加密市场抹去约6700亿美元价值！山寨币价格崩溃加剧！XRP和狗狗币遭受重大损失！
美国总统川普宣布将对来自中国的进口征收100%关税，并对所有关键软件实施出口管制，以回应中国对稀土的新出口限制。而川普今次的宣布是在中国扩大对稀土元素的出口限制之后作出的。这些元素对全球科技和制造行业至关重要，中国在这些领域占有大量市场份额。他更表示，现时正在考虑取消与中国国家主席习近平的会议，该会议计划在约三周后在南韩举行。
这些声明标志着4个月以来最大的外交破裂，并对世界两大经济体之间的经济解冻是否能继续提出了严重的质疑。加密货币市场在川普的声明后暴跌。比特币在最后一小时内下跌8.09%，报107,561美元。以太坊下跌10.09%至3,673美元，Solana下跌13.36%至176.88美元。在市场最低点的时候，比特币价格曾跌至102,000美元。另外，狗狗币曾一度急剧下跌29%，至0.1663美元，XRP价格也曾跌至1.84美元，目前在为2.41美元。。随着整体市场持续经历高波动性，总加密货币市场市值曾一度已降至约2.15万亿美元，10月11日中午暂时有所回升。
加密市场清算飙升至190亿美元
在加密历史上最大的一次清算中，过去24小时内超过160万名交易者被清算，总清算金额超过190亿美元。之前的纪录追溯到2021年5月，当时比特币从43,000美元暴跌至30,000美元，单日清算约为86亿美元的杠杆头寸。最新的清算是由唐纳德·特朗普提议对中国商品征收100%关税所触发，引发全球市场的风险规避情绪。比特币价格一度暴跌至105,000美元，随后在新闻发布时回升至112,000美元。
全球加密市场在周五出现剧烈抛售，抹去多达6700亿美元的市值。这是自4月川普解放日以来最大的日损失之一。另外，BitMEX 的联合创始人Arthur Hayes对近期山寨市场的剧烈下跌发表了评论。他指出，主要中心化交易所CEX)的自动平仓是这次抛售的主要驱动因素。根据海耶斯的说法，与交叉保证金头寸相关的担保品被强制平仓引发了广泛的波动。这进一步导致了多个山寨币的大幅下跌。海耶斯补充说，抓住机会的交易者从突然的价格下跌中获利。
Arthur Hayes最后指出，要记得今年4月对于那些有钢铁般的神经和闲置现金的人来说，是一个很好的买入机会。现时大家应该对美联储放宽货币政策感到自信，并且相信2026年将出现一次重大的比特币牛市。此外，在市场的这次大规模抛售中，币安的用户因负载过重而面临间歇性延迟。不过，交易所表示他们在几个小时后恢复了操作。除了币安，其他主要交易所如 Coinbase、Robinhood 和 Kraken 在市场崩盘期间也经历了停机和性能问题，出现订单冻结和交易应用延迟。