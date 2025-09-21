BTC $115,711.09 -0.24%
ETH $4,468.15 -0.15%
USDT $1.00 0.01%
XRP $2.98 -0.39%
SOL $239.00 0.35%
TRX $0.34 -0.89%
SHIB $0.000012 -0.06%
Cryptonews 新闻

由 Tether 支持的稳定币项目Plasma 将于 25 日上线主网测试版

plasma tether
作者
Allen Li
作者
Allen Li
关于作者

Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ...

作者简介
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。

由 Tether 支持的稳定币专用 Layer1 区块链 Plasma 于 18 日宣布，将在 25 日正式推出主网测试版，并同步举行代币生成事件（TGE）。

Tether 支持的 L1 Plasma 正式启航

根据官方声明，Plasma 将在主网测试版发布的同时，携带 20 亿美元的初始稳定币流动性启动，预计将在区块链史上创下锁仓总价值（TVL）的历史纪录。

Plasma 的原生代币 XPL 总供应量为 100 亿枚，用于网络治理及生态效用。

其基础设施支持包括 USDT 在内的稳定币零手续费转账，具备机构级安全性与 EVM 兼容性，旨在解决以太坊（ETH）等现有网络的低效问题。

此外，Plasma 已与 Aave、Ethena、Fluid 等 100 多个 DeFi 项目达成合作，以增强流动性与实用性。

币安支持与巨额融资为 Plasma 上线助力

Plasma 主网上线的重要推动因素之一，是 币安（Binance）的战略支持。

币安已于 8 月 22 日上线 XPL 永续合约（XPLUSDT），支持最高 5 倍杠杆交易，显示机构投资者的强烈信任。

同月推出的收益计划中，短短几分钟就吸引了价值 2.5 亿美元的 USDT 存入，反映市场的旺盛需求。

在融资方面，Plasma 通过公募筹得 2750 万美元，并从风投机构额外获得 2400 万美元。该轮融资由 Framework Ventures 领投，彼得·蒂尔旗下 Founders Fund 及 Tether CEO 保罗·阿尔多伊诺（Paolo Ardoino）也参与其中。

不过，监管因素也影响了其分发策略：美国用户因合规要求，XPL 解锁时间被推迟至 2026 年 7 月 28 日，而非美国投资者则可即时获得代币。

代币分配与未来展望

Plasma 公布了 XPL 的代币分配方案：

  • 公募：10%
  • 生态扩展：40%
  • 团队：25%
  • 早期支持者：25%

其中，团队与早期支持者的代币将采取 12 个月后解锁三分之一 的机制。

此外，项目引入名为 「稳定币集体（Stablecoin Collective）」 的机制，预留 250 万 XPL 作为分布式所有权激励。

在主网上线前，官方建议用户通过应用程序跟踪空投活动，并通过 XPLUSDT 合约观察价格动向。

Plasma 的目标是实现比竞争对手低十倍的手续费，并凭借 Tether 的强大支持与充足的初始流动性，打造可与现有稳定币网络相媲美的基础设施。

Logo

为什么信任 Cryptonews

2M+

全球活跃月用户数

250+

指南和评测文章

8

在市场的年资

70

国际团队作者
editors
+ 66 更多
作者列表

最值得关注的加密ICO

发掘仍在预售阶段的热门代币——潜力满满的早期潜力股！

探索我们链上工具

  • 加密货币兑换器
    加密货币兑换器
    访问
  • 以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    访问
  • 加密货币价格预测
    加密货币价格预测
    访问
  • 加密货币市值与价格
    加密货币市值与价格
    访问
为日常币圈玩家打造的智能工具

市场概况

  • 7日
  • 1月
  • 1年
市值
$4,239,559,520,370
-0.05
最热门币种

更多文章

新闻
Michael Saylor称比特币或将变得‘无聊’　机构资金进场正在干掉波动性
Esther Hui
Esther Hui
2025-09-21 09:14:09
新闻
XRP价格预测：分析师喊跌　警告或将深度回调至2.9美元
Esther Hui
Esther Hui
2025-09-21 09:01:20
Allen Li
Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒香港01曾担任记者。 作为一名自由撰稿人，他涉猎广泛，擅长领域包括财经、时事、体育等等。 他在财经编辑的经验基础上，结合对网络发展和文化的理解，能够以平实、贴近生活的角度引领读者探索加密世界和全球经济。
阅读更多
Crypto News in numbers
editors
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者