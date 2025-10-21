领先AI Claude预测XRP、Cardano、BNB在2025年底的价格走势

当尘埃落定时，Claude AI预测XRP、Cardano和BNB将迎来爆炸性恢復反弹，直奔圣诞节。

作者 Sze Lam 作者 Sze Lam 关于作者 Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 十月 21, 2025

免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

Anthropic的ChatGPT竞争对手Claude AI发布了惊人的预测，指出XRP、Cardano和BNB在年底前可能出现令人震惊的价格反弹。

十月的热情迅速消退，当唐纳德·特朗普总统宣布对中国进口商品徵收100%关税时，这一消息震动了全球市场，引发了加密货币有史以来最严重的单日回调之一。

交易员们在联邦储备局即将召开的FOMC会议前保持谨慎。许多投资者希望看到货币宽松的信号，以重新点燃风险偏好。然而，资深市场参与者认为，这次下跌是建设性的，他们辩称，此类急剧修正往往能清除市场过度投机和槓杆，这通常是更强劲、更可持续的行情的前兆。

XRP ($XRP)：Claude预测或向10美元迈进

Claude的预测模型显示，Ripple的XRP ($XRP) 可能经历大幅上涨，到年底可能攀升至3美元至10美元之间，大约是其当前约2.28美元价格的四倍。

今年早些时候，Ripple 在与美国证券交易委员会(SEC)的长期法律战斗中取得关键胜利，结束了五年的不确定性。这一胜利推动了上涨，将XRP推至7月18日的3.65美元，这是自2017年以来最高水平。

在过去12个月，XRP上涨了349%，表现优于比特币的62%和以太坊的46%涨幅。图表模式显示2025年出现了三个明显的看涨旗形，其中两个形成于夏季，这往往是重大价格上涨的前兆。

十月的有利季节趋势、可能的ETF批准、美国监管进展以及Ripple的新合作伙伴关係，都可能帮助XRP从近期损失中恢復，并瞄准10美元的里程碑。

Cardano ($ADA)：Claude 预期1,200%涨幅 受看涨季度推动

在DeFi领域，Cardano ($ADA) 继续作为以太坊的可信挑战者获得关注，得到强大的开发者基础和不断增长的创新区块链应用生态系统的支持。

由以太坊共同创始人Charles Hoskinson创立的Cardano以其系统化、研究驱动的方法闻名，优先考虑可扩展性、效率和环境可持续性。

Cardano的市值接近240亿美元，在智能合约领域仍是重量级玩家，儘管要与Solana的规模匹敌并对以太坊的霸权构成严重威胁，它需要大约四倍的跳跃。

Claude的展望设想ADA到2025年底达到$5以上，这是惊人的657%增长，或从其当前$0.6168估值增长7.5倍。技术数据显示，ADA在夏季突破了看涨旗形模式，关键阻力位在$1.10附近。

强劲的十月可能将ADA推向本季度$2，而更高的目标可能需要持续的牛市。实现这些水平意味着在年底前超越ADA 2021年的历史高点$3.09。

Binance Coin (BNB)：在整合市场中日益增长的影响力

最初作为Binance交易所的实用代币构想，Binance Coin ($BNB) 已演变成世界上最具多功能性的加密货币之一，驱动着NFT、去中心化应用和支付解决方案的广泛生态系统。

BNB的通缩代币经济学，由Binance的例行币烧毁支持，有助于通过逐步减少供应来维持长期价值增值。除了Binance平台之外，BNB在全球商户中的接受度不断增长，从旅行社到游戏平台，这巩固了其在市值前五的加密货币中的地位。

本月，BNB创下1,369.99美元的历史新高，现在交易价格比该标记低约20%，在春季形成的看涨三角旗形态突破后。RSI为48，该资产在买卖压力之间保持平衡，在当前水平附近整合。如果市场维持上涨，BNB到年底可能飙升至3,000美元，儘管在回调情况下750–1,000美元仍是可能的支撑范围。

错过狗狗币了吗？来认识Maxi Doge (MAXI)——一款充满狂热Degen能量的超级迷因币

作为迷因币领域的新进者，Maxi Doge ($MAXI) 已启动其预售阶段，吸引了超过360万美元的投资者资金，他们渴望抓住下一个病毒式热潮。被宣传为狗狗币的「高能量表亲」，Maxi Doge传递了加密货币Degen子文化的玩乐、投机精神，优先考虑社区互动、迷因驱动的病毒传播以及线上参与。作为基于以太坊的ERC-20代币，

MAXI承诺比狗狗币更快、更便宜且更可持续的交易。团队正专注于Telegram和Discord活动、交易竞赛以及合作伙伴关係，以扩大知名度和採用率。

从其1502.4亿总供应量中，25%分配给「Maxi基金」，旨在用于营销、合作伙伴关係和生态系统发展。质押已上线，提供高达82% APY的回报，奖励根据参与度波动。

预售目前将MAXI定价为0.000264美元，将随着每个融资里程碑而增加。代币可通过MetaMask或Best Wallet购买。通过Maxi Doge的官方X和Telegram页面保持更新。