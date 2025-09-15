Tether在美推出稳定币USAT 打响稳定币发行商淘汰战

稳定币巨头 Tether 正式宣布进军美国，将推出一款专为本土市场打造的新稳定币 USAT，并承诺严格遵守当地监管规定。业内普遍认为，这一动作不仅会重塑稳定币格局，也意味着 Tether 正面挑战 USDC 发行方 Circle。

据 Mega Matrix 全球市场业务副总裁 Colin Butler 表示，USAT 同时具备防守与进攻两层战略意义：一方面帮助 Tether 在美国搭建一条与银行、金融科技及大型企业对接的合规渠道；另一方面又维持了 USDT 在全球离岸市场的巨大影响力。

Tether 积极靠拢川普政府团队

这款“美国版 USDT”于纽约正式亮相，由 Anchorage Digital 负责发行，储备资产则交由金融巨头 Cantor Fitzgerald 托管。市场预期 USAT 最快会在年底前全面上线。

在经历多年的法律争议与合规审查后，Tether 选择以“合规优先”作为切入点进军美国，并任命前白宫官员 Bo Hines 出任美国区执行长，同时携手与美国商务部长 Howard Lutnick 渊源颇深的 Cantor Fitzgerald 作为托管方。市场普遍解读，此举显示 Tether 正与对加密货币相对友好的川普政府保持靠拢。

Tether 仍稳座龙头位置

根据最新通过的稳定币监管法案《GENIUS Act》，USAT 被定义为“非孳息型代币”。Butler 强调，这种设计突显了 Tether 遵循监管的姿态。Stable 公司执行长 Matthew Tabbiner 更指出，Tether 的规模与影响力，足以推动美国未来的监管与支付基础设施，象征稳定币开始真正走向日常支付。

尽管 Tether 过去屡遭批评，包括 USDT 被不法分子利用以及储备金透明度问题引发司法部等机构调查。即使如此，也无阻其成为最大稳定币发行商，根据coinmarketcap数据显示，USDT 供应量已突破 1700 亿美元，远超 Circle 发行的 USDC（约 730 亿美元）。

稳定币行业独特性低 生存到最后仍是靠采用率

随着 USAT 的推出，Tether 有望凭借雄厚资本与品牌优势在美国市场建立新格局。市场分析人士指出，稳定币的核心价值并非升值，而是“被采用的程度”。Tether 拥有巨额利润，可持续投入资金来吸引机构与金融合作伙伴，对竞争对手形成强大压力。

Stablecoin Standard 联合创始人 Ramy Soliman 直言：“这对其他发行商是一记警钟，如果缺乏自己的分销渠道，很快就会被淘汰。”

根据外媒The Block的报导，瑞穗证券分析师 Dan Dolev 表示，USAT 的推出将对 Circle 形成冲击：“USDC 的差异化远低于市场预期，这正是我们对 Circle 持谨慎态度的原因。” Bernstein 分析师则认为，尽管 Circle 仍具成长潜力，但在 Tether 全力入局的背景下，USDC 的市场地位恐怕将面临更大挑战。