Solana价格预测：医疗巨头豪掷16.5亿美元押注SOL SOL能否迎来10倍暴涨？

Forward Industries（FORD）也加入了拥抱 SOL 的行列，开启了 Solana 国库战略，引爆市场上越来越多的 SOL 看涨预期。

这家医疗制造公司即将成为最大的 Solana 上市公司国库，在 Galaxy Digital、Jump Crypto 和 Multicoin Capital 提供的 16.5 亿美元弹药 支持下，疯狂扫货这枚山寨币。

最大公开持仓的 Solana 国库公司。来源：TheBlock.

目前的头部玩家 Upexi Inc.（UPXI）手里握着超过 10 亿美金的 SOL。

Forward Industries 的目标是通过深度参与 Solana 生态，打出差异化的链上收益，并为股东创造长期价值。

在现货 ETF 仍等待 SEC 批准的当下，FORD 可能会成为传统市场触达 SOL 的一座桥梁。

这一动作凸显出更大的企业级转变——越来越多非金融公司也在把加密资产加进自己的公开国库，SOL 因此有望加速渗透，真正走进主流资产负债表。

随着美国 CLARITY 法案 的推进，大量等待监管明朗的机构资金或将在未来数周被解锁，这一进程可能会进一步加速。

Solana 价格预测：机构买盘能否助推 SOL 10 倍起飞？

Solana 正在酝酿突破行情，多重支撑共振将 SOL 推向关键关口，有望摆脱自 4 月中旬市场探底以来形成的上升楔形压制。

SOL / USD 日线图：共振区间推升，上升楔形临近突破。来源：TradingView

8 月以来形成的支撑趋势线，如今再次回踩形态上沿，酝酿潜在突破。

与此同时，动能指标全面转多：RSI 站稳中轴上方，冲至 60，确认强劲买盘正在推升行情。MACD 也已走出黄金交叉，彻底突破信号线，此前一周都在上下反复徘徊。

如果这一波站稳，将可能确认更长期的上升趋势。一旦突破，SOL 有望冲击年初的前高 300 美元。若该关口被收复为支撑，便将开启新一轮价格发现，直指形态目标 400 美元，潜在涨幅达 85%。

随着牛市进一步成熟，行情动能或将持续。若 10 月份 Solana ETF 获批，TradFi 资金进场可能直接推高 SOL 至 1,000 美元，实现约 380% 涨幅。

从更长期来看，若机构持续加码，SOL 冲击 10 倍目标——2,100 美元 的概率更高。

