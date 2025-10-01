比特币价格预测：”Uptober”行情能否将BTC推至12万美元以上？

“十月行情”热度升温——比特币价格预测显示BTC有望突破12万美元，交易者正准备迎接备受关注的这一波突破。

在截至撰文时，比特币报114,285美元，当日下跌0.16%，24小时成交量达582亿美元。尽管略有回调，这一全球最大加密货币依然稳固守在关键支撑位上。同时，新的争论、大胆的预测以及来自各国层面的兴趣，继续推动市场热度。

关于比特币未来用途的争论

在比特币核心客户端v30预计发布前，社区出现了分歧。该版本将移除长期存在的80字节OP_RETURN数据限制。这意味着可以在链上直接存储更大规模的非金融数据。然而，这一改动也引发了关于比特币定位的疑问。

批评者认为，此举违背了中本聪最初将比特币作为点对点支付货币的愿景；支持者则认为，这将为在比特币基础层上构建的新应用带来更多可能性。

这场争论凸显了比特币往往是通过激励机制而非严格规则来演进的。虽然纯粹主义者警告称，商业利益可能推动更多存储需求，但开发者和矿工则看到了潜在的收入来源与新的应用场景。

这再次提醒人们，比特币的身份正在不断扩展，它不仅是一种货币，也正在融合更广泛的数字实用价值。

Draper与各州推动采用的希望

亿万富翁投资人Tim Draper表示，零售商最终只会接受比特币。尽管包括Michael Saylor的Strategy Inc.在内的大多数机构将比特币视为长期价值储存工具，但Draper认为，当主要零售商接受比特币时，将会引发自然的消费浪潮。

他也用实际行动证明了这一点，投资了Coinbase和Robinhood，这两者都是加密货币基础设施中的关键参与者。

与此同时，马萨诸塞州立法者正在审议一项法案，该法案将允许该州最高10%的稳定基金配置到比特币储备中。虽然该法案在民主党控制的立法机构中面临阻力，但这表明各州层面正日益将比特币视为战略性资产，继德克萨斯州和新罕布什尔州之后，进一步扩展其影响。

Draper预测未来零售业将采用比特币。

马萨诸塞州考虑建立州级比特币储备。

机构信心持续扩大。

比特币技术前景：聚焦“Uptober”行情

从图表来看，比特币目前在114,154美元附近盘整，此前一周价格强势突破了定义九月回调的下降通道。目前价格位于114,741美元阻力位之下，而112,808美元的100周期SMA则提供了坚实的支撑。

相对强弱指数（RSI）已从接近80的超买水平回落至60，这显示出市场正在冷却但仍保持健康的上涨势头。

比特币价格走势图 – 来源：Tradingview

如果比特币能够守住更高的低点，那么一旦突破114,741美元，价格可能会被推升至116,150美元和九月高点117,850美元，若动能持续，还可能冲击120,000美元。但若跌破113,000美元，则可能下探112,600美元，甚至触及111,680美元的50周期SMA。

对于市场参与者来说，在比特币确认突破114,700美元后，做多依然是较优选择，目标位在116,150美元和117,850美元，止损可设在112,600美元下方。

随着季节性“Uptober”乐观情绪与技术信号相呼应，比特币不仅有望进一步上涨，还可能带动Ethereum、XRP和Solana的更广泛反弹。

