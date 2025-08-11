BTC $121,610.86 2.63%
Solana 价格预测：SOL 11.9% 周涨势能否推动其冲向历史新高？

Solana 加密货币 区块链 迷因币
作者
Esther Hui
作者
Esther Hui
关于作者

Solana (SOL) 过去一周上涨了11.9%，重新夺回180美元区间，显示出新的看涨动能。这波涨势伴随着以DeFi为核心的区块链突破关键技术结构，引发市场对买方是否具备力量将SOL推回其历史高点约260美元——甚至可能超越的疑问。

加密分析师Ali Martinez于8月9日识别出一个看涨的“杯柄形态”，目前预测SOL可能上涨至1,315美元——从当前价格计算，涨幅高达630%。

该形态的形成始于SOL从2021年顶峰的突然下跌，于2022年底触及8美元的底部。在随后的一年中，价格稳步回升，到2024年中完成了圆形“杯形”结构。“柄部”是一个低于200美元的下降通道，作为本周突破前的盘整阶段。

如果Solana达到1,315美元的目标，其市值可能接近7100亿美元，若ETH增长有限，SOL有机会超越以太坊，成为第二大加密货币。上涨途中的主要阻力位包括380美元、752美元和1048美元。

杯柄形态预示长期上涨

杯柄形态是技术分析中广为认可的看涨图表形态，反映了强烈的累积、短暂的盘整以及突破延续。

对于SOL：

  • 杯形深度：从8美元低点到200美元高点
  • 柄部：低于200美元的下降通道
  • 突破触发：伴随强劲成交量的突破200美元
  • 目标：380美元、752美元、1048美元和1315美元

历史上，此类形态可能引发延长的涨势，但成功取决于持续的买入量和更广泛的市场支持。

Solana (SOL/USD) 技术展望与交易设置

在4小时图表上，Solana价格预测呈现看跌趋势。SOL面临一条关键向下趋势线阻力，与186.22美元相交。50周期SMA位于169.71美元，支撑了自8月初低点以来的涨势，价格在上升结构内录得更高的低点。

Solana 价格图表 – 来源：TradingView
  • RSI：62.5，显示看涨动能但未达超买极限
  • MACD：正交叉位于零线上方，柱状图增长幅度较为温和
  • K线行为：小实体K线带有上影线于阻力位，显示获利了结迹象

交易设置：

  • 看涨场景：若日收盘价确认突破186美元，可能开启向195.42美元和205.92美元的路径，与斐波那契扩展位一致。
  • 看跌场景：若在186美元处遇阻，可能回落至177.40美元或167.00美元，50-SMA提供反弹潜力。
  • 风险管理：突破多单止损设在177美元以下，短线拒绝止损设在187美元上方。

新预售币种 Bitcoin Hyper ($HYPER) 融合比特币安全与Solana速度

Bitcoin Hyper ($HYPER) 是首个基于比特币原生Layer 2，采用Solana虚拟机 (SVM) 驱动，旨在为比特币生态系统注入超快、低成本的智能合约、去中心化应用 (dApps) 以及迷因币创建的强大动力。

通过结合比特币的安全性与Solana的性能，它解锁了强大的新应用场景——全部实现无缝BTC桥接。

该项目由Consult进行审计，专为可扩展性、简便性与信任而打造。

投资者兴趣激增，预售额已突破810万美元，仅剩少量配额。

目前HYPER代币价格仅为0.0126美元，但此价格将在未来3天内上调。

您可以在官方Bitcoin Hyper网站上使用加密货币或银行卡购买HYPER代币。

Esther Hui
Cryptonews China团队由Esther领导，她是加密货币和经济领域的公认专家，拥有超过10年的新闻报道经验。Esther持有国际新闻学学士学位，毕业后便投身新闻行业，涉猎广泛，涵盖财经、时事新闻、体育等多个领域。
阅读更多
