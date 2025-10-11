Solana价格预测：SOL上推出新稳定币 数十亿美元即将涌入

作者 Esther Hui 作者 Esther Hui 关于作者 Cryptonews... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 十月 11, 2025

Solana 正在巩固其在 3040 亿美元稳定币市场中的地位，为 SOL 带来新的看涨情绪。

这枚热门山寨币即将迎来新的需求浪潮，因为它将作为 JupUSD 的底层公链代币——这是去中心化交易所（DEX）与 DeFi 巨头 Jupiter 即将推出的原生稳定币。

BREAKING: Jupiter is launching its own stablecoin 🥳



Built in partnership with @ethena_labs, engineered to connect the Jupiverse.$JupUSD, going live in Q4. pic.twitter.com/MWTNTwpvHJ — Jupiter (🐱, 🐐) (@JupiterExchange) October 8, 2025

这意味着 Solana 可能迎来数十亿美元级别的增量曝光，因为在网络上进行 JupUSD 稳定币交易时，用户需要使用 SOL 来支付 Gas 费。

根据 DefiLlama 数据，Jupiter 在过去 30 天内的交易量已接近 200 亿美元，这也凸显了 JupUSD 稳定币潜在的巨大市场影响力。

稳定币市场的增长空间仍在持续扩大——过去一年中，稳定币总市值暴涨超 75%。随着 GENIUS 法案 带来的监管明晰，长期观望的机构资金正在加速回流，加密市场的“子弹上膛”，下一轮爆发或已在路上。

稳定币总市值（数据来源：DefiLlama）

Solana 价格预测：JupUSD 会否助推 SOL 再创新高？

这股数十亿美元级别的潜在需求，或将成为 Solana 打破当前盘整、实现 6 个月上升楔形形态的关键动能。

不过，目前走势仍承受一定压力，历史供应区约在 220 美元附近，市场正在对这一关键阻力位进行回测。

SOL/USD 日线图：上升楔形面临关键阻力位（数据来源：TradingView）

动能指标显示短期内可能出现疲软迹象。RSI（相对强弱指标）徘徊在48附近的中性线，暗示卖方或即将重新掌控局面。

MACD柱状图也表现出类似的谨慎信号，今日可能在信号线下方形成死亡交叉（Death Cross），这是典型的局部顶部信号，也是新一轮下行趋势开始的标志。

不过，多重需求催化因素可能在进入第四季度时重新推动动能。JupUSD的推出、美国持续的降息进程，以及现货SOL ETF的预期，都为市场增添了看涨力量。

关键突破阈值位于约300美元的历史高点附近。若能将这一水平转化为支撑位，Solana或将开启新的价格发现阶段，目标区间上看130%的涨幅至500美元。

随着更广泛的牛市逐步成熟，Solana的上行空间可能进一步扩大，潜在涨幅可达350%，上探1000美元。

当 Solana 起飞时，这些代币往往呈现抛物线式暴涨

Solana 一直以引领 meme 币市场的狂潮 而闻名，正是这一生态体系掀起了“meme 币狂热（Meme Coin Mania）”的浪潮。

随着 Solana 迈入第四季度的潜在上涨周期，这股势头或将卷土重来，也可能再次带来 10 倍至 1000 倍的爆发式收益——正如当初孕育出 Fartcoin 和 Melania 等“暴富神话”代币时一样。

这正是 Snorter（$SNORT） 登场的时刻。

Snorter Bot 专为竞争性交易打造：

限价单狙击功能，助你精准拿下最佳入场点；

抗 MEV（矿工可提取价值）前置机制，防止被抢跑；

跟单交易功能，自动复制顶级交易者操作；

防跑路保护系统，在你投入前识别潜在骗局。

更重要的是，Snorter 不仅帮你抓入场机会，也帮你掌握出场时机。

在加密市场中，聪明的止盈往往决定一笔交易是小赚还是改变人生的翻倍机会——而 Snorter 的设计初衷，就是为你提供这种交易优势。

Snorter Bot 与其他主流交易机器人的对比

市场动能正在迅速加速。$SNORT 预售金额已接近 450 万美元，而早期参与质押的用户目前仍可获得高达 110% 的年化收益率（APY）。

立即前往官方网站参与 Snorter（$SNORT） 预售。距离预售结束仅剩 10 天，抢先锁定早期份额的机会正在迅速关闭，在公开市场需求爆发前入场至关重要。

你还可以在 X（原推特） 和 Instagram 上关注 Snorter 的最新动态。