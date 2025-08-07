BTC $114,564.30 0.43%
Pi币价格预测：反弹乏力，成交量低迷——Pi币要归零了吗？

Pi Coin Pi Network Pi币 Pi币价格 加密货币 迷因币
最后更新: 
免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

Pi（PI）是市值超过10亿美元的加密货币中近期跌幅最严重的之一，年初至今的跌幅已达到80%。加上交易量大幅下降，这使得Pi币的价格预测偏向看跌。

在过去30天内，PI是前40大加密资产中表现最差的一个，跌幅达26%；相比之下，其他市值相近的代币如Mantle（MNT）和Ondo（ONDO）分别上涨了53%和16%。

根据CoinMarketCap的数据，Pi的交易量大幅减少，从8月2日的高点1.4亿美元下降到昨天仅有4300万美元。在Pi创下0.335美元的历史新低之际，交易活动下降了70%。

pi trading volumes

在大多数加密货币出现上涨行情的同时，Pi的负面走势却进一步加剧。这种逆势表现源于其生态系统发展计划令人失望，导致社群情绪不满。

Pi核心团队在将代币迁移至公共主网方面一再拖延，同时未能成功登陆顶级中心化交易所（CEX），这削弱了项目的可信度，也进一步加剧了市场对Pi币的看跌预期。

Pi币价格预测：买盘缺席，PI或将再度测试历史低点

4小时走势图显示，PI在8月1日伴随明显放量，跌破了一条关键趋势线支撑位。

pi coin price chart

在那个特定的4小时周期内，PI的价格创下历史新低0.3220美元。虽然随后迅速反弹，但价格正逐步回落至该区域附近，短期内很可能再次测试这一低点。

在缺乏利好消息的情况下，几乎没有任何力量能够阻止PI再次跌向历史新低。相对强弱指数（RSI）已经在30附近横盘，说明负面动能处于高位。

即使价格在0.3220美元附近出现反弹，低迷的交易量也表明买家兴趣极低，几乎没有人在当前价格区间愿意买入。因此，PI可能需要进一步下探，才能找到愿意接盘的买家。

除非突然宣布在大型中心化交易所（CEX）上线，否则PI可能会跌至0.10美元甚至更低。

相比之下，PI未能把握近期加密货币市场的上涨趋势，而一些顶级加密预售项目却表现出色。例如Bitcoin Hyper（HYPER），仅用一个月左右就筹集了超过700万美元资金，用于启动其雄心勃勃的比特币Layer 2链计划。

Bitcoin Hyper（HYPER）有望开启比特币DeFi生态的新纪元

Bitcoin Hyper（HYPER）是一个基于Solana的第二层区块链，它将允许BTC持有者通过桥接比特币与Solana网络，在持有资产的同时赚取被动收入。

bitcoin hyper presale

Hyper Bridge 将作为连接 Bitcoin Hyper L2 驱动的 DeFi 生态系统的门户。系统将设立一个标准的比特币地址用于接收 BTC 代币，用户无需将资产转移出比特币网络即可参与。

一旦原始交易在比特币网络上被确认，对应数量的代币将在 Hyper L2 上铸造，且几乎可以实现即时结算。

随着主流钱包和交易所陆续接入该协议，对其实用代币 $HYPER 的需求预计将迅速飙升。

若想以预售折扣价购买 $HYPER 并获取最大收益，可前往 Bitcoin Hyper 官方网站并连接您的钱包（例如 Best Wallet）。您可以用 USDT、SOL 或 ETH 进行兑换，也可以使用银行卡直接投资。

点击此处参与预售

Ada Chui
专注于研究加密货币市场及区块链等领域，凭借以往的采访及写作经验，敏锐捕捉经济和科技领域的最新动向。
阅读更多
