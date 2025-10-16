顶尖 AI「Claude」预测：到 2025 年底 XRP、柴犬币、Solana 将迎来何种行情？- 加密货币新闻

Anthropic 的 AI 强势挑战者 Claude 认为，XRP、柴犬币与 Solana 可能会成为那场上周五闪崩后从灰烬中重生的「数位凤凰」，并有望在假期季节临近之际再度展翅高飞。

从历史来看，「Uptober」常常预示着长期牛市的开端。就在上周一，比特币创下历史新高，但由于前总统特朗普宣布对中国进口商品征收 100% 关税，行情遭到重创，引发了加密市场史上最剧烈的单日反转之一。

然而，老练的投资者认为，这其实是加密市场所需的「健康修正」。在过去的周期里，加密市场多次经历剧烈的回调后，才迎来新一轮的牛市爆发。许多人将这次闪崩视为一次「清洗阶段」，清除了市场中的弱手与高杠杆投机者，为下一轮上涨铺平了道路。

XRP（$XRP）：Claude 预测有望冲向 20 美元

Claude AI 预测，Ripple 的原生代币 XRP ($XRP) 有机会在今年底前上涨至 5 至 20 美元区间。

若触及上限目标，这将意味着从目前约 2.46 美元 的价格起涨，潜在涨幅可达 约 8 倍。

Ripple——作为 XRP 背后的公司——在与美国证券交易委员会（SEC）长达五年的诉讼拉锯中，于今年迎来具有里程碑意义的胜利。这一胜诉使 XRP 在 7 月 18 日 飙升至 3.65 美元，创下自 2017 年以来的首个历史新高。

过去 12 个月中，XRP 价格累计上涨 355%，表现超越所有未与法币挂钩的大市值加密货币。同期，比特币（BTC）上涨 72%，以太坊（ETH）则上涨 57%。

图表分析显示，2025 年期间 XRP 已出现三个明显的看涨旗形形态，其中两个发生在夏季——这类型态通常在大型突破前出现，而对 XRP 来说，这些走势尚未完全兑现。

市场观察者预期，十月传统的牛市季节性，再加上潜在的 ETF 核准、美国加密监管明朗化以及 Ripple 新的合作伙伴关系，都可能引燃一波强势上涨行情，推动 XRP 向 Claude 预测的 20 美元目标 逼近。

柴犬币（$SHIB）：Claude 预测潜在 10 倍上涨空间

自 2020 年问世以来，柴犬币($SHIB) 一直是 狗狗币 的最大竞争对手，目前市值超过 60 亿美元。

目前 SHIB 报价约 $0.00001043，过去 24 小时内价格保持稳定，反映出整体市场的观望氛围。

从技术面来看，SHIB 今年尚未确认突破其看涨旗形形态。

若该代币能在 11 月突破关键压力位 $0.000025，则有望为 Claude 所预测的年末上涨区间 $0.00005 至 $0.0001 奠定基础，实现最高达 10 倍的潜在涨幅。

超越早期的迷因属性，柴犬币 已进化为一个更完整的生态系统，由其 Layer-2 网络 Shibarium 驱动。Shibarium 提供低成本交易、去中心化应用（DApp）整合与增强隐私功能，这些特性使 SHIB 与其他迷因代币形成明显区隔。

Solana（$SOL）：Claude 预测有望突破 1,000 美元关口

Solana ($SOL)持续巩固其作为顶级智慧合约网络的地位，目前市值超过 1,055 亿美元，其生态系统内的 锁仓总价值（TVL）已达 113 亿美元以上。

市场传闻显示，美国监管机构可能在本月底前批准现货 Solana ETF，这一进展若成真，或将引发类似比特币与以太坊 ETF 上市后的机构资金涌入潮。

同时，实体资产上链（RWA） 与 稳定币的高速增长 也有望为 Solana 带来巨大利好，这两大趋势正逐步获得机构级认可。

Solana 网络在性能上依旧保持优势——交易速度更快、手续费更低于以太坊，随着采用率不断提升，其竞争力将进一步强化。

在价格方面，Solana 于一月一度上涨至 250 美元，随后在四月回落至 100 美元，目前交投于 196 美元附近，显示出再次上攻的潜力。其 RSI 仅为 43，且价格略低于 30 日移动均线，表明目前 Solana 处于相对低估区间。

近期 Solana 已成功突破看涨旗形形态，Claude 预测其有望在年底前冲至 367 至 500 美元区间，相当于较前高 293.31 美元再涨约 70%。

