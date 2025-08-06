SharpLink Gaming增持18,680枚以太坊 总持有量逼近50万枚

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 广告披露 广告披露



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SharpLink Gaming 于 4 日通过加密资产金融服务公司 Galaxy Digital 追加购买了 18,680 枚 ETH。

此次交易金额高达 6,660 万美元，随着这笔购买，该公司以太坊的总持有量达到 498,884 枚 ETH，价值约 18 亿美元。

大规模购买显示对以太坊的强烈信心

SharpLink Gaming 正在推进以太坊作为主要储备资产进行积累的战略，此次购买反映了其作为机构投资者，对以太坊 dApps 和智能合约生态系统增长的强烈信心，是次交易由加密货币金融服务巨头 Galaxy Digital 促成。

这一事实表明，该公司在机构投资者进行大规模以太坊交易中的作用正在扩大，SharpLink 还在与以太坊基金会等组织加强合作，确保了大规模直接购买的渠道。

通过质押最大化收益并积极筹资

SharpLink 战略的另一支柱是最大化持有资产的收益，该公司将几乎 100% 的以太坊持仓分配到质押协议中，重视通过参与网络来获取收益。

随着以太坊转向 PoS，共识机制的质押带来了有吸引力的收益率，这成为其持续购买的动力之一，该公司自 7 月以来加快了购买步伐，在月初从以太坊基金会获得了 10,000 枚 ETH。

7 月 7 日至 13 日期间，公司利用 ATM 融资渠道筹集的 4.13 亿美元资金的一部分，多次进行购买，报告中总持有量的微小差异，反映了公司快速积累资产的节奏。

这一系列动作表明，该公司对以太坊长期价值有着强烈的信心，如此大规模的加密货币投资，可能对整个市场产生影响。

Bitcoin Hyper预售突破620万美元，价格上涨即将来临

Bitcoin Hyper（$HYPER），首个基于Solana虚拟机（SVM）的BTC原生二层网络，已在其公开预售中筹集超过620万美元，当前金额为627.8761万美元，目标为2164.4097万美元。代币定价为0.0115美元，下一价格层级预计将很快公布。

Bitcoin Hyper旨在结合比特币的安全性和Solana的速度，支持快速、低成本的智能合约、去中心化应用（dApps）和迷因币创建，并实现无缝BTC桥接。该项目经过Consult审计，设计注重可扩展性、信任度和简洁性。

迷因吸引力与实际效用的”黄金交叉”，使得Bitcoin Hyper成为2025年最值得关注的Layer 2竞争者。