Google Gemini AI预测：2025年底XRP、SHIB、SOL价格走势曝光

作者 Esther Hui 作者 Esther Hui 关于作者 Cryptonews... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 十月 17, 2025

谷歌的AI巨擘 Gemini AI 点名 XRP、柴犬币和 Solana 为在上周五市场“血洗”之后，最有可能强势反弹、重回高点的三大加密资产。

从历史来看，所谓的 “Uptober（十月牛启期）” 一直被视为加密牛市启动前的可靠信号。就在上周一，比特币（BTC） 再度刷新历史新高，但由于特朗普宣布对中国进口商品征收 100%关税，行情在上周五突然急刹，触发了加密史上最猛烈的单日回调之一。

不过，老派投资者普遍认为这次暴跌其实是一次必要的“健康回调”。整个加密市场历来在开启大牛前都会经历剧烈的洗盘与清仓。许多分析师认为，这波崩盘更像是一场“去杠杆大清洗”——彻底清除了过度加仓与短线投机的筹码，为下一轮牛市积蓄动能。

Gemini AI 预测：XRP（瑞波币）有望冲击 10 美元大关！

根据 Gemini AI 的模型分析，Ripple 旗下的原生代币XRP ($XRP) 有望在今年底前最高涨至 10 美元，相当于从目前约 2.43 美元 的价格起，潜在涨幅高达 4 倍。

来源: Google’s Gemini

Ripple（瑞波）今年迎来重大法律胜利——在与美国证券交易委员会（SEC）长达五年的拉锯战中最终全面获胜。这一利好在 7 月 18 日引爆行情，XRP 一度飙升至 3.65 美元，创下自 2017 年以来的新高。

过去 12 个月内，XRP 累计上涨约 345%，表现远超比特币（+65%）和以太坊（+52%）两大主流资产。

从技术面来看，图表显示 XRP 在 2025 年形成了 三组典型的“多头旗形”形态，其中两组出现在夏季。这类形态通常是主升浪启动前的蓄势信号，而 XRP 的走势显然仍在酝酿中。

分析师普遍认为，十月的市场环境极为有利，叠加潜在的 ETF 批准、美國加密立法推进、以及 Ripple 新合作消息落地，这些利好因素可能成为XRP 再次引爆行情的导火索，推动其冲击 Gemini AI 所预测的 10 美元高点目标。

Shiba Inu（$SHIB）：Gemini 预测圣诞前或迎十倍涨幅！

诞生于 2020 年 的 Shiba Inu（柴犬币），是 Dogecoin（狗狗币） 最具韧性的竞争对手之一，目前仍稳居市值榜前列，市值超过 60 亿美元。

来源: Google’s Gemini

目前 SHIB（柴犬币） 的价格约为 $0.00001037，过去 24 小时内下跌约 3%，与整体加密市场的回调幅度基本一致。

从技术面来看，SHIB 仍在多头旗形结构中横盘整理，今年尚未出现明确突破信号。若在 11 月前成功突破关键阻力位 $0.000025，则有望打开上行通道，冲击 Gemini AI 所预测的 年底目标区间 $0.00005 – $0.0001，潜在涨幅高达 10 倍。

除了最初的迷因属性，Shiba Inu（柴犬币） 已经逐步演变为一个更完整的去中心化生态系统，核心驱动力来自其 Layer-2 区块链——Shibarium。Shibarium 提供低成本交易、dApp 集成与增强的隐私特性，让 SHIB 在一众迷因币中脱颖而出，具备更强的实际应用潜力。

Solana（SOL）：Gemini 预测将突破 1000 美元关口

Solana ($SOL) 已稳居智能合约公链的头部阵营，总市值超过 1038 亿美元，其生态系统中的 TVL（总锁仓价值）高达 113 亿美元。凭借超高性能与强劲的生态扩张力，Solana 正逐步成为下一轮加密牛市中最具爆发力的主链之一。

来源: Google’s Gemini

市场传言愈演愈烈，美国监管机构可能在本月底前批准首个 Solana 现货 ETF。若成真，此举或将引发与比特币、以太坊 ETF 上线后类似的机构资金流入效应，为 SOL 带来强劲买盘。

此外，Solana 在现实世界资产（RWA）代币化与稳定币扩张两大趋势中占据关键位置，这两大板块正吸引越来越多的机构关注。

凭借高吞吐量与超低交易成本，Solana 在技术层面依旧显著领先以太坊（ETH），其应用落地速度持续加快。

从行情表现看，SOL 今年 1 月触及 250 美元高点，4 月回调至 100 美元，当前徘徊在约 194 美元附近，显示出强劲的复苏势头。技术指标方面，RSI 位于 43、价格略低于 30 日均线，暗示 SOL 当前处于低估区间，具备再度启动的潜能。

在成功突破多头旗形结构后，Gemini AI 预测 Solana（SOL） 有望在 年底至 2026 年初 之间冲高至 500 至 1000 美元区间，相较于其历史高点 293.31 美元，涨幅潜力相当可观。

Maxi Doge（$MAXI）：由社群热度驱动的 Meme 新势力崛起

Dogecoin（狗狗币） 的老粉们最近有点坐不住了——因为一位“来自 DOGE 过去的新竞争者”正强势登场：Maxi Doge（$MAXI）。凭借火爆的品牌传播与强大的社群动能，MAXI 的预售阶段已吸引投资者投入超 360 万美元。

根据项目的“反讽式故事背景”，Maxi Doge 是被 DOGE 光环掩盖的远房亲戚，在健身房与交易图表中默默“蓄力”，等待重返舞台、夺回聚光灯的那一刻。

作为基于 以太坊网络的 ERC-20 代币，MAXI 受益于以太坊更快、更节能的链上基础设施，相较于 Dogecoin 拥有更优的扩展性。

项目方还积极推动社群互动，通过 Telegram、Discord 社群活动、交易竞赛与品牌联动合作等方式持续扩大影响力。

Maxi Doge（$MAXI） 的总供应量为 1502.4 亿枚，其中 25% 将分配至「Maxi 基金」，用于市场推广与战略合作，以持续扩大项目的生态影响力。

质押功能现已上线，年化收益率（APY）最高可达 84%，并会随着质押人数增加而逐步递减，形成早期参与者红利机制。

目前，MAXI 预售价格为 $0.000263，并将随着资金里程碑达成而定期小幅上调价格。投资者可通过 MetaMask 或 Best Wallet 参与预售抢购。

抓住机会，入场 Dogecoin 最强劲的挑战者！

想掌握最新进展，可关注 Maxi Doge 官方 X（原 Twitter）与 Telegram 社群频道，获取实时更新。