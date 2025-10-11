Solana价格预测：SOL上推出新稳定币 数十亿美元即将涌入
Solana 正在巩固其在 3040 亿美元稳定币市场中的地位，为 SOL 带来新的看涨情绪。
这枚热门山寨币即将迎来新的需求浪潮，因为它将作为 JupUSD 的底层公链代币——这是去中心化交易所（DEX）与 DeFi 巨头 Jupiter 即将推出的原生稳定币。
这意味着 Solana 可能迎来数十亿美元级别的增量曝光，因为在网络上进行 JupUSD 稳定币交易时，用户需要使用 SOL 来支付 Gas 费。
根据 DefiLlama 数据，Jupiter 在过去 30 天内的交易量已接近 200 亿美元，这也凸显了 JupUSD 稳定币潜在的巨大市场影响力。
稳定币市场的增长空间仍在持续扩大——过去一年中，稳定币总市值暴涨超 75%。随着 GENIUS 法案 带来的监管明晰，长期观望的机构资金正在加速回流，加密市场的“子弹上膛”，下一轮爆发或已在路上。
Solana 价格预测：JupUSD 会否助推 SOL 再创新高？
这股数十亿美元级别的潜在需求，或将成为 Solana 打破当前盘整、实现 6 个月上升楔形形态的关键动能。
不过，目前走势仍承受一定压力，历史供应区约在 220 美元附近，市场正在对这一关键阻力位进行回测。
动能指标显示短期内可能出现疲软迹象。RSI（相对强弱指标）徘徊在48附近的中性线，暗示卖方或即将重新掌控局面。
MACD柱状图也表现出类似的谨慎信号，今日可能在信号线下方形成死亡交叉（Death Cross），这是典型的局部顶部信号，也是新一轮下行趋势开始的标志。
不过，多重需求催化因素可能在进入第四季度时重新推动动能。JupUSD的推出、美国持续的降息进程，以及现货SOL ETF的预期，都为市场增添了看涨力量。
关键突破阈值位于约300美元的历史高点附近。若能将这一水平转化为支撑位，Solana或将开启新的价格发现阶段，目标区间上看130%的涨幅至500美元。
随着更广泛的牛市逐步成熟，Solana的上行空间可能进一步扩大，潜在涨幅可达350%，上探1000美元。
