新版ChatGPT预测：到2025年底XRP、Solana和Pi币的价格走向

作者 Esther Hui 最后更新: 十月 1, 2025

OpenAI 的旗舰聊天机器人 ChatGPT 已经迭代到第五代，这是迄今最先进的版本。它预测 XRP、Solana 和 Pi Network 在今年最后一个季度可能迎来大幅上涨。

比特币则有望突破 8 月创下的 124,128 美元历史高点，尽管 9 月整体行情偏空，但走势依然在蓄势。

在监管层面，美国加密行业正期待已久的政策明朗化：特朗普总统今夏签署了 GENIUS 法案 —— 该国首部要求稳定币 全额储备背书 的法律。几乎同一时间，SEC 推出了 Crypto 计划，旨在让证券监管与区块链资产接轨。

这些政策转变，或将成为下一轮主流山寨币行情爆发的背景。

根据 ChatGPT 的预测，XRP、Solana 和 Pi Network 很可能成为未来几个月的最大赢家之一。

XRP（瑞波币）：ChatGPT预测有望冲击 20 美元，潜在 7 倍涨幅

ChatGPT 预测瑞波币($XRP)到 2025 年底可能飙升至 20 美元，约为当前 2.86 美元 的 7 倍。

这枚代币已经迎来爆发性的一年，不仅突破了 2018 年 3.40 美元 的纪录，还在 7 月 18 日冲高至 3.65 美元，随后经历了一轮 22% 回调，回落至当前水平。

XRP 的全球影响力持续扩张，最具代表性的是 2024 年获得联合国资本开发基金（UNCDF）认可，被视为新兴市场中低成本跨境支付的可行解决方案。

此外，Ripple 今年也正式结束了与 SEC 的长期纠纷 —— 在监管机构撤诉后，进一步巩固了 2023 年法院裁定「XRP 零售销售不属于证券」 这一关键胜利。这一判决依然被视为整个山寨币生态的里程碑事件。

ChatGPT 预测，随着 2026 年临近，XRP 大概率将在 5–10 美元区间 交易；若特朗普政府能兑现预期中的加密立法，XRP 还有望冲击 20 美元。

此外，多个重量级的 XRP 现货 ETF 申请有望在 10 月中旬获批，这可能释放大量机构资金入场。

技术面同样支撑上涨逻辑。XRP 的 相对强弱指数（RSI） 当前在 46 附近，意味着短期内仍有充足的上升空间。今年走势中还出现了 三个看涨旗形形态，显示潜在突破正在酝酿。

在此背景下，XRP 有机会在 10 月重返 4 美元，并延续过去 12 个月高达 354% 的涨幅 —— 这一表现远超比特币的 71% 和以太坊的 56% 回报率。

Solana（SOL）：ETF 概念与生态爆发或推动冲击 600 美元

Solana ($SOL)已经稳坐头部智能合约公链的地位，市值高达 1128 亿美元，其 DeFi 生态的 总锁仓量（TVL）达到 112.7 亿美元。机构采用与开发者活跃度依然保持强劲，为后续上涨奠定基础。

市场对 美国现货 Solana ETF 的预期持续升温，投资者开始押注其资金流入或将复制 比特币与以太坊 ETF 的盛况。

更添话题的是，特朗普 甚至抛出了将 Solana 纳入未来美国比特币储备 的可能性。不过按照其设想，政府仅会透过 资产查扣 来获取 SOL，而非像比特币一样直接在二级市场购买。

从价格走势来看，Solana 今年 1 月冲高至 250 美元，4 月回落至 100 美元，之后反弹至 207 美元。上周多次在 220 美元附近徘徊，几乎再度测试今年高点。

在成功突破下降楔形后，ChatGPT 预测 SOL 有望在年底冲击 600 美元 —— 是其历史高点 293.31 美元 的两倍。要实现这一目标，极可能需要 监管利好与 ETF 批准 的配合。

Pi Network（$PI）：ChatGPT 预测「点击挖矿」模式将带来强劲增长

Pi Network（$PI）因率先推出基于手机的 「点击挖矿」 模式而闻名，用户只需每天登入 App 点击即可轻松获取代币。

目前 Pi Network 币价约在 0.2655 美元 附近。ChatGPT 给出的最佳情境是：到今年年底，币价有望飙升至 3 美元，潜在涨幅超 11 倍。考虑到团队正持续推进开发，部分即将到来的里程碑或将为多头预期提供支撑。

开发者近几周持续推出新升级，版本号从 19 推进到 23，并可能迎来 主网上线，这些都可能为行情注入新的动能。

自 2025 年 2 月 上线以来，Pi Network 表现出高度波动性，其中在 5 月曾一度暴涨 171%。当前其 RSI 仅为 29，显示严重低估，具备强劲反弹潜力。

回到 2 月的 2.99 美元高点 是一个合理但具挑战性的目标。即使极端多头情境未能实现，考虑到加密市场 10 月的历史性季节效应，价格到 11 月 仍有望冲向 1 美元 关口。

