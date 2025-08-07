Pi币价格预测：反弹乏力，成交量低迷——Pi币要归零了吗？

Pi（PI）是市值超过10亿美元的加密货币中近期跌幅最严重的之一，年初至今的跌幅已达到80%。加上交易量大幅下降，这使得Pi币的价格预测偏向看跌。

在过去30天内，PI是前40大加密资产中表现最差的一个，跌幅达26%；相比之下，其他市值相近的代币如Mantle（MNT）和Ondo（ONDO）分别上涨了53%和16%。

根据CoinMarketCap的数据，Pi的交易量大幅减少，从8月2日的高点1.4亿美元下降到昨天仅有4300万美元。在Pi创下0.335美元的历史新低之际，交易活动下降了70%。

在大多数加密货币出现上涨行情的同时，Pi的负面走势却进一步加剧。这种逆势表现源于其生态系统发展计划令人失望，导致社群情绪不满。

Pi核心团队在将代币迁移至公共主网方面一再拖延，同时未能成功登陆顶级中心化交易所（CEX），这削弱了项目的可信度，也进一步加剧了市场对Pi币的看跌预期。

Pi币价格预测：买盘缺席，PI或将再度测试历史低点

4小时走势图显示，PI在8月1日伴随明显放量，跌破了一条关键趋势线支撑位。

在那个特定的4小时周期内，PI的价格创下历史新低0.3220美元。虽然随后迅速反弹，但价格正逐步回落至该区域附近，短期内很可能再次测试这一低点。

在缺乏利好消息的情况下，几乎没有任何力量能够阻止PI再次跌向历史新低。相对强弱指数（RSI）已经在30附近横盘，说明负面动能处于高位。

即使价格在0.3220美元附近出现反弹，低迷的交易量也表明买家兴趣极低，几乎没有人在当前价格区间愿意买入。因此，PI可能需要进一步下探，才能找到愿意接盘的买家。

除非突然宣布在大型中心化交易所（CEX）上线，否则PI可能会跌至0.10美元甚至更低。

