比特币刷新历史高点 $123,000 赵长鹏：「这仅仅是开始」 牛市上车还来得及吗？

作者 Esther Hui 作者 Esther Hui 关于作者 Cryptonews... 作者简介 分享 已复制 广告披露 广告披露



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比特币突破历史纪录，刷新新高至 $123,091，前币安 CEO 赵长鹏（CZ）发声：这仅是未来行情的一小部分。

比特币创下历史新高，市场一片欢腾，赵长鹏则冷静提醒社群——这只是未来牛市浪潮的冰山一角。

他回顾自身经历指出，自己早在 2014 年就买入比特币，当时之后足足等了三年，直到 2017 年 1 月 BTC 才重回 $1,000 美元。他表示，今天大家对当前价格的兴奋，放在几年后看，也许只是牛市初期的微小波动。

After I bought bitcoin in 2014, it took 3 years to reach an ATH of $1000 again in Jan 2017. We were excited. Now, that is just a small fraction, less than 1%.



Today, you might be excited by the current ATH. In a few years, this will be just a fraction. — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) July 14, 2025

比特币创新高，一分钟内爆仓空单 $13 亿美元

随着比特币强势突破 $120,000，直冲 $121,000，市场出现大规模爆仓潮，仅在短短不到 60 秒内，空头部位惨遭清算，总额高达 $13 亿美元。

这波突破行情直接「狙击」空军，成为近期最大规模的空单踩踏式爆仓事件之一。

来源： Joe Consorti on X

比特币总市值现已突破 $2.39 兆美元，正式超车亚马逊，成为全球市值排名第五的资产。这一地位让比特币在传统金融资产面前展现出强大话语权。

自从川普总统于 4 月 9 日宣布暂停「对等关税」以来，整体加密货币市场已暴增 $1.2 兆美元市值；其中，比特币在 7 月 3 日众议院通过川普的「Big Beautiful Bill」后，单币价值进一步飙升了 $15,000 美元。

根据《The Kobeissi Letter》观察，比特币目前进入「危机模式」，单日多次创下历史新高（ATH），整体行情呈现极度 FOMO 状态。

This is not a "normal."



We have reached a point where Bitcoin is moving in a literal STRAIGHT-LINE higher.



Rates are rising, the USD is down -11% in 6 months, and crypto is up +$1 TRILLION in 3 months.



What's happening? Bitcoin has entered "crisis mode."



(a thread) pic.twitter.com/dLanVy0VvA — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) July 14, 2025

这波历史性牛市行情，背后是因为机构资本已无法再忽视比特币的资产地位。越来越多的家族办公室、对冲基金、甚至保守型资产管理机构，开始考虑将约 1% 的资产配置到 BTC 中，作为对抗通胀与避险资产的一环。

同时，比特币现货 ETF IBIT 也交出亮眼成绩——在不到 350 天内，其管理资产（AUM）已突破 $760 亿美元，创下历史新高。对比来看，黄金 ETF GLD 则花了 超过 15 年才达到同样的规模。

来源： The Kobeissi Letter on X

历史背景支撑牛市动能持续

比特币当前的反弹行情延续了过往牛市的历史模式，即牛市期间会出现多次 30–40% 的回调阶段，而本轮周期中最大回调仅为 23.48%。

此前的主要修正行情包括：

2017–2018 年从 $20,000 跌至 $3,200，跌幅为 84%

2021–2022 年从 $69,000 跌至 $15,600，跌幅为 77%

2013–2015 年熊市期间，在 Mt. Gox 崩盘后，比特币自 $1,100 跌至 $152，下跌 87%。而 2017 年牛市过程中曾出现 四次 29–40% 的重大回调，最终推动价格冲至 $20,000。

近期的市场周期显示，修正幅度呈现缩小趋势，在牛市中往往维持在 20–25% 区间。

历史数据显示，比特币的回调通常由以下因素触发：

监管消息

宏观经济变化

交易所倒闭

暴涨后的获利了结

目前这轮牛市中最大的 23.48% 回撤，仍属于历史周期内的正常区间，相较以往多次 30–40% 的修正显得温和许多。

事实上，《The Kobeissi Letter》在其分析中指出，以比特币计价的标普 500 指数今年迄今已下跌 15%，自 2012 年以来更是暴跌 99.98%。

来源： The Kobeissi Letter on X

比特币的卓越表现证明其既是成长型资产，也是货币宽松时期的抗通胀避险工具。

因此，可以说，买入比特币从来没有错的时机，但总有最佳时机——要么是现在，要么是在下一次回调之后。

技术分析证实比特币正处于指数级增长模式

比特币完成了一项前所未有的突破 —— 在月线图上成功站上七年长期趋势线之上。这条趋势线自 2018 年以来压制了历次牛市顶部，如今正式被突破，标志着比特币迈入全新价值重估阶段。

来源: Jason Ai. Williams on X

这次突破具有重大意义，因为比特币无论在技术面还是基本面都已进入前所未有的「价格探索区」。

此外，周线对数图显示，比特币仍然稳稳沿着自 2023 年以来形成的那条长期指数级增长曲线运行，结构保持完好。

来源: TechLead on X

比特币目前正在上升通道内震荡上行，预测显示其价格有望在 2025 年 12 月前冲上 $200,000+ 美元，且随着价格走高，指数级加速将同步展开。

有趣的是，此轮上涨行情中，比特币同时收出历史最高的日线与周线实体K线，创下前所未有的收盘强势。

此外，上影线极短甚至缺失，显示出空头在高位无力打压价格，反映出多周期下的买盘动能持续强劲，行情具备坚实支撑。

来源 Crypto Rover on X

对数尺度揭示了比特币真正的指数级增长结构，每一轮牛市都在指数层级上推高历史高点（ATH）。

这种数学级别的上行规律，已在多个周期中保持一致，因此现在入场从长期视角看风险极低。

在牛市最强劲阶段，常常会出现日线与周线同时刷新历史收盘新高的现象，这正是目前行情的典型特征。

多周期的同步发力意味着：短线与中线参与者对后市一致看多，市场情绪与结构高度协调。

当前技术面突破与基本面驱动因素结合，为比特币未来几个月冲击 $150,000–$200,000 价位区间奠定了良好基础。

当然，如果市场出现意料之外的情况，可能会发生不超过 30% 的健康回调，届时也将为逢低加仓提供理想机会。