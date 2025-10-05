比特币突破12.5万美元创新高 周五ETF流入量刷新第二高纪录

美国的比特币（BTC）现货ETF在10月3日录得单日 9.8508亿美元的净流入。

这一资金流入的激增发生在比特币价格逼近其历史最高点 约12.5万美元之际。自10月以来，比特币价格已上涨逾10%。

政府关门与历史趋势助推资金流入

根据 SoSoValue 的数据，这一流入规模是自比特币ETF推出以来的第二高纪录，仅次于2025年1月6日的9.87亿美元。

同日，以太坊（ETH）现货ETF也录得 2.34亿美元 的净流入，这两个资产类别已连续五天出现资金流入。

截至10月3日的一周内，比特币ETF累计净流入 32.4亿美元，为2025年迄今最大单周流入，也是自2024年1月ETF推出以来的第二大单周流入。

其中，贝莱德（BlackRock）的IBIT 在这一周吸引了 18亿美元的资金，总管理资产（AUM）达到 962亿美元。

此次显著的资金流入发生在美国政府部分关门的背景下。分析师指出，随着政府不确定性上升，投资者正将资金转向比特币和黄金等避险资产。

此外，围绕加密资产的监管逐步明朗化，也增强了投资者通过ETF等熟悉的方式进入数字资产市场的信心。

“Uptober”现象推动机构买盘

10月历来是比特币表现第二好的月份，被称为“Uptober”，通常会吸引机构投资者的买盘。

从前一周 9.02亿美元（约1326亿日元）净流出 到本周的大规模净流入，显示出机构投资者情绪正在转向乐观，传统金融机构开始积极寻求数字资产的敞口。

富达（Fidelity） 的比特币ETF表现同样稳健，反映出机构投资者对比特币作为价值储藏手段的长期信任。

市场分析：或为牛市前兆

单周 32.4亿美元 的比特币ETF流入意味着从前一周流出的剧烈反弹，使过去四周的累计流入额接近 40亿美元。

市场分析师指出，10月中机构投资者的强劲买入模式历来预示比特币价格的显著上涨。

与此同时，黄金价格也创下历史新高，显示在政府前景不确定的背景下，对避险资产的需求正在增加。

以太坊ETF市场同样在本周录得 13亿美元的净流入，从此前的流出趋势中显著回升。

交易员和分析师普遍认为，ETF持续的资金流入模式可能在2026年引发“抛物线式上涨”。部分人甚至将此次ETF活动的激增视为与以往加密牛市前的积累阶段相似的信号。

