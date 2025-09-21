由 Tether 支持的稳定币项目Plasma 将于 25 日上线主网测试版

作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久,曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 最后更新: 九月 21, 2025

由 Tether 支持的稳定币专用 Layer1 区块链 Plasma 于 18 日宣布，将在 25 日正式推出主网测试版，并同步举行代币生成事件（TGE）。

Tether 支持的 L1 Plasma 正式启航

根据官方声明，Plasma 将在主网测试版发布的同时，携带 20 亿美元的初始稳定币流动性启动，预计将在区块链史上创下锁仓总价值（TVL）的历史纪录。

Plasma 的原生代币 XPL 总供应量为 100 亿枚，用于网络治理及生态效用。

其基础设施支持包括 USDT 在内的稳定币零手续费转账，具备机构级安全性与 EVM 兼容性，旨在解决以太坊（ETH）等现有网络的低效问题。

此外，Plasma 已与 Aave、Ethena、Fluid 等 100 多个 DeFi 项目达成合作，以增强流动性与实用性。

币安支持与巨额融资为 Plasma 上线助力

Plasma 主网上线的重要推动因素之一，是 币安（Binance）的战略支持。

币安已于 8 月 22 日上线 XPL 永续合约（XPLUSDT），支持最高 5 倍杠杆交易，显示机构投资者的强烈信任。

同月推出的收益计划中，短短几分钟就吸引了价值 2.5 亿美元的 USDT 存入，反映市场的旺盛需求。

在融资方面，Plasma 通过公募筹得 2750 万美元，并从风投机构额外获得 2400 万美元。该轮融资由 Framework Ventures 领投，彼得·蒂尔旗下 Founders Fund 及 Tether CEO 保罗·阿尔多伊诺（Paolo Ardoino）也参与其中。

不过，监管因素也影响了其分发策略：美国用户因合规要求，XPL 解锁时间被推迟至 2026 年 7 月 28 日，而非美国投资者则可即时获得代币。

代币分配与未来展望

Plasma 公布了 XPL 的代币分配方案：

公募：10%

生态扩展：40%

团队：25%

早期支持者：25%

其中，团队与早期支持者的代币将采取 12 个月后解锁三分之一 的机制。

此外，项目引入名为 「稳定币集体（Stablecoin Collective）」 的机制，预留 250 万 XPL 作为分布式所有权激励。

在主网上线前，官方建议用户通过应用程序跟踪空投活动，并通过 XPLUSDT 合约观察价格动向。

Plasma 的目标是实现比竞争对手低十倍的手续费，并凭借 Tether 的强大支持与充足的初始流动性，打造可与现有稳定币网络相媲美的基础设施。