PUMP代币价格崩溃！社群狠批团队背叛忠实支持者

作者 Frimpong Chan 作者 Frimpong Chan 作者简介 分享 已复制 最后更新: 七月 25, 2025

PUMP币 价格在一天内下降了12%。这是因为 Pump.fun 创办人Alon Cohen表示，持币者密切期待的空投，将不会在短时间内进行。而链上数据显示大型持有者正急于减少损失。

Allon speaks about the pumpfun airdrop live on threadguy stream,



"We want to reward OG pumpfun users" pic.twitter.com/gdfE7H4oRV — ً (@0xsyste) July 23, 2025

PUMP价格因空投延迟下跌

PUMP价格暴跌在空投延迟后，此次崩盘加剧其下滑走势，该代币已经从刚刚几周前达到的0.0067美元的峰值后，现时已下跌超过50%。该代币的现时的交易价格已低于0.004美元的预售价格，在Alon Cohen的更新后持续下跌。

根据 Lookonchain 的数据，两个可能与私募投资者有关的钱包，现时以大约0.00305美元的价格，抛售了12.5亿杖PUMP，其价值大约为380万美元，并造成了119万美元的损失。

As $PUMP keeps dropping, Machi Big Brother(@machibigbrother)'s $PUMP long position is now down over $5.8M, but he is still doubling down and adding more to his $PUMP long positions.https://t.co/T0DJNDGd53 pic.twitter.com/w3aDcxxCgD — Lookonchain (@lookonchain) July 24, 2025

Airdrop短时间内不会发生

PUMP 持有者的担忧终于在周三出现。Pump.fun共同创办人 Alon Cohen 在一个直播中表示，现时没有立即进行空投的计划，他解释指希望空投有意义且执行良好，现时团队的首要任务是首先促进生态系统的增长和交易量，也就是说空投在短期内不会发生。

Pump.fun在2024年初推出，迅速成为Solana上的热潮，允许任何人在几分钟内创建迷因币。该平台迅速接近10亿美元的收入，受到迷因币热潮的推动。其公开代币销售几分钟内售罄，PUMP价格在Hyperliquid的盘前交易中短暂飙升16%。然而，这股动能证明是短暂的，因为纯属一个早期的炒作。尽管这项公布引来币价的下滑，但Alon Cohen坚持空投仍然计划中，只是延迟而不是取消。团队希望带来实用性的关注，而不是依赖赠品。

社群狠批团队背叛忠实支持者

市场评论人士表示，缺乏空投只会暴露PUMP的脆弱性。加密爱好者 Shotgun 指出，该代币已跌至0.0029美元的新历史低点。他警告说，随着取消空投并减少市场的需求，生态系统现在必须证明它能够独立维持。一位声称拥有超过100万美元币值的早期用户 xia，狠狠批评团队背叛了忠实支持者。

$PUMP is dying after they said no airdrop anytime soon



Should’ve placed a short😂 pic.twitter.com/jMVYx7KcZb — xia (@Crypt0Xia) July 23, 2025

他更指社区已经放弃一起建立平台，然后需要奖励持币者的时候，就作出一个无法接受的决定。他将这个举动与OpenSea之前争议性的延迟空投决定进行了比较。目前，PUMP价格仍然面临压力，该项目的未来可能取决于其生态系统是否能在投机之外建立真正的需求。