「更新于：10月2日 上午9:00」XRP季度K线自2017年以来首次翻绿转红，这或许是历史重演下的超级利好，预示XRP价格将迎来强势行情。

过去3个月的28%涨幅，可能只是山寨币史诗级突破前的最后一波蓄力，正如Miky Bull Crypto的分析所言。

$XRP to $5-$15 🤔



For the first time since 2017, it flipped green on the quarterly chart.



Already broken above the resistance as it similarly did in 2017. pic.twitter.com/NP7FY7fjC9 — Mikybull 🐂Crypto (@MikybullCrypto) September 29, 2025

复制2017年XRP暴涨37800%前的走势，本季度收官正式确认突破多年压制区间，技术面全面翻多。

分析师预计XRP潜在目标直指15美元，随着Q4牛市叙事持续发酵，这一观点愈发具备说服力。

与此同时，XRP正在加深其在美国TradFi市场的立足，新版SEC加密ETP通用上市标准为多家发行方加速获批铺平道路。

🚨SEC: NO NEED FOR INDIVIDUAL ETF FILING



As per Eleanor Terrett, issuers of $LTC, $XRP, $SOL, $ADA & $DOGE spot ETFs must withdraw 19b-4s, with new listing rules making them unnecessary. pic.twitter.com/dCvlv63mJs — Coin Bureau (@coinbureau) September 29, 2025

美国宏观叙事再添柴火。市场预期年底前将有0.5%的降息，这可能刺激包括XRP在内的风险资产需求。

XRP价格预测：本轮周期15美元XRP是否即将上演？

日线级别走势进一步强化看涨结构，自年初以来形成的“杯柄形态”正逼近顶点。

在柄部下沿2.70美元附近已走出三重底，这一强力反转形态让最新反弹有望成为突破行情的起点。

XRP/USD 日线图：杯柄形态逼近爆发点。来源：TradingView

动能指标进一步强化这一看涨前景。RSI正蓄势突破中轴50，显示多头正在重新掌控局面。

MACD柱状图同样释放趋势反转信号，向上逼近金叉，暗示新一轮上升趋势或已在早期阶段。

关键突破点在3.60美元附近，一旦成功转化为支撑，杯柄形态将全面释放突破动能，目标上看165%涨幅至7.50美元。

叠加美国降息、现货ETF批量获批、以及401(k)纳入等多重催化剂，行情有望延续至2026，最终实现430%拉升，冲击Miky预期的15美元目标。

牛市开启，持币党正纷纷转移到新钱包——原因在这里

