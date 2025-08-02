Perplexity AI预测2025年底XRP、Shiba Inu和Pepe的价格

作者 Esther Hui 作者 Esther Hui 关于作者 Cryptonews... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 八月 2, 2025

Perplexity AI预测多款高调山寨币可能在2025年底实现强劲价格上涨，主要受到比特币创纪录涨势的推动。

不到两周前，比特币攀升至前所未有的历史最高点（ATH）122,838美元，这一里程碑被许多专家视为推动更广泛加密货币采用的关键催化剂，前提是当前的看涨趋势持续。

这一趋势很可能会持续，因为行业期待已久的、最重要的事情可能终于到来：美国监管的明朗。

昨天，SEC宣布了“加密项目”，一系列更新美国证券法的措施，据SEC主席Paul S. Atkins称，这将成为SEC的“北极星”，协助特朗普总统实现其将美国打造为“全球加密之都”的历史性努力。

因此，随着新进展的出现，投资者乐观情绪可能大幅回升，一些市场观察者认为，即将由监管机构支持的上涨行情甚至可能超过2021年的传奇牛市，潜在地将部分山寨币推向新的历史高点。

以下是Perplexity AI认为到假日季可能带来最吸引人回报的山寨币一览。

XRP (Ripple)：AI模型预测2025年底可能实现6倍上涨

Perplexity AI预测，XRP（Ripple的核心数字货币）可能在年底升至7美元，较当前约2.94美元的价格翻倍多倍。

XRP在2025年表现强劲。7月18日，其达到新的历史最高点（ATH）3.65美元，突破了2018年的3.40美元纪录。仅过去30天内，XRP暴涨35%，跑赢比特币以及所有其他市值数十亿美元的山寨币和迷因币。

更清晰的法律环境推动了这一涨势，同时伴随着机构采用的扩大以及关于即将推出的XRP基于ETF的猜测，这些因素持续激起投资者热情。

凭借其超快、低成本的全球交易能力和无需中间商的特性，XRP仍是企业级用例的吸引力选择。2024年，联合国资本发展基金（UNCDF）正式认可XRP为跨境汇款的领先选择。

2023年迎来了一个决定性时刻，一位联邦法官裁定XRP的零售交易活动不属于证券监管范畴。SEC在2025年初正式结束对其调查，消除了一个重大监管障碍。

目前价格较两周前创下ATH时下跌19%。若能重新突破该水平，可能为Perplexity预测的7美元目标铺平道路，在有利市场和政策条件下，甚至可能实现高达20美元的“登月”情景。

XRP的相对强弱指数（RSI）从86下降至49，表明XRP正进入冷却阶段——这对其下一波上涨是一个健康的布局。

如果监管趋势持续改善——尤其是在特朗普政府领导下，如一些人猜测的那样——Perplexity认为XRP可能远超其自身的保守估计。

过去12个月，XRP涨幅达389%，远超比特币同期78%的涨幅。

Shiba Inu (SHIB)：Perplexity AI预测在理想市场条件下最高4倍暴涨

Shiba Inu (SHIB)于2020年8月推出，已发展成为仅次于Dogecoin的第二大迷因币，市值超过71亿美元。



SHIB当前交易价格约为0.00001212美元，自上月同期上涨7%，似乎正在突破自去年冬季至2025年春季中期形成的长期下降楔形形态，以及春季中期形成的较新看涨旗形形态。

若SHIB成功突破可能接近0.000025美元的阻力位，根据Perplexity AI最乐观的预测，持续的看涨动能可能推动SHIB升至高达0.00005美元——涨幅超过300%。

看涨行情可能很快就会启动。Shiba Inu的RSI为37且呈下降趋势，表明抛售即将结束，代币被低估，为投资者提供了吸引人的入场点，以回购并推动价格回升。

这一前景得到了SHIB持续销毁代币的支撑。仅7月一周内，就有超过13亿代币被永久移除流通，销毁率激增2080%。

SHIB也在超越迷因地位，当前利用以太坊区块链，同时整合其自身Layer-2协议Shibarium，以提升效率、降低交易费用并增强去中心化应用（dApp）能力。

Pepe (PEPE)：AI模型建议病毒式迷因币可能4倍上涨

最后是Pepe ($PEPE)。灵感来源于Matt Furie的网络知名青蛙角色，自2023年4月推出以来迅速跻身三大迷因币之列。其市值超过44亿美元，在非狗主题迷因代币中名列前茅。

尽管面临激烈竞争，PEPE凭借其热情的社区和高流动性仍保持主导地位。Elon Musk已微妙表示对其支持，据传他持有该代币以及Dogecoin，并偶尔在X个人主页上暗示对两者的喜爱。

PEPE当前交易价格接近0.0000105美元，过去一个月上涨10.4%，跑赢比特币和Dogecoin的30天表现。尽管过去24小时下跌9%，但这与今日迷因币整体走势一致，该板块同期上涨7%，而板块领头羊Dogecoin和Shiba Inu下跌7%至8%。

Perplexity AI预测，PEPE到12月可能实现四倍增长，达到0.000042美元。这将使其远超其先前历史最高点0.00002803美元，该高点于2024年12月创下，随后回调超过60%。

K线图显示自11月至3月形成下降楔形——这是一种常在价格强烈反转向上前的形态。

然而，如果整个加密市场在美监管机构支持下持续上涨，PEPE可能在2026年到来前超过Perplexity的分析预测。

TOKEN6900：潜力千倍的新晋Meme代币

虽然Perplexity AI 筛选出了一批具备稳健增长潜力的主流山寨币，但它们的高市值可能限制了其爆发性收益的空间。对于那些追求指数级回报的投资者来说，新兴的Meme币仍然是首选目标。

其中，TOKEN6900（T6900） 作为新推出的ERC-20讽刺性代币，刚刚在两周前启动了预售。

该项目预售已突破150万美元，显示早期投资者热情高涨，市场对其上线后的暴涨行情充满期待。

TOKEN6900延续了其恶搞基因，品牌形象充满网络反讽色彩。官网戏称其”由妄想、讽刺和线上交易员的集体幻觉精心锻造”。

作为对标虚高股指的 parody coin（ parody币）SPX6900的继承者，TOKEN6900延续了MEME至上的自嘲风格。其总供应量设定为930,993,091枚——恰好比SPX6900初始发行量多1枚。

虽然本质是 joke coin，但TOKEN6900仍设计了质押功能，持币者既可赚取被动收益，又能坐等其病毒式传播。

目前，TOKEN6900在官网的预售价格为0.0068美元，并将在48小时内进入下一融资阶段——届时将自动上调标价，这为早期支持者创造了紧迫感。

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