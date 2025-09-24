稳定币发行商Tether寻求5,000亿美元估值 展开雄心勃勃的融资计划

作者 Ada Chui 作者 Ada Chui 关于作者 专注于研究加密货币市场及区块链等领域，凭借以往的采访及写作经验，敏锐捕捉经济和科技领域的最新动向。 作者简介 分享 已复制 广告披露 广告披露



我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。 最后更新: 九月 24, 2025

Tether Holdings正与投资者洽谈，计划筹集最多200亿美元资金，这笔交易可能使这家稳定币发行商估​​值接近5,000亿美元，跻身全球最有价值的私人公司之列。

据《彭博》周二报导，Tether拟​​透过私募出售约3%的股份，募资金额介于150亿至200亿美元之间。

这项交易预计将涉及发行新股，而非现有投资人出售持股。 Cantor Fitzgerald正担任此次融资的主承销与顾问机构。

若估值达到5,000亿美元，Tether将与OpenAI和SpaceX等公司比肩，对一家监管宽松的加密企业而言，这样的估值可谓异常罕见，尤其在竞争对手不断扩张、美国利率下行可能压缩其利润空间的情况下更显突出。截至周二下午，Tether在稳定币领域的最大公开对手Circle，其估值仅约为300亿美元。

Tether执行长Paolo Ardoino已透过X平台证实，公司正考虑从一批「高规格核心投资者」中进行募资。

Tether is evaluating a raise from a selected group of high-profile key investors, to maximize the scale of the Company's strategy across all existing and new business lines (stablecoins, distribution ubiquity, AI, commodity trading, energy, communications, media) by several… — Paolo Ardoino 🤖 (@paoloardoino) September 24, 2025

Tether在保持美元稳定币市场领先地位的同时实现储备资产盈利化

Tether是USDT的发行方，这是目前全球市值最大的美元挂钩稳定币，市值约为1,720亿美元。其竞争对手Circle发行的USDC则以约740亿美元排名第二。 Tether主要透过将储备资金配置于现金类资产（如美国国债）来赚取收益。

Tether于7月公布，其2024年第二季度利润达到49亿美元。执行长Paolo Ardoino曾表示，公司的利润率约为99%。这些财务数据不受公开公司所需遵守的报告标准约束。

据悉，潜在投资者在过去几周已获准进入资料室以审阅交易细节。彭博报导指出，这项募资计划预计将在年底前完成，具体取决于最终条款与配售安排。

数据室开放 投资者审视治理风险、监管政策与增长蓝图

此次募资计划正值Tether准备重返美国市场之际。公司已提出一项计划，拟推出受美国监管的稳定币，并任命前白宫加密资产官员Bo Hines负责推动相关事宜。

本月稍早，Tether宣布发行名为USA₮的美元稳定币，目的是强化美元在数位市场中的主导地位。此举正值美国政策环境转变之际，GENIUS法案预计将扩大稳定币角色，并可能允许银行、信用卡网络及科技公司自行发行代币。

Tether与美国监管机构之间过去存在摩擦。 2021年，公司因被指控误导市场有关储备金构成问题而支付了4,100万美元罚款。在此之前，Tether基本上避开美国市场，直到近期美国对加密政策语调趋于温和。

若募资成功，Tether将拥有充足资本以巩固市占率，并可加大在基础建设、合规与产品创新方面的投入。此次募资也将成为对私人加密巨头市场吸引力的一次考验，尤其在利率走低、储备收益潜在下降的环境下，对未来盈利能力构成挑战。