的鸿沟”

MY CONCERN:



“Old Thinking vs New THinking”



GAP between rich and poor becomes:



GRAND CANYON between rich and poor.



Billions of people are struggling to:

1: “Make Ends Meet”

2: “Keep Up With Inflation.”

3: “Keep their Job”



Old Thinkers:

1: Go back… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) October 25, 2025

“今天以4,000美元购买以太坊的人，就像当年以4,000美元买入比特币的人一样。”他写道，并呼吁投资者拥抱创新而非传统。他的信息反映出一种世代转变：年轻、敢于冒险的投资者将加密货币视为实现独立的工具，而非单纯的投机手段。

比特币作为“真正的货币”

在稍后的X平台后续发文中，清崎再次重申他对BTC的信心，称其为“第一个真正稀缺的货币”。由于比特币的最大供应量为2100万枚，且已有近2000万枚被挖出，他预测机构需求将进一步增强，从而推高价格。他警告说：“买盘将加速，FOMO（错失恐惧症）是真实存在的。”

Why I am buying Bitcoin.



Bitcoin is first truly scarce money… only 21 million ever to be mined.



World close 20 million now.



Buying will accelerate.



FOMO real



Please do not be late.



Take care — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) October 22, 2025

他的言论呼应了日益增长的观点——比特币正成为对抗货币贬值的避险工具，是黄金的数字化对应物。至于他的预测是否会成真，还有待观察。

尽管如此，比特币的技术走势显示未来波动性仍将加剧，这与清崎的长期观点一致：财务自由的未来，或许真的已被写入区块链之中。

比特币技术分析：对称三角形暗示潜在突破

比特币（BTC/USD）目前在约112,304美元附近交易，并在4小时图上形成对称三角形，这是一种通常预示重大波动的形态。价格走势显示低点不断抬高（约109,700美元），而高点逐步下降（约114,115美元），暗示市场在潜在突破前处于平衡状态。

20周期指数移动平均线（EMA，110,940美元）近期上穿50周期EMA（110,524美元），显示短期看涨动能正在增强。

比特币价格走势图 – 来源：TradingView

与此同时，RSI指标为63，显示上行动能健康且未进入超买区。烛线形态如“纺锤线”及出现在约111,000美元附近的“看涨吞没”形态，进一步确认买盘兴趣的回升。

若比特币突破114,115美元阻力，可能引发一波上涨行情，目标区间在117,000至119,800美元之间，对应9月份以来的上轨趋势线。但若未能稳守111,000美元上方，价格或将回调至109,700美元甚至106,700美元。

交易布局：若价格突破114,100美元，可考虑做多，目标区间117,000–119,800美元，止损设在110,000美元下方。若跌破109,700美元，则偏向做空，目标看向106,700美元。

