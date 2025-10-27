比特币价格预测：清崎称通往财务自由之路由比特币铺就——他是对的吗？
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。
比特币目前以轻微的看涨倾向交易在约112,280美元附近。根据《富爸爸》作者罗伯特·清崎（Robert Kiyosaki）的言论，BTC获得了一定支撑。清崎近日在社交平台X上再次引发讨论，他表示通往财务自由的道路如今是通过比特币和以太坊，而不是储蓄账户或退休计划。
他认为，通货膨胀、就业不稳定以及“假钞”扩大了贫富差距，使得像BTC和ETH这样的数字资产成为“真实货币”的新标准。
旧思维与新思维
清崎对比了“旧思维者”和“新思维者”。前者依赖传统教育、长时间工作以及法币储蓄；而后者则投资于稀缺资产并创立自己的事业。他警告说，这种思维方式的转变已使贫富差距扩大成一条“巨大的鸿沟”
“今天以4,000美元购买以太坊的人，就像当年以4,000美元买入比特币的人一样。”他写道，并呼吁投资者拥抱创新而非传统。他的信息反映出一种世代转变：年轻、敢于冒险的投资者将加密货币视为实现独立的工具，而非单纯的投机手段。
比特币作为“真正的货币”
在稍后的X平台后续发文中，清崎再次重申他对BTC的信心，称其为“第一个真正稀缺的货币”。由于比特币的最大供应量为2100万枚，且已有近2000万枚被挖出，他预测机构需求将进一步增强，从而推高价格。他警告说：“买盘将加速，FOMO（错失恐惧症）是真实存在的。”
他的言论呼应了日益增长的观点——比特币正成为对抗货币贬值的避险工具，是黄金的数字化对应物。至于他的预测是否会成真，还有待观察。
尽管如此，比特币的技术走势显示未来波动性仍将加剧，这与清崎的长期观点一致：财务自由的未来，或许真的已被写入区块链之中。
比特币技术分析：对称三角形暗示潜在突破
比特币（BTC/USD）目前在约112,304美元附近交易，并在4小时图上形成对称三角形，这是一种通常预示重大波动的形态。价格走势显示低点不断抬高（约109,700美元），而高点逐步下降（约114,115美元），暗示市场在潜在突破前处于平衡状态。
20周期指数移动平均线（EMA，110,940美元）近期上穿50周期EMA（110,524美元），显示短期看涨动能正在增强。
与此同时，RSI指标为63，显示上行动能健康且未进入超买区。烛线形态如“纺锤线”及出现在约111,000美元附近的“看涨吞没”形态，进一步确认买盘兴趣的回升。
若比特币突破114,115美元阻力，可能引发一波上涨行情，目标区间在117,000至119,800美元之间，对应9月份以来的上轨趋势线。但若未能稳守111,000美元上方，价格或将回调至109,700美元甚至106,700美元。
交易布局：若价格突破114,100美元，可考虑做多，目标区间117,000–119,800美元，止损设在110,000美元下方。若跌破109,700美元，则偏向做空，目标看向106,700美元。
Bitcoin Hyper（$HYPER）：比特币在Solana上的下一个进化阶段？
Bitcoin Hyper正在为比特币生态系统带来全新阶段。尽管BTC仍是安全性的黄金标准，但Bitcoin Hyper补足了它长期以来的缺陷——Solana级的速度。
作为首个由Solana虚拟机（SVM）驱动的原生比特币Layer 2，Bitcoin Hyper将比特币的稳定性与Solana的高性能架构相结合。结果是：闪电般快速、低成本的智能合约、去中心化应用，甚至迷因币的创建，都能在比特币安全保障下实现。
经过Consult审计，该项目在推动采用的同时，强调信任与可扩展性。目前势头强劲，预售资金已突破2470万美元，代币价格仅为0.013165美元，下一阶段即将涨价。
随着比特币网络活动上升以及对高效BTC生态应用需求的增加，Bitcoin Hyper脱颖而出，成为连接两大加密生态的桥梁。
如果说比特币奠定了基础，那么Bitcoin Hyper将让这一体系重新变得快速、灵活且充满乐趣。点击此处参与预售