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[即时]SOL价格预测：分析师预测 Solana将升至 $2,700 但此关键支撑位须守稳！加密货币新闻

SOL Solana 加密货币 区块链
今年稍后时候 SOL ETF 的批准，可能成为推动 Solana 创下新历史高点的重要催化剂。
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Sze Lam
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Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 ...

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Solana（SOL）过去一天内上涨 3%，最新价格来到 $166，正值比特币创下历史新高 —— 昨日触及 $122,838。

目前 SOL 过去一週上涨 12%，过去 30 天内上涨 16.5%，年涨幅更高达 104%，展现出极为健康的长期走势。

儘管整体市场经历数月沉寂才刚刚开始回暖，部分分析师已预测 Solana 有望冲击 $2,000 甚至更高 的价位。

虽然这种涨幅属于最佳情境，但考虑到 Solana 目前在基础面上的强劲表现，中长期前景可说极为乐观。

Solana价格预测：分析师预测 SOL 可飙至 $2,700　前提是这个关键价位守住不失

加密分析师 Ali Martinez 在 X 发文指出，如果 Solana 价格本週收在 $170 以上，将可能触发一波向上突破，潜在目标直指 $2,700。

这波乐观预测主要来自于 SOL 的一週 K 线图正在形成经典的「杯柄形态」（cup-and-handle pattern），
只要价格能成功突破「杯口」阻力区，技术面将释放强烈的突破信号。

上述贴文虽引来部分质疑声音，但事实是，Solana 目前仍比历史高点 $293 低了约 43%，确实还有不少「补涨空间」。

考虑到其强劲的基本面，即便短期内冲上 $2,700 稍嫌激进，SOL 今年内创下新高的机率依然相当可观。实际上，Solana 不仅是目前 TVL（锁仓总价值）排名第二的 Layer-1 区块链，今年还有望迎来 现货型 SOL ETF 的利好进展。

根据 Bloomberg 分析师预估，Solana ETF 的通过机率高达 95%。再考虑到美国 SEC 先前已核准以太坊 ETF，从基本面来看，并无理由拒绝大多数 SOL ETF 申请案。

因此，现在仍是进场布局 Solana 的良机。从技术图形来看，SOL 今日动能明显增强，虽尚未进入超买区，但上行压力正在累积。

Solana price chart.
资料来源：TradingView

值得特别关注的是相对强弱指数（RSI，黄色线），目前已上升至 60 以上，并很可能在 SOL 出现回调前，进一步触及 70 甚至 80 的超买区。

同样地，移动平均收敛扩散指标（MACD，橘线与蓝线） 近期也呈现明确的多头排列，距离过热状态仍有相当空间。

因此，目前的走势显示，Solana 价格有望在 8 月突破 $200，并在 第四季（Q4）上探 $300，成为下一波市场焦点之一。

Snorter 预售已筹得 180 万美元：这会是市场期待已久　兼具基本面的迷因币吗？

如果对某些交易者而言，Solana 等主流代币门槛过高，那麽不妨关注目前几个仍在预售阶段的潜力新币。这类代币常在预售期间累积强劲动能，一旦上市便可能爆发式上涨。而 Snorter（$SNORT） 就被认为是其中最有潜力的候选者之一。

Snorter 预售于数週前启动，目前已成功筹集超过 180 万美元，显示其社群热度与市场关注度正快速提升。

Snorter tweet.

Snorter 是一款自动化的狙击机器人，利用 AI 技术来辨识即将爆涨的新币，帮助交易者提前佈局，提升投资组合的回报率。用户必须持有原生代币 SNORT 才能使用 Snorter 的所有功能，包括跟单交易、限价挂单、原子交换，以及防范地毯拉盘和蜜罐诈骗的安全保护。

目前，Snorter 正在积极扩大其线上社群，官方 X 帐号的追踪者已超过 13,000 人，显示出良好的市场关注度。SNORT 代币的最大供应量为 5 亿枚，并将同时在以太坊和 Solana 两大区块链上运行，从而获得更广泛的应用场景和更高的流动性。

持有者可以将代币质押以获取被动收益，而新加入的投资者则可透过 Snorter 官网参与代币销售。

目前代币价格为 0.0981 美元，但随着销售持续，价格将逐步上升。

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Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 作为一位财经编辑，她不仅熟悉传统金融市场，还密切关注加密货币市场的动态。她热衷于分析和解读加密货币的趋势、项目和投资机会，为读者提供有价值的信息和观点。她通过撰写文章、编辑报道和参与行业讨论，将复杂的概念和技术转化为易于理解的内容，帮助读者更好地了解和参与加密货币领域。
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