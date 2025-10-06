超过99％比特币供应量在获利中！分析师：短期较大修正风险迫近

比特币乎所有供应量都处于盈利状态，导致分析师讨论短期修正的可能性。在过去，这种普遍获利通常会伴随着短期市场回调。现时，恐惧与贪婪指数为63，显示出日益增长的乐观情绪。分析师预测在比特币将持续较大上涨趋势之前，短期将会出现一波下降。

比特币获利率显示短期修正可能

著名分析师Ted Pillows最近在其X上分享了一些数据，目前比特币的整体供应有99.3%是盈利的，当前市场价格约为121,900美元。每当比特币的获利供应超过99%时，价格会修正3%到10%之间。而在过去的3次中，当比特币的获利供应达到99%或更高时，都发生了3%至10%的修正。

这个趋势通常在交易者在持续上涨后开始锁定利润时出现，Ted Pillows声称今天出现了相同的模式。因此，比特币可能在重新回到整体上涨趋势之前会经历一段暂时的下跌。另外，根据CryptoQuant的数据，价格和获利的币种百分比会随着比特币一起变动。几乎每位持有者都回到盈利状态，显示出投资者信心的增加。然而，由于快速积累利润，过热是可能的。

加密货币市场情绪转为正面

加密货币恐惧与贪婪指数上升至63，显示市场乐观情绪增加。根据市场分析师Darkfost的说法，比特币接近新历史新高。然而，市场情绪尚未达到极度亢奋。他将目前的情绪描述为乐观但谨慎，这可能有利于比特币上升趋势的延续。渣打银行预测比特币可能在持续的ETF势头下达到200,000美元。

他更指在过去的周期中，指数在主要高点形成之前持续进入极度贪婪领域。目前的读数为63，这表明在情绪达到高峰之前，仍有上升动能的空间。他最后补充说，在每一个之前的高点，市场始终进入极度贪婪领域，而现时市场尚未过热。这种强劲的链上统计数据，并与投资者情绪上升的结合呈现出复杂的画面。

最后，通常盈利水平高时，会导致大量获利了结和价格修正。另一方面，极端贪婪的缺失可能表明比特币仍然有机会反弹。支持此观点的是，比特币ETF在2025年录得32亿美元的每周资金流入，这反映了强劲的机构兴趣和市场信心的恢复。只要市场情绪稳步上升，但从未达到狂热的状态，比特币可能还会有一波上涨，迎来新的历史高位。

Bitcoin Hyper新技术造就新机遇

Bitcoin Hyper（$HYPER）定位为一个比特币Layer 2解决方案，并运用Solana虚拟机器（SVM）作为执行层，构建出一套兼具低延迟、高效能与低成本特性的网路结构。其核心理念是在比特币的价值稳定性基础上，赋予其实用性与可拓展性，进一步打通去中心化支付、DeFi与应用层的整合场景。

$HYPER在预售阶段已筹得2,100万美元资金，显示出市场对其潜力的初步认可。白皮书中提出的技术蓝图包括非托管跨链桥接、DeFi相容性与可自我治理的模组设计，使其不仅停留于概念层面，也具备可落地性。在过去24小时有多笔巨鲸购入逾100万美元，显示专案备受市场关注，现阶段每个代币价格为0.013055美元。

尽管如此，这样的早期资料也提供了稀缺性与透明度的观察视窗。对有能力辨识潜力项目的投资人而言，这种尚未完全释放价值的结构或许正是最大吸引力所在。特别是在市场重新寻求兼具叙事与技术的币种时，$HYPER这类具备Layer 2特性的迷因币，有可能突破传统迷因币的回圈宿命。

