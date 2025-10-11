加密市场抹去约6700亿美元价值！山寨币价格崩溃加剧！XRP和狗狗币遭受重大损失！

美国总统川普宣布将对来自中国的进口征收100%关税，并对所有关键软件实施出口管制，以回应中国对稀土的新出口限制。而川普今次的宣布是在中国扩大对稀土元素的出口限制之后作出的。这些元素对全球科技和制造行业至关重要，中国在这些领域占有大量市场份额。他更表示，现时正在考虑取消与中国国家主席习近平的会议，该会议计划在约三周后在南韩举行。

这些声明标志着4个月以来最大的外交破裂，并对世界两大经济体之间的经济解冻是否能继续提出了严重的质疑。加密货币市场在川普的声明后暴跌。比特币在最后一小时内下跌8.09%，报107,561美元。以太坊下跌10.09%至3,673美元，Solana下跌13.36%至176.88美元。在市场最低点的时候，比特币价格曾跌至102,000美元。另外，狗狗币曾一度急剧下跌29%，至0.1663美元，XRP价格也曾跌至1.84美元，目前在为2.41美元。。随着整体市场持续经历高波动性，总加密货币市场市值曾一度已降至约2.15万亿美元，10月11日中午暂时有所回升。

Think are not looking good for crypto bros



Trump 100% tarrif to china is crazy pic.twitter.com/UOQfH3nXG3 — Tolani (@Tola_niii) October 10, 2025

加密市场清算飙升至190亿美元

在加密历史上最大的一次清算中，过去24小时内超过160万名交易者被清算，总清算金额超过190亿美元。之前的纪录追溯到2021年5月，当时比特币从43,000美元暴跌至30,000美元，单日清算约为86亿美元的杠杆头寸。最新的清算是由唐纳德·特朗普提议对中国商品征收100%关税所触发，引发全球市场的风险规避情绪。比特币价格一度暴跌至105,000美元，随后在新闻发布时回升至112,000美元。

🚨 TRUMP JUST TRIGGERED THE BIGGEST CRYPTO CRASH



And it was all pre planned.



Here’s what happened 👇



Two days before Trump’s Truth Social post, one of Bitcoin’s oldest wallets suddenly started opening large short positions on $BTC and $ETH worth billions.



No catalyst. No… pic.twitter.com/5cbTNJpB2f — Bull Theory (@BullTheoryio) October 11, 2025

全球加密市场在周五出现剧烈抛售，抹去多达6700亿美元的市值。这是自4月川普解放日以来最大的日损失之一。另外，BitMEX 的联合创始人Arthur Hayes对近期山寨市场的剧烈下跌发表了评论。他指出，主要中心化交易所CEX)的自动平仓是这次抛售的主要驱动因素。根据海耶斯的说法，与交叉保证金头寸相关的担保品被强制平仓引发了广泛的波动。这进一步导致了多个山寨币的大幅下跌。海耶斯补充说，抓住机会的交易者从突然的价格下跌中获利。

Word on the street is that big CEX’s auto liquidation of collateral tied to cross margined positions is why lots of alts got smoked on the move down. Congrats to all you stink bidders. We won’t be seeing those levels any time soon on many high quality alts. — Arthur Hayes (@CryptoHayes) October 11, 2025

Arthur Hayes最后指出，要记得今年4月对于那些有钢铁般的神经和闲置现金的人来说，是一个很好的买入机会。现时大家应该对美联储放宽货币政策感到自信，并且相信2026年将出现一次重大的比特币牛市。此外，在市场的这次大规模抛售中，币安的用户因负载过重而面临间歇性延迟。不过，交易所表示他们在几个小时后恢复了操作。除了币安，其他主要交易所如 Coinbase、Robinhood 和 Kraken 在市场崩盘期间也经历了停机和性能问题，出现订单冻结和交易应用延迟。