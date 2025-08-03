比特币价格预测：隔离见证实施八年后 这个“独立日”会引爆BTC上涨吗？

作者 Sze Lam 作者 Sze Lam 关于作者 Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 八月 3, 2025

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8月1日是比特币实施隔离见证（SegWit）升级八周年的日子，这是一次关键的网络变革，不仅重塑了比特币协议，也催生了竞争币比特币现金（BCH）。这一事件被称为“比特币独立日”，它削弱了大型矿池的影响力，并通过闪电网络为BTC引入了更具扩展性的路径。

2017年，比特币社区陷入了“区块大小之争”。一方以Roger Ver等人为首，主张扩大区块容量，以支持更快的交易速度和大规模采用。

而另一方则反对这一变更，认为这将导致网络中心化，因为更大的区块需要更高的存储基础设施，从而排除掉小型节点运营者。

If every 1MB block were always full, it would take over 55 years to fill my new HD. Let's raise the block size limit. pic.twitter.com/LfN7zHn0b8 — Roger Ver (@rogerkver) August 4, 2015

最终，比特币改进提案91号（BIP 91）成功激活了隔离见证，在不牺牲去中心化的前提下实现了链下扩容解决方案。而反对阵营则推出了比特币现金（BCH），采用更大的区块，但长期来看采用率极低，影响力有限。

比特币 vs 比特币现金：八年之后

这场硬分叉造就了两条截然不同的发展路径，而它们的市场表现也形成了鲜明对比。

比特币（BTC）

2017年8月1日：约$2,718

2025年8月1日：约$115,000

涨幅：约4,200%

市值：超过$2.2万亿美元

比特币现金（BCH）

2017年8月1日：约$550

2021年5月历史高点：约$1,600

2022年低点：约$90

2025年8月1日：约$552

尽管早期曾获得一波动能，比特币现金（BCH）在采用率和价格表现方面仍大幅落后。比特币（BTC）已巩固其“价值储存”地位，而BCH主打的支付功能始终未能在全球范围获得实质性突破。

比特币技术面展望：偏空但需警惕反弹

从技术角度看，比特币价格预测仍偏空。BTC 最近跌破了位于$117,000附近的关键上升趋势线，走势呈现一系列的下降高点，且形成了一个下降三角形，显示动能正在减弱。4小时图中，出现了一根“吞没阴线”后紧接“三只乌鸦”形态，进一步强化了空头主导地位。,

比特币价格走势图 – 来源：TradingView

当前价格：约$113,600

主要阻力位：$114,942

关键支撑位：$112,643 → $110,587 → $108,420

RSI（相对强弱指标）：30.63，接近超卖区，但尚未出现看涨背离

50日简单移动平均线（50-SMA）：呈下滑趋势，目前位于$117,264

交易策略：若BTC在$114,900 出现反弹失败，将构成一个做空机会，止损设于$116,000上方。保守目标位为$112,600 和$110,600。若要转为看多，则需在强劲成交量配合下收于$117,000 之上。

结语：

SegWit上线八年后，BTC 依然稳坐数位资产之王的宝座——不仅技术韧性十足，更具有坚定的理念基础。今年的「比特币独立日」提醒我们，这个协议的力量来自社群共识，而非仅仅是程式码。无论是否引发新一轮涨势，这一里程碑都再次印证了 BTC 作为去中心化系统与多兆美元资产的独特演进。

Bitcoin Hyper预售突破620万美元 价格即将上调

Bitcoin Hyper（$HYPER）是首个採用 Solana 虚拟机（SVM）的比特币原生Layer 2网路，目前在公开预售中已筹集超过$6,200,000，具体金额为$6,278,761 / $21,644,097。代币现价为$0.0115，下一轮价格即将公布。

这个项目旨在结合 比特币的安全性 与Solana的高速性能，让用户能以极低成本打造智能合约、dApps 和迷因币，并实现BTC的无缝跨链。Bitcoin Hyper已通过Consult的审计，并专为可扩展性、可信度与简洁性而设计。

迷因魅力与实用性形成的「黄金交叉」，让Bitcoin Hyper成为2025年最值得关注的Layer 2黑马。结合质押机制、简化的预售流程，以及预计于第一季全面推出，$HYPER正迅速吸引市场关注。