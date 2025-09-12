SOL 突破 230 美元 首次自一月触及 240 美元 Solana 牛市要来了吗？

作者 Esther Hui 作者 Esther Hui 关于作者 Cryptonews... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 九月 12, 2025

Solana (SOL) 冲高至 240 美元，自 1 月以来首次触及该价位，市值创下新高达 1260 亿美元，成功超越 BNB，跃升为全球第五大加密货币。

本轮拉盘在机构疯狂涌入 Solana 金库策略的推动下迅速升温，同时 Galaxy Digital CEO Mike Novogratz 直言：市场正在进入 「Solana 赛季」。

目前企业金库共持有 649 万枚 SOL，快速扩张进一步加速了机构的入场布局。

Galaxy Digital 通过从多家头部交易所转入，累计吃进 231 万枚 SOL（价值约 5.36 亿美元），市场因而传出多家机构正在进行 联手吸筹 的猜测。

来源：TradingView

Galaxy Digital 领衔 16.5 亿美元机构资金涌入 Solana

Galaxy Digital 携手 Jump Crypto 和 Multicoin Capital 主导完成 16.5 亿美元私募融资，将上市公司 Forward Industries 改造为专注于 Solana 国库（treasury） 的战略实体。

本轮融资已顺利完成，募集资金将全部用于 SOL 吸筹，作为 Forward 从传统业务转型的核心战略之一。

消息公布后，Forward Industries 股价 5 日内暴涨 135%。

与此同时，Multicoin 联合创始人 Kyle Samani 出任董事会主席，而 Galaxy 与 Jump 高管则作为董事会观察员加入，共同推动国库战略落地。

机构进场不仅限于 Forward Industries。BIT Mining Limited 本周再加仓 17,221 枚 SOL，持仓总量增至 44,000 枚 SOL（约 9,950 万美元），并计划更名为 SOLAI Limited，全面转型 Solana 生态。

➡️ Forward Industries closes $1.65B PIPE led by Galaxy Digital, Jump Crypto & Multicoin — with $300M+ committed from the trio.#funding $fordhttps://t.co/pPt0aMVqZw — Cryptonews.com (@cryptonews) September 11, 2025

该公司正筹集 3 亿美元，旨在打造全球规模最大的 企业级 SOL 国库 之一。

Upexi Inc. 也跃升为最大的企业持仓方之一，目前持有超过 200 万枚 SOL（价值约 4.47 亿美元），账面浮盈达到 1.42 亿美元。

该公司通过 8% 年化质押收益策略，每日可获得约 10.5 万美元的 staking 奖励。

总部位于加拿大的 SOL Strategies 已在纳斯达克以代码 STKE 挂牌交易，国库持仓规模达 9,400 万美元，成为首家在美国上市的 Solana 聚焦型公募公司。

该公司目前受托管理 362 万枚 SOL，并创下近 9,000 个钱包地址参与的纪录。

FTX 破产财产继续抛售 SOL，尽管行情走强

在市场大规模吸筹 SOL 之际，破产的加密公司 FTX 与 Alameda 依然延续卖压，自 2023 年 11 月以来保持 每月解押并抛售模式，本月再次从 staking 中解押 19.2 万枚 SOL（价值约 4490 万美元）。

过去一年，FTX 财产总计已解押近 900 万枚 SOL（价值约 12 亿美元），平均成本约 134 美元/枚。

尽管持续清算，FTX 仍持有 418 万枚已质押 SOL（价值约 9.77 亿美元）。

FTX 财产正准备于 9 月 30 日进行第三轮债权人偿付，前两轮已通过 BitGo、Kraken 与 Payoneer 向原用户返还 62 亿美元。

与此同时，三箭资本（3AC）清算人已传唤前 FTX 高管（包括 Sam Bankman-Fried），指控其非法处置 15 亿美元的 3AC 资产。

Bankman-Fried 将于 10 月 14 日在 Terminal Island 监狱出庭作证，目前他因诈骗客户 110 亿美元正服 25 年刑期。

尽管 FTX 财产抛压不断，机构投资者仍在积极 吸筹 SOL。

社交媒体上的交易员情绪愈发看多，预测价格区间从 300 美元到 2000 美元不等，认为 SOL 已突破关键阻力位。

技术面分析显示上涨动能或将延续

SOL 突破 230 美元，确认了自 87 美元以来一路走高所依托的上升通道结构。

目前，代币正在测试 240–250 美元关键阻力区间，这一价位在短线与长线图表中均属重要技术关口。

日线显示，周线级别正形成一个复杂的 W 底形态，技术目标指向 258 美元，以完成该形态结构。

来源： TradingView/theeonlydave

在 224 美元、240 美元与 258 美元 处存在多重水平阻力，这些价位既构成了技术上的路线图，同时也可能成为 抛压区间。

从更长周期来看，多年级别的走势图正显现出一个巨大的 「杯柄形态」，跨度达数年。

技术分析指出，SOL 正接近 「最后一道关口——250 美元」，一旦突破这条关键黑色阻力线，行情有望迎来 爆发式上行。

$SOL just keeps quietly pushing higher, without anyone paying attention.



One last hurdle to overcome at $250.



Clear the black line, and the sky is the limit. 📈 pic.twitter.com/ODxujbWlLJ — Jelle (@CryptoJelleNL) September 11, 2025

不过，累积成交量差 (CVD) 指标在近期上涨中录得负值，暗示价格上行的同时，可能存在机构出货的迹象。

当前的首要挑战在于能否顺利突破 240–250 美元阻力区间。若能有效上破这一关键区间，极有可能引发 动能型买盘，并在基本面 adoption 强劲与机构持续入场的支撑下，推动价格向技术目标位迈进。

短线来看，技术面仍支持 延续看涨动能，指向 250–258 美元阻力。无论是上升通道结构，还是杯柄形态突破，都为更高目标提供了技术框架。

若成功突破 240–250 美元区间，SOL 有望冲击 300 美元，但在价格探索阶段，预期波动性将明显增加。