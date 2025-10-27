BTC $115,184.98 1.40%
比特币新闻

比特币长期持有者获利了结 短期买盘势力减少

比特币
我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而,这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作,所有评级均基于既定评估标准,确保公正客观。
作者
Allen Li
作者
Allen Li
关于作者

Allen从事媒体工作已有7年之久,曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。

作者简介
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年,旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则,注重事实准确性和公正报道,涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在,体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。
区块链数据分析公司 Glassnode 于 25 日报告称，自 10 月中旬以来，比特币长期持有者已从钱包中转出了约 62,000 枚比特币（BTC）。

长期持有者的获利了结给市场带来压力

根据 Glassnode 的数据显示，自 10 月中旬以来被转移的比特币按当前价格计算约值 70 亿美元，这是 2025 年下半年首次出现非流动性供应大幅下降的情况。

在 10 月 22 日的报告中也指出，自 7 月以来，长期持有者以每天超过 22,000 BTC 的速度出售其持有资产。供应增加直接导致价格下跌，比特币从 10 月初约 126,198 美元的高点跌至 10 月 26 日的约 113,550 美元。

鲸鱼趁势买进，市场分化加剧

这种抛售趋势的背后，是经验丰富投资者持续进行获利了结的压力。与此同时，新资金流入放缓，供需失衡使价格承压。

尤其是持有价值 1 万至 100 万美元 BTC 的钱包，自去年 11 月以来持续出现资金流出。
然而，被称为“鲸鱼”的大户投资者却在此阶段反向增持资产。
数据显示，过去 30 天中鲸鱼钱包的比特币持有量上升，自 10 月 15 日以来几乎未见卖出迹象。

短期买盘势力减少，使市场在下跌时缺乏支撑，若现货需求未恢复，价格可能继续受抑。

专家观点：市场处于过渡期

从技术分析来看，比特币价格已跌破短期持有者的平均成本价 113,100 美元，反映出供需疲弱。

Galaxy Digital CEO 麦克·诺沃格拉茨（Mike Novogratz）表示：

“若无监管变动或美联储政策转向，比特币在年末达到 25 万美元的可能性不大。”
他预期价格将在 12 万至 12.5 万美元之间波动。

另一方面，市场中过度杠杆已被清理，未平仓合约减少约 30%，连锁清算风险下降。

Jan3 CEO 萨姆森·毛（Samson Mow）指出：

“这段高波动期对信心不足的投资者来说是艰难的时刻。”
他强调市场正处于过渡阶段。

分析人士认为，比特币价格能否回升，关键在于现货需求的回归与波动性的稳定。

Bitcoin Hyper：Solana上BTC的下一个进化？

Bitcoin Hyper ($HYPER) 为比特币生态带来新阶段。虽然BTC仍是安全性的黄金标准，但Bitcoin Hyper补足了其一直欠缺的部分：Solana等级的速度。

作为首个由Solana虚拟机 (SVM) 驱动的比特币原生Layer 2，它融合了比特币的稳定性与Solana的高效能框架。结果：闪电般的快速、低成本智能合约、去中心化应用，甚至迷因币创作，全数由比特币保障安全。

经Consult审核，该项目强调随着採用率增长所带来的信任与可扩展性。而且势头已相当强劲。预售已超过2,460万美元。在下一次涨价前，代币价格仅为0.013155美元。

随着比特币活动攀升，以及对高效BTC基础应用需求的增加，Bitcoin Hyper脱颖而出，成为连接加密货币两大生态系统的桥樑。如果比特币奠定了基础，Bitcoin Hyper可能让它重新变得快速、灵活且有趣。

Allen Li
Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒香港01曾担任记者。 作为一名自由撰稿人，他涉猎广泛，擅长领域包括财经、时事、体育等等。 他在财经编辑的经验基础上，结合对网络发展和文化的理解，能够以平实、贴近生活的角度引领读者探索加密世界和全球经济。
阅读更多
