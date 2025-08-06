罗伯特清崎预测：比特币在8月会跌至9万美元！但他也不出售任何BTC

作者 Frimpong Chan 作者 Frimpong Chan 作者简介 分享 已复制 广告披露 广告披露



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《富爸爸穷爸爸》作者罗伯特清崎（Robert Kiyosaki）近日表示，他预计本月比特币的价格可能会因8月诅咒而下跌。但他将这次可能的崩跌，视为一个增加比特币持仓的契机。今年8月的价格变化究竟是诅咒还是机遇？

8月可能出现比特币价格崩盘

罗伯特清崎对8月可能出现的 比特币 价格崩盘表达出浓厚的投资兴趣。8月以比特币价格显著走低的历史而闻名，即便之前表现强势，却时常伴随着重大财务损失。近日，他在一则X帖文中提及，比特币8月的价值波动或将扮演重要角色。

BITCOIN CURSE: Will the “Bitcoin A

August Curse” crash Bitcoin’s price to below $90k?



I hope so.



I enjoyed an exciting educational summer attending “The Collective” and “Limitless Financial Education Event.” Learning about what lies ahead with speakers such as Larry… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) August 4, 2025

他指出，比特币的价格或许会从目前的11.4万美元大幅回落至9万美元下方。若市场的8月诅咒重复上演并导致比特币崩盘，他表示愿意加仓。他直言，若果真迎来比特币崩盘，他已准备积极加倍自己的持仓。

此前，他曾经发出金融危机的预警，指出比特币在未来可能受其波及。他提到泡沫即将破裂，而他的论点是，基于美国国债飙升至37万亿美元，以及国债收益率上升的现状，反映了美国经济的脆弱性。

按照他现时的见解，比特币自身并非真正的根本问题，整体关键在于攀升的国债负担及美联储与财政部的管理失策。他相信，8月比特币的诅咒，将最终推升多数投资者的财富水平。

BUBBLES are about to start BUSTING.



When bubbles bust odds are gold, silver, and Bitcoin will bust too.



Good news.



If prices of gold, silver, and Bitcoin crash…. I will be buying.



Take care. — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) July 21, 2025

8月一向被视为比特币魔鬼月份

8月通常伴随明显的价格跌幅，这种趋势往往与市场的整体走势相背离。根据网上的统计数据，比特币在这个时间段的平均回报率缩减幅度达7.8％。值得注意的是，像2011年、2014年以及2015年，比特币在8月历了急剧的价格滑落。即使是在表现相对乐观的年份，例如2022年和2023年，也无法避免遭遇约14%及11.2%的显著下跌。根据这些数据，不少分析师预测，今年8月比特币很可能仍会面临一定程度的下滑。

此外，有数据显示，比特币在8月至9月期间价格下滑的机率高达67%，这也成为该月份被称为「魔鬼月份」的主要原因。但同时需要注意的是，减半年份有时候会打破既定的走势模式，例如在2013年、2017年和2021年，8月的比特币价格便曾录得令人瞩目的双位数增长。

尽管如此，从另一个角度来看，如罗伯特清崎认为，8月的价格回调或许反倒是一次良机。他表示，这类行情下可为投资者提供低位入场的契机，长远而言，有可能为许多持有者带来回报的机会。