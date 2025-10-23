Perplexity AI预测：2025年底BNB币、Ripple、Solana的价格走势

作者 Sze Lam 最后更新: 十月 23, 2025

免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

Perplexity AI作为ChatGPT竞争对手，已发布大胆预测，指出XRP、Cardano与BNB在今年年底前可能出现非凡价格復甦。

10月涨势热情（又称「Uptober」）在唐纳德·特朗普总统宣布对中国进口商品徵收全面100%关税后戛然而止，此举震动全球市场，并引发近年加密货币领域最严重的单日抛售潮之一。

随着联邦储备局下一次FOMC会议临近，交易员採取谨慎态度，等待货币宽松潜在信号，这可能重新点燃风险偏好。

然而，资深分析师将最近回落视为正面发展，强调严重修正往往清除投机过剩与槓杆头寸，为更持久长期涨势奠基。

Binance Coin (BNB)：Perplexity AI预见扩大主导地位

首先，Binance币（$BNB）最初设计为交易所实用代币，但已演变为最具多功能性数字资产之一，推动涵盖NFT、去中心化应用（dApps）与支付解决方案的生态系统不断成长。

BNB的通缩设计，透过Binance定期代币烧毁维持，持续支持其长期价格韧性，透过系统性减少供应量。其实用性如今远超Binance平台，BNB在全球商户中获得广泛採用，从游戏平台到旅行服务提供商。此广泛採用巩固其市值前五名加密货币的地位。

本月，BNB达到1,369.99美元的历史新高，之后回落约21%，这是在今年早些时候形成的看涨旗形形态强劲突破之后。

目前RSI显示47，BNB似乎在买卖压力间盘整。若看涨动能回归，Perplexity AI相信BNB可在年底前推向1,600美元标记，而580–1,000美元可能作为另一波修正事件的关键支撑区。

XRP ($XRP)：Claude预测潜在上涨至10美元

Claude AI的模型建议Ripple原生代币XRP ($XRP)可能出现戏剧性上涨，到年底可能达到5.50至6.20美元，超过当前约2.40美元价值的两倍。

Ripple今年早些时候对美国证券交易委员会（SEC）的里程碑式胜利结束五年法律斗争，恢復投资者信心，并推动XRP于7月18日达到七年高点3.65美元。

过去一年，XRP暴涨349%，轻松超越比特币62%与以太坊46%的涨幅。技术分析显示2025年出现三个明显看涨旗形形态，其中两个在夏季形成，常预示重大上涨。

10月的强劲季节性顺风、潜在ETF批准、有利监管发展，以及Ripple扩大的全球伙伴关係，都可能帮助XRP弥补近期损失，并接近6美元门槛，在牛市情境下10美元为稳健目标。

Solana (SOL)：Claude预测突破500美元

Solana ($SOL)持续强化其作为顶级智能合约区块链的地位，市值超过1,000亿美元，DeFi生态系统总锁仓价值（TVL）近110亿美元。

美国监管机构可能在本月底前批准Solana现货ETF的猜测升温，此举可能吸引大量机构资金，呼应比特币与以太坊ETF推出后的涨势。

Solana亦受益于更广泛产业趋势，如真实世界资产代币化与稳定币基础设施扩张，两者均获机构动能。此外，交易速度与费用优于以太坊，Solana仍是大量採用最强候选之一。

1月涨至250美元、4月回落至100美元后，SOL现交易价近184美元，显示重燃看涨潜力。其RSI低至40且接近30日移动平均线下方，显示资产目前可能被低估。

最近从看涨旗形形态突破，Claude预测Solana到年底可能达到360至500美元，比先前历史高点293.31美元上涨高达70%。

