PUMP价格预测因回购而引发稀缺！近7天已飙升42％！0.01美元是最新目标？

Pump.fun的代币PUMP近期继续成为焦点，其价格在过去1个月内飙升超过63％，而过去24小时内飙升近20%，交易量上升至1.87亿美元。这些剧烈的波动反映了市场信心的重燃和对该资产的参与度增长。随着技术指标和市场活动的一致，注意力现在转向PUMP是否能够朝着0.01美元的目标前进？

It's been a full 7 days since the PumpFun fee structure changed.



In total, $15.5M creator fees have been claimed.



wild how this took off. pic.twitter.com/NZSqWvKoEr — Adam (@Adam_Tehc) September 10, 2025

PUMP价格朝着0.01美元进发

PUMP当前9月11日早上的交易价位约为0.005826美元，这是在自8月中旬以来形成的双圆底形态完成后的结果。该代币稳步上升，突破了0.00499美元的阻力，现在成为新的支撑基础。而下一个关键测试位于0.00677美元，这是一个关键的阻力区，PUMP之前在这里遭遇了大量的拒绝。在这个水平之上成功收盘将确认看涨的延续，为0.01美元的目标开启通道。

从爆发进一步上升的预测接近80%，在这一里程碑之前的阻力区有限。DMI 也强化了这一布局，其正DI线高于负DI 线，反映出买方的主导地位，并有强劲的 ADX 指标。现时，任何回调至0.00499或0.00454美元的情况都可能被迅速吸收，强化看涨的预期。因此，2025年其价格预测仍然高度乐观，受到技术结构和趋势强度的支持。

回购策略和未平仓合约增长刺激走势

最近，Pump.fun的1220万美元回购移除了流通中的各种代币，有效地增加了目前水平以上的需求压力。通过限制可用流动性，此举放大了价格反应性，增加了价格剧烈波动的可能性。这持续的回购活动突显出一个故意的策略，旨在巩固控制并维持对PUMP价格的上行压力。同时，其未平仓合约已增长21.79%达到7.59亿美元，这标志着投机参与的激增。这不断上升的未平仓合约，加上这些大规模的回购，支持了与技术设置密切相关的看涨信念。

随着流动性减少和投机需求上升，条件的平衡重重倾向于持续增长。这些因素共同为PUMP价格向更高区域的上涨提供了更强有力的理由，0.01美元被定位为最明确的目标。总之，PUMP价格得到了看涨技术模式、回购驱动的稀缺性和不断增长的未平仓合约的支持。突破0.00677美元将解锁下一轮上涨阶段。随着阻力水平减少，0.01美元的目标稳固在触手可及之内。

