替代币新闻

Solana ETF面临SEC推迟　决定延至十月

Ada Chui
Ada Chui
专注于研究加密货币市场及区块链等领域，凭借以往的采访及写作经验，敏锐捕捉经济和科技领域的最新动向。

最后更新: 
免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

美国监管机构已将两项Solana交易所交易基金（ETF）的审查期延长至2025年10月16日。

SEC表示，此次延期是为了“有足够时间考虑”来自Bitwise和21Shares的Solana ETF提案，这些提案原定于8月17日截止。

在周四的文件中写道：“委员会认为，有必要指定更长的期限来发布批准或否决拟议规则变更的命令，以便有足够的时间进行审议。”

这项最长60天的延期权限将成为最终的批准或否决截止日期。

此外，该机构还推迟了来自Canary Funds和Marinade Finance的提案，彭博ETF分析师James Seyffart指出。

他在X平台上写道：“怀疑我们不会再看到太多类似情况。我们预计标准的现货Solana ETF最迟将在10月中旬获得批准。”

Solana ETF或将于10月获批？

尽管SEC推迟了对山寨币ETF的决定，但The ETF Store总裁Nate Geraci仍然乐观，认为一系列加密ETF即将进入市场。

他在接受CNBC采访时表示，监管顺风和比特币、以太坊基金的创纪录资金流入正在推动山寨币的发展势头。他指出，新规将引发未来几个月大量产品的推出。

YouHodler风险经理Andrejs Balans告诉Cryptonews，除了比特币和以太坊外，Solana和Polkadot等项目也吸引了机构兴趣，但仍被视为实验性资产。

“这些项目中只有少数可能存活足够长的时间，才能获得主要资本分配者的真正关注。”

SOL突破200美元，显示强劲上升趋势

周四，Solana价格升至209美元，正值美国潜在Solana ETF推出的讨论热度飙升之际。根据CoinMarketCap数据，24小时最低价为195.26美元，最高价为209.67美元。

CoinGlass数据显示，衍生品市场出现大规模买入，未平仓合约（OI）接近近期创下的120亿美元纪录，这表明交易员正在布局上升趋势的延续。

此外，过去24小时内加密货币市场的爆仓金额激增至8亿美元，其中包括价值5000万美元的SOL多头头寸。

