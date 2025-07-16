PUMP上线交易暴涨逾63％ 币安将其永续合约纳入标准交易模式

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 七月 16, 2025

由迷因币发行平台 Pump.fun 开发的 PUMP 代币于 7 月 15 日正式在主流交易所上线交易。

根据迷因币数据平台 GMGN 数据，截至（UTC+8）14:16，PUMP 代币报价为 0.006538 美元，完全稀释估值（FDV）高达 61.3 亿美元，较其公募价 0.004 美元上涨了约63.45%。

$PUMP trading is now live!



thank you to all who participated in the $PUMP public sale. it’s time to build the future of crypto and social media on Solana.



we couldn't be more excited for what's to come! pic.twitter.com/6p7qdXLb1t — pump.fun (@pumpdotfun) July 14, 2025

ICO 表现强劲，市场高度期待

PUMP 代币于 7 月 12 日举办首次公开募资（ICO），引发市场高度关注。此次 ICO 出售了代币总供应量的 33%（共1500亿枚），并在短短 12 分钟内募集到 5 亿美元，反映出投资者强烈的信心与期待。

虽然项目方最初限制了代币转账，以防上线即抛售，但代币上线后仍大幅高于公募价格，显示市场买盘强劲。

尚未上市已现热度 成交量仅次于 BTC 与 ETH

在正式交易开始前，PUMP 代币就已在 Hyperliquid 等平台上热度升温。在上线前夕，该代币在该平台的预交易量仅次于比特币（BTC）和以太坊（ETH），位居第三，尽管其杠杆限制更严，仍能取得如此表现，说明市场对其关注度极高。

预交易期间，PUMP 的估值一度冲上 72 亿美元，虽其后回落至开盘价区间，但高度波动已充分说明市场对这类新兴加密资产的狂热。

去中心化交易所（DEX）与中心化平台（CEX）交易量平分秋色

数据显示，PUMP 上市后的交易量中，约 55% 来自 DEX（如 Pumpswap、Raydium、Meteora），其余则分布于中心化交易所（如 Bybit 与 KuCoin）等平台。

大型交易所 币安（Binance）也紧跟市场热度，将 PUMP 的永续合约纳入标准交易模式，进一步推动市场流动性。

值得一提的是，受监管因素影响，此次 ICO 不对美国与英国居民开放。