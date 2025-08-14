全球首只在 Solana 上发行的公募基金 已获香港和新加坡金融市场正式批准
新加坡的 DigiFT 与招银国际（CMB International）宣布，在 Solana 区块链上推出一只已获香港与新加坡双重认可的互认投资基金。
这不仅是全球首只在 Solana 上发行的公募基金，也在亚洲金融市场具有重要意义。
传统金融与区块链的融合
该项目是一次开创性尝试，将由招银国际管理的美元计价货币市场基金进行代币化，此举得益于新加坡持牌现实世界资产（RWA）交易所 DigiFT 与 RWA 服务提供商 OnChain 的合作。
该基金以 CMBMINT 代币代码发行，把传统金融产品引入区块链，为合资格专业投资者提供投资渠道，这标志着在将现实资产数字化的 RWA 代币化领域取得了重要进展。该代币化基金已获得香港和新加坡两地金融市场的正式批准，虽然基于区块链发行，但完全遵守两地的监管要求。
多重因素推动
香港与新加坡稳健的监管框架，为这一跨境金融产品奠定了基础，选择 Solana 区块链，是因为其处理性能高且交易成本低于以太坊。
DigiFT 作为持牌 RWA 交易所的经验，充当了传统金融与区块链技术的桥梁；OnChain 的技术专长则为复杂的代币化流程提供了关键支持。
对亚洲金融市场的影响与前景
此次基金的推出，回应了机构投资者对 RWA 代币化产品日益增长的需求，全球 RWA 市场预计在未来几年将显著增长。
该案例展示了将传统资产带入数字领域的新路径，与由实物资产支撑的稳定币不同，这一成功经验将促使亚洲各地的金融机构重新审视区块链技术的潜力，并加速区域内类似项目的发展。
这一步是将 DeFi 原则与传统资产管理融合的具体里程碑，在保持监管合规的前提下，推动全球投资基金运作方式的变革。
