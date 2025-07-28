罗伯特清崎警告ETF投资者：要持有真正比特币！加密货币ETF有什么风险？

作者 Frimpong Chan 作者 Frimpong Chan 作者简介 分享 已复制 广告披露 广告披露



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加密货币交易基金ETF，是金融市场上的最新趋势，基于这一点，著名财务顾问 罗伯特清崎（Robert Kiyosaki）发出警告。自从比特币ETF获得批准以来，接着是以太坊，市场正在大肆宣传这些产品，而它们的资金流入和相对的稳定性，使它们备受更大的关注，但罗伯特清崎指这些只是更大的风险。

罗伯特清崎称加密货币ETF并不真实

富爸爸穷爸爸著名作者罗伯特清崎，近年谈论了多个加密货币的主题，其概念大多是拒绝纸币，并同时支持比特币、黄金和白银。现在，随着加密ETF成为市场的热门话题，特别是在 以太坊ETF 完成一周年之后，他也被这波注意力吸引过来，他表示认同这些产品，但也揭示了其存在的风险。

在今天的一则7月25日的X帖子中，罗伯特清崎表示，他意识到交易所交易基金ETF，正在让普通投资者的更容易接触上。然而，他也加上了警告的话，指出ETF就像拥有一张枪的照片，而不是实正拥有一支枪。通过这一点，他间接确认了这些资产的风险，在必要时它们可能变得无用，就像一张枪的照片。他建议投资者了解区别，并声称拥有真正的黄金、比特币和一把真枪，其价值是更实在。

BEWARE of PAPER



I realize ETFs make investing easier for the average investor….so I do recommend ETFs for the average investor. Yet I extend these words of caution:



For the average investor I recommend:



Gold ETFs

Silver ETFs

Bitcoin ETFs



Yet an ETF is like having a picture… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) July 25, 2025

他指加密货币ETF与美元一样虚假

虽然这一声明让投资者处于动荡之中，特别是在7月25日加密货币崩盘的时候，旧的声明进一步加剧了市场上的恐惧。在过去一年中，罗伯特清崎出现在多个访谈中，并重复称ETF是不实在的。他的核心论点指，加密货币ETF不代表真正的所有权，因此可信度较低。同样地，在2025年中，他将美国比特币ETF称为“银行家的陷阱”，并表示它们与美国美元一样虚假。

他最后指出，要投资人让做最好的决定，然而他不会购买黄金、白银或比特币的ETF产品。但是，这些ETF和美国美元及美国国债一样虚假。但这只是他个人的看法，因为他只喜欢真实的东西。值得注意的是，他目前虽然承认了它们的价值，但核心的看法依然没有改变。

投资人要了解ETF的风险

很多人都说投资ETF稳赚不赔，但同时也有人持反对意见。那么，为什么有些人建议不要买ETF？以下将为你解析ETF的一些风险！

1. 频繁买卖会增加交易成本

投资ETF时，并不需要特别留意买进的时机，投资人只需长期持有并持续投入资金，就能透过长期累积降低投资成本。但要注意，每次买卖ETF都会产生一笔交易手续费，因此频繁交易不仅会增加成本，还会降低投资绩效。

2. 持有时会有内扣费用的问题

买卖ETF时，除了需支付交易手续费和证券交易税之外，还会有管理／经理费、保管费、指数授权费、上市及年费等内扣费用，每月会自动从净值里扣除。因此刚进入股市的投资人，在购买ETF前应先了解其内扣费用，并谨慎做出决定。

3. 流动性不佳ETF会有更大风险

多数人购买ETF是出于长期投资的考量，但当ETF的流动性不佳时，会导致投资人买进困难，甚至不容易脱手。如果股票型ETF上市满一年后的30个交易日，平均交易规模低于新台币1亿元，就会触及下市的门槛。因此大家在选择ETF进行投资前，要特别留意交易量的多寡。

4. 购买ETF需考虑汇率风险

除了投资标的本身的风险，还会有来自汇率波动的风险。如果你希望规避汇率波动，那么可以选择本身就有汇率避险的商品，或是自行进行汇率避险。虽然进行汇率避险还是会有利差的存在，但比起不稳定的汇率波动来说，利差比较稳定且较能够进行预测。