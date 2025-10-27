比特币长期持有者获利了结 短期买盘势力减少

区块链数据分析公司 Glassnode 于 25 日报告称，自 10 月中旬以来，比特币长期持有者已从钱包中转出了约 62,000 枚比特币（BTC）。

长期持有者的获利了结给市场带来压力

根据 Glassnode 的数据显示，自 10 月中旬以来被转移的比特币按当前价格计算约值 70 亿美元，这是 2025 年下半年首次出现非流动性供应大幅下降的情况。

在 10 月 22 日的报告中也指出，自 7 月以来，长期持有者以每天超过 22,000 BTC 的速度出售其持有资产。供应增加直接导致价格下跌，比特币从 10 月初约 126,198 美元的高点跌至 10 月 26 日的约 113,550 美元。

鲸鱼趁势买进，市场分化加剧

这种抛售趋势的背后，是经验丰富投资者持续进行获利了结的压力。与此同时，新资金流入放缓，供需失衡使价格承压。

尤其是持有价值 1 万至 100 万美元 BTC 的钱包，自去年 11 月以来持续出现资金流出。

然而，被称为“鲸鱼”的大户投资者却在此阶段反向增持资产。

数据显示，过去 30 天中鲸鱼钱包的比特币持有量上升，自 10 月 15 日以来几乎未见卖出迹象。

短期买盘势力减少，使市场在下跌时缺乏支撑，若现货需求未恢复，价格可能继续受抑。

专家观点：市场处于过渡期

从技术分析来看，比特币价格已跌破短期持有者的平均成本价 113,100 美元，反映出供需疲弱。

Galaxy Digital CEO 麦克·诺沃格拉茨（Mike Novogratz）表示：

“若无监管变动或美联储政策转向，比特币在年末达到 25 万美元的可能性不大。”

他预期价格将在 12 万至 12.5 万美元之间波动。

另一方面，市场中过度杠杆已被清理，未平仓合约减少约 30%，连锁清算风险下降。

Jan3 CEO 萨姆森·毛（Samson Mow）指出：

“这段高波动期对信心不足的投资者来说是艰难的时刻。”

他强调市场正处于过渡阶段。

分析人士认为，比特币价格能否回升，关键在于现货需求的回归与波动性的稳定。

